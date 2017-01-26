Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Najah Salam - Mayel Ya Ghazel  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Politique

باحثون وأساتذة قانون يسلطون الضوء على جملة السلبيات في دستور 2014

Jeudi 26 Janvier 2017
بــاب نــات - أبرز عدد من الباحثين ومن أساتذة القانون والحقوقيين، جملة السلبيات التي تكتنف عددا من أبواب دستور 2014، وذلك خلال مداخلاتهم في اليوم الثاني من أشغال الندوة الدولية التي احتضنتها كلية العلوم القانونية والسياسية والإجتماعية تحت عنوان "الدستور التونسي ل27 جانفي 2014، ثلاث سنوات من الممارسة الدستورية".

ولاحظ أستاذ القانون، رافع بن عاشور، اليوم الخميس خلال النقاش، أن طبيعة النظام السياسي الذي أقره دستور 2014، "جعل من الصعب أن يتوصل أي حزب إلى تحقيق الأغلبية المطلقة بعد الإنتخابات".
وأشار بن عاشور إلى صعوبة المفاوضات التي دارت بعد الإنتخابات التشريعية في 2014، مذكرا بأن حركة نداء تونس اضطرت آنذاك للتحالف مع حركة النهضة، لتحصيل أغلبية مريحة، تسمح بالمصادقة على حكومة الحبيب الصيد.
من جهتها، أشارت أستاذة القانون، سناء بن عاشور، إلى أن التوصل إلى الصيغة النهائية لدستور 2014، كانت إثر صياغة عدد من النسخ قبل ذلك، التي أثارت جدلا واسعا، لأنها "عبرت عن أهداف القوى السياسية المهيمنة على المجلس التأسيسي آنذاك"، حسب رأيها.
كما عرجت بن عاشور خلال نقاشها، الى أهمية اقرار دستور 2014 للامركزية، مشيرة في الان نفسه "الغموض" الذي يكتنف عملية تطبيق ما ورد بالدستور في هذا الباب.
أما الأستاذة نادية فلاح فقد عادت للحديث عن الجدل الذي يرافق تركيز المجلس الأعلى للقضاء، مرجحة أن يكون "سبب تعطيل تركيز هذه المؤسسة، مرتبطا بالمعارك والتنافس الذي يدور بين الهياكل القضائية"، ومستبعدة أن تكون السلطة التنفيذية هي من تعطل تركيز هذا المجلس.



Publié le:2017-01-26 13:39:20

cadre-7d7a201db343b36d3744f93d8b570c7b-2017-01-26 13:39:20
    
    
    
    
    





3 de 3 commentaires pour l'article 137479

MedTunisie  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 16h 43m |           
دستور وهمي لولا الثورة. لا يملك آليات التنفيذ بدا من الهيآت الدستورية انتهاء بحديد المواعيد الأنتخابية و تحديد السن أو الصحة البدنية للمترشحين فهو يجمع كل نقاط الغموض و الضبابية في التطبيق معدى الحرية المفروضة من الثورة

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 15h 34m |           
Volcano (Tunisia) |Jeudi 26 Janvier 2017 à 14h 24m |
عائلة بن عاشور القانونية و الدستورية الندائية تعبر عن عدم رضاها بالدستور التي فصلته هي و من معها على قياس انتماءاتهم الطبقية النمطية لانه و ببساطة ومن خلال الانتخابات الفائتة و الحكم الحالي لم تتحقق مطامحهم .
::::::::::::
تحية للأخ فولكانو

هاؤلاء هم أحفاد وأولاد " بن عاشور " الذي قال : صدق الله العظيم وكذب بورقيبة
فبحيث : النّار تخلّف الرّمادْ

Volcano  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 14h 24m |           
عائلة بن عاشور القانونية و الدستورية الندائية تعبر عن عدم رضاها بالدستور التي فصلته هي و من معها على قياس انتماءاتهم الطبقية النمطية لانه و ببساطة ومن خلال الانتخابات الفائتة و الحكم الحالي لم تتحقق مطامحهم .
ليت نقدكم كان سابقا لهذا العهد ام كنتم صما بكما في عهد بن علي و حاشيته .....



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12266,0

  • (24/01)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 2,47520 DT        1$ =2,30377 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/01)   194,5 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137479 1781|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires