مزودو الالات الفلاحية يتعهدون بعدم الترفيع في اسعار المعدات الفلاحية خلال سنة 2017

Jeudi 26 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-26 13:37:04

- تعهد مزودو الآلات الفلاحية، الاربعاء، بعدم الترفيع في أسعار المعدات الفلاحية خلال سنة 2017" حسب ما اكدته وزارة التجارة في بلاغ لها الخميس.كما تقرر خلال جلسة عمل انتظمت الاربعاء بتونس للنظر في سبل تفعيل القرار الحكومي القاضي بالترفيع في المنحة الخاصة بالمعدات الفلاحية إلى 50% ، "الابقاء علي الاسعار في المستوى المعمول به حاليا".واعتبر المشاركون في الجلسة، التي حضرها بالخصوص، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالإنتاج الفلاحي عمر الباهي وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة فيصل الحفيان، ان القرار الحكومي من شانه ان يدفع بقطاع الفلاحة في تونس.وشدد الحفيان بالمناسبة على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية لتمكين أكثر عدد ممكن من الفلاحين من الاستفادة من هذا الاجراء فضلا عن إعداد منهجية تتعلق بالحصول على المنحة وطريقة صرفها.كما دعا الى تقنين عملية توريد الآلات الفلاحية المستعملة وبعث مركز فنّي لتجربة الآلات الفلاحية.