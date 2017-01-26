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Journaux Politique النائبة بالبرلمان أسماء أبو الهناء تجدد اعتذارها بشأن ما أدلت به في حق اليهود Jeudi 26 Janvier 2017

بــاب نــات - اعتبرت النائبة عن حركة نداء تونس أسماء أبو الهناء أن ما أدلت به في حق اليهود أثناء تدخلها خلال الجلسة العامة ليوم 24 جانفي الجاري "خطأ غير قصدي وزلة لسان لكنه فادح بالنسبة لسياسي وبرلماني يمثل جميع المواطنين ويدافع عن حقوقهم".

وقالت النائبة خلال لقاء إعلامي بالبرلمان اليوم الخميس بحضور الممثل القانوني للجالية اليهودية التونسية بالخارج أفيشاي حطاب "إنها ستواصل تقديم اعتذارها لكافة التونسيين في الداخل والخارج".



من جانبه عبر الممثل القانوني للجالية اليهودية التونسية بالخارج عن قبوله شخصيا لاعتذارات النائبة أبو الهناء التي تربطه بها صداقة منذ فترة، معربا عن تمنيه ان يقبل التونسيون بكافة أطيافهم سواء في الداخل أو في الخارج اعتذارات النائبة المذكورة.

وأشار في هذا الشأن إلى أن مصلحة تونس ورايتها تهم كافة التونسيين مهما كانت ديانتهم ومهما اختلفت دياناتهم، قائلا "كلنا تونسيون وتونس فوق الجميع".

وكانت النائبة أسماء أبو الهناء قد أرفقت خلال مداخلتها في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري للأراضي التي على ملك اليهود في تونس الثلاثاء الماضي كلمة اليهود بعبارة "حاشاكم" وهي عبارة باللهجة التونسية تفيد التطير قبل ان تعتذر في نفس الجلسة.

وقد استوجب تعليقها تدخل رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو الذي أكد أن اليهود موجودون في تونس، و يجب إحترامهم، مشيرا إلى أنه لا يجوز تكرار ما تلفظت به النائبة في حقهم.







Publié le:2017-01-26 16:05:03

- اعتبرت النائبة عن حركة نداء تونس أسماء أبو الهناء أن ما أدلت به في حق اليهود أثناء تدخلها خلال الجلسة العامة ليوم 24 جانفي الجاري "خطأ غير قصدي وزلة لسان لكنه فادح بالنسبة لسياسي وبرلماني يمثل جميع المواطنين ويدافع عن حقوقهم".وقالت النائبة خلال لقاء إعلامي بالبرلمان اليوم الخميس بحضور الممثل القانوني للجالية اليهودية التونسية بالخارج أفيشاي حطاب "إنها ستواصل تقديم اعتذارها لكافة التونسيين في الداخل والخارج".من جانبه عبر الممثل القانوني للجالية اليهودية التونسية بالخارج عن قبوله شخصيا لاعتذارات النائبة أبو الهناء التي تربطه بها صداقة منذ فترة، معربا عن تمنيه ان يقبل التونسيون بكافة أطيافهم سواء في الداخل أو في الخارج اعتذارات النائبة المذكورة.وأشار في هذا الشأن إلى أن مصلحة تونس ورايتها تهم كافة التونسيين مهما كانت ديانتهم ومهما اختلفت دياناتهم، قائلا "كلنا تونسيون وتونس فوق الجميع".وكانت النائبة أسماء أبو الهناء قد أرفقت خلال مداخلتها في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري للأراضي التي على ملك اليهود في تونس الثلاثاء الماضي كلمة اليهود بعبارة "حاشاكم" وهي عبارة باللهجة التونسية تفيد التطير قبل ان تعتذر في نفس الجلسة.وقد استوجب تعليقها تدخل رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو الذي أكد أن اليهود موجودون في تونس، و يجب إحترامهم، مشيرا إلى أنه لا يجوز تكرار ما تلفظت به النائبة في حقهم.

cadre-a56ec0e59c74266c0b505efdadf61edb-2017-01-26 16:05:03

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Abouahmed Soiaihi () | Jeudi 26 Janvier 2017 à 18h 46m | Par