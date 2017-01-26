Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Wael Jassar - 3alli Gara  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Economie

مزودو الالات الفلاحية يتعهدون بعدم الترفيع في اسعار المعدات الفلاحية خلال سنة 2017

Jeudi 26 Janvier 2017
بــاب نــات - تعهد مزودو الآلات الفلاحية، الاربعاء، بعدم الترفيع في أسعار المعدات الفلاحية خلال سنة 2017" حسب ما اكدته وزارة التجارة في بلاغ لها الخميس.
كما تقرر خلال جلسة عمل انتظمت الاربعاء بتونس للنظر في سبل تفعيل القرار الحكومي القاضي بالترفيع في المنحة الخاصة بالمعدات الفلاحية إلى 50% ، "الابقاء علي الاسعار في المستوى المعمول به حاليا".

واعتبر المشاركون في الجلسة، التي حضرها بالخصوص، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالإنتاج الفلاحي عمر الباهي وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة فيصل الحفيان، ان القرار الحكومي من شانه ان يدفع بقطاع الفلاحة في تونس.
وشدد الحفيان بالمناسبة على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية لتمكين أكثر عدد ممكن من الفلاحين من الاستفادة من هذا الاجراء فضلا عن إعداد منهجية تتعلق بالحصول على المنحة وطريقة صرفها.
كما دعا الى تقنين عملية توريد الآلات الفلاحية المستعملة وبعث مركز فنّي لتجربة الآلات الفلاحية.



Publié le:2017-01-26 13:37:04

cadre-31bec4b8c79d6d6cb7a21e7dc18030aa-2017-01-26 13:37:04
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137478



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12266,0

  • (24/01)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 2,47520 DT        1$ =2,30377 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/01)   194,5 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137478 1414|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires