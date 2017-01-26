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Journaux Politique توزيع مهام المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل Jeudi 26 Janvier 2017

بــاب نــات - أعلن رئيس المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، بصفة رسمية، عن فوز قائمة الوحدة النقابية، برئاسة نور الدين الطبوبي، بانتخابات المكتب الوطني التنفيذي، ولجنتي المراقبة المالية واللجنة الوطنية للنظام الداخلي.

وبذلك يضم المكتب التنفيذي، بالترتيب حسب الاصوات المتحصل عليها، كلا من بوعلي المباركي، ونورالدين الطبوبي، وسمير الشفي، وأنور بن قدور، ومحمد علي البوغديري، وحفيظ حفيظ، وسامي الطاهري، وكمال سعد، وعبد الكريم جراد، ونعيمة الهمامي، ومحمد المسلمي، ومنعم عميرة، وصلاح الدين السالمي .



وأكد العباسي فوز قائمتي الوحدة النقابية بعضوية لجنة المراقبة المالية التي ضمت ، الحبيب الطريفي ( الغزال) والحبيب بو ناب، وفضيلة المليتي، وصالح جلال، والمولدي الراجحي، ولجنة النظام الداخلي التي ضمت كلا من الحبيب حليم، والحبيب رجب، والحبيب الحزامي، وصالح بالعايبة، وحميدة العكاري.



وجاءت نتائج التصويت لفائدة أل 29 مترشحا لعضوية المكتب الوطني التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الجديد الذي تم انتخابه اليوم كالتالي : لسعد اليعقوبي 113 صوتا أنو بن قدور 410 صوتا بوعلي المباركي 474 صوتا وسيلة العياشي 77 صوتا زهير الناصر 9 أصوات الحبيب جرجير 74 صوتا حبيبة الخميري السليني 17 صوتا حفيظ حفيظ 395 صوتا الطاهر البرباري 159 صوتا كمال البوزيدي 81 صوتا كمال سعد 376 صوتا محمد المنجي بن مبارك 69 صوتا محمد علي البوغديري 401 صوتا محمد المسلمي 325 صوتا منعم عميرة 313 صوتا المستوري القمودي 76 صوتا نورالدين الطبوبي 449 صوتا نعيمة الهمامي 334 صوتا سامي الطاهري 392 صوتا سامية بوسلامة اللطيف 24 صوتا سليم غريس 81 صوتا سمير الشفي 411 صوتا عباس الحناشي 63 صوتا عبد الله العشي 49 صوتا عبد الكريم جراد 374 صوتا فوزي الشيباني 168 صوتا صلاح الدين السالمي 248 صوتا قاسم عفية 161 صوتا شكري بوستة 8 أصوات.







توزيع مهام المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل

أنهى أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المنتخب توزيع المهام بينهم وفق ما أفاد به رئيس المؤتمر الثالث والعشرين للمنظمة الشغيلة حسين العباسي، الذي أكد أن نور الدين الطبوبي هو الأمين العام الجديد للاتحاد للفترة النيابية القادمة.

وتوزعت المهام بين الأعضاء كما يلي:

نور الدين الطبوبي : الامين العام كمال سعد : أمين عام مساعد مكلف بالنظام الداخلي بوعلي المباركي : الامين العام المساعد المكلف بالادارة والمالية صلاح الدين السالمي: الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع العام منعم عميرة: الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ : الأمين العام المساعد المكلف بقسم التشريع والنزاعات محمد علي البوغديري: الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص نعيمة الهمامي: الأمين العام المساعد الملكف بالعلاقات الدولية سامي الطاهري: الأمين العام المساعد المكلف بالإعلام والنشر محمد المسلمي: الأمين العام المساعد المكلف بالتكوين النقابي والتثقيف العمالي عبد الكريم جراد : الأمين العام المساعد المكلف بالصحة والتغطية الاجتماعية أنور بن قدور: الأمين العام المساعد المكلف بقسم الدراسات والتوثيق سمير الشفي: الأمين العام المساعد الملكف بالمرأة والشباب والجمعيات وتوزعت المهام صلب لجنة المراقبة المالية التي أصبح يطلق عليها بمقتضى تنقيح القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي صادق عليه نواب المؤتمر الثالث والعشرين يوم الاربعاء الماضي، الهيئة الوطنية للنظام الداخلي الحبيب الطريفي ( الغزال) ( المقرر الرئيس) والحبيب بوناب ( عضو ) وفضيلة المليتي ( عضو ) وصالح جلال (عضو) والمولدي الراجحي (عضو) .



وآلت خطة المقرر الرئيس في لجنة المراقبة المالية التي أصبح يطلق عليها بمقتضى ذات التنقيح اسم الهيئة الوطنية للرقابة المالية، إلى الحبيب حليم (المقرر الرئيس ) وشغل بقية الأعضاء وهم الحبيب رجب والحبيب الحزامي وصالح بالعايبة وحميدة العكاري ، خطة عضو الهيئة.













Publié le:2017-01-26 20:16:52

- أعلن رئيس المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، بصفة رسمية، عن فوز قائمة الوحدة النقابية، برئاسة نور الدين الطبوبي، بانتخابات المكتب الوطني التنفيذي، ولجنتي المراقبة المالية واللجنة الوطنية للنظام الداخلي.وبذلك يضم المكتب التنفيذي، بالترتيب حسب الاصوات المتحصل عليها، كلا من بوعلي المباركي، ونورالدين الطبوبي، وسمير الشفي، وأنور بن قدور، ومحمد علي البوغديري، وحفيظ حفيظ، وسامي الطاهري، وكمال سعد، وعبد الكريم جراد، ونعيمة الهمامي، ومحمد المسلمي، ومنعم عميرة، وصلاح الدين السالمي .وأكد العباسي فوز قائمتي الوحدة النقابية بعضوية لجنة المراقبة المالية التي ضمت ، الحبيب الطريفي ( الغزال) والحبيب بو ناب، وفضيلة المليتي، وصالح جلال، والمولدي الراجحي، ولجنة النظام الداخلي التي ضمت كلا من الحبيب حليم، والحبيب رجب، والحبيب الحزامي، وصالح بالعايبة، وحميدة العكاري.وجاءت نتائج التصويت لفائدة أل 29 مترشحا لعضوية المكتب الوطني التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الجديد الذي تم انتخابه اليوم كالتالي : لسعد اليعقوبي 113 صوتا أنو بن قدور 410 صوتا بوعلي المباركي 474 صوتا وسيلة العياشي 77 صوتا زهير الناصر 9 أصوات الحبيب جرجير 74 صوتا حبيبة الخميري السليني 17 صوتا حفيظ حفيظ 395 صوتا الطاهر البرباري 159 صوتا كمال البوزيدي 81 صوتا كمال سعد 376 صوتا محمد المنجي بن مبارك 69 صوتا محمد علي البوغديري 401 صوتا محمد المسلمي 325 صوتا منعم عميرة 313 صوتا المستوري القمودي 76 صوتا نورالدين الطبوبي 449 صوتا نعيمة الهمامي 334 صوتا سامي الطاهري 392 صوتا سامية بوسلامة اللطيف 24 صوتا سليم غريس 81 صوتا سمير الشفي 411 صوتا عباس الحناشي 63 صوتا عبد الله العشي 49 صوتا عبد الكريم جراد 374 صوتا فوزي الشيباني 168 صوتا صلاح الدين السالمي 248 صوتا قاسم عفية 161 صوتا شكري بوستة 8 أصوات.أنهى أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المنتخب توزيع المهام بينهم وفق ما أفاد به رئيس المؤتمر الثالث والعشرين للمنظمة الشغيلة حسين العباسي، الذي أكد أن نور الدين الطبوبي هو الأمين العام الجديد للاتحاد للفترة النيابية القادمة.وتوزعت المهام بين الأعضاء كما يلي:نور الدين الطبوبي : الامين العام كمال سعد : أمين عام مساعد مكلف بالنظام الداخلي بوعلي المباركي : الامين العام المساعد المكلف بالادارة والمالية صلاح الدين السالمي: الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع العام منعم عميرة: الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ : الأمين العام المساعد المكلف بقسم التشريع والنزاعات محمد علي البوغديري: الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص نعيمة الهمامي: الأمين العام المساعد الملكف بالعلاقات الدولية سامي الطاهري: الأمين العام المساعد المكلف بالإعلام والنشر محمد المسلمي: الأمين العام المساعد المكلف بالتكوين النقابي والتثقيف العمالي عبد الكريم جراد : الأمين العام المساعد المكلف بالصحة والتغطية الاجتماعية أنور بن قدور: الأمين العام المساعد المكلف بقسم الدراسات والتوثيق سمير الشفي: الأمين العام المساعد الملكف بالمرأة والشباب والجمعيات وتوزعت المهام صلب لجنة المراقبة المالية التي أصبح يطلق عليها بمقتضى تنقيح القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي صادق عليه نواب المؤتمر الثالث والعشرين يوم الاربعاء الماضي، الهيئة الوطنية للنظام الداخلي الحبيب الطريفي ( الغزال) ( المقرر الرئيس) والحبيب بوناب ( عضو ) وفضيلة المليتي ( عضو ) وصالح جلال (عضو) والمولدي الراجحي (عضو) .وآلت خطة المقرر الرئيس في لجنة المراقبة المالية التي أصبح يطلق عليها بمقتضى ذات التنقيح اسم الهيئة الوطنية للرقابة المالية، إلى الحبيب حليم (المقرر الرئيس ) وشغل بقية الأعضاء وهم الحبيب رجب والحبيب الحزامي وصالح بالعايبة وحميدة العكاري ، خطة عضو الهيئة.

cadre-6908444cd7a91d6d978e0e2ebce13943-2017-01-26 20:16:52

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Machmoumelfol (Tunisia) | Jeudi 26 Janvier 2017 à 19h 08m | Par