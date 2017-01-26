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Régions

دخول محطة تحلية مياه الشرب في نفطة مرحلتها التجريبية

Jeudi 26 Janvier 2017
بــاب نــات - دخلت منذ يوم أمس الاربعاء، محطة تحلية مياه الشرب في مدينة نفطة من ولاية توزر مرحلة تجريبية تدوم 6 أشهر قبل التشغيل الفعلي للمحطة وتندرج المحطة في اطار مشروع متكامل يهدف الى تحسين نوعية مياه الشرب بالجهة،حيث تم انجاز 3 محطات بتوزر ونفطة وحزوة، وفق ما أفاد به اليوم والي الجهة منير حامدي.

وأوضح الوالي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، ان المشاريع الـ3 شهدت تعطلا لعدة سنوات وتأخرا في انطلاق استغلالها بسبب صعوبات فنية إلا أن المصالح الجهوية سعت الى تذليل هذه الصعوبات لأهمية المشاريع الـ3 في تحسين جودة الحياة في الجهة.
وأضاف أن المرحلة التجريبية لا تعني انقطاع مياه الشرب بل هي مسألة فنية تهم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة المنفذة للمشروع، مؤكدا أن عددا من أبناء نفطة عبروا عن شعورهم بتحسن نوعية مياه الشرب مباشرة بعد الانطلاق في توزيع الماء المحلى.
وذكر أن محطة التحلية في توزر دخلت المرحلة التجريبية منذ ما يزيد عن شهر، في حين تشهد محطة حزوة حاليا المراحل الأخيرة من الأشغال الفنية لتدخل بدورها مرحلة تجريبية في غضون الأيام الـ10 القادمة ،مشيرا الى أن محطات التحلية ،التي تجاوزت تكلفتها الجملية 10,5 ملايين دينار، ستساهم في انخفاض معدل ملوحة مياه الشرب في الجهة الى مستوى 1,3غ في اللتر الواحد.
يشار إلى أن طاقة استيعاب محطة تحلية المياه بتوزر تقدر بـ6 آلاف متر مكعب يستفيد منها نحو 50 ألف ساكن وتقدر طاقة انتاج محطة نفطة بـ4 آلاف متر مكعب لفائدة أكثر من 20 ألف ساكن ،في حين يستفيد من محطة التحلية بحزوة نحو 5 آلاف ساكن.




Publié le:2017-01-26 19:02:07

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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