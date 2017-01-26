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Journaux Politique تقييم الوضع الأمني داخليا وإقليميا ودوليا محور إجتماع مجلس الأمن القومي Jeudi 26 Janvier 2017

بــاب نــات - أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، صباح اليوم الخميس بقصر قرطاج، على إجتماع مجلس الأمن القومي.

وأفاد أمير اللواء كمال العكروت، المستشار الأوّل لدى رئيس الجمهورية، بأن مجلس الأمن القومي إستعرض بالخصوص تقييم الوضع الأمني العام داخليا، والتحسّن المطّرد الذي يشهده، بالإضافة إلى تقييم الوضع الأمني على المستويين الإقليمي والدولي.



وأضاف أن المجلس تدارس أيضا الإجراءات المتخذة، التي سيتم إقرارها بخصوص عودة الإرهابيين من بؤر التوتّر، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وقد حضر الاجتماع بالخصوص رئيس مجلس نواب الشعب و رئيس الحكومة وعدد من الوزراء و المسؤولين الأمنيين و العسكريين السامين.









Publié le:2017-01-26 13:10:54

- أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، صباح اليوم الخميس بقصر قرطاج، على إجتماع مجلس الأمن القومي.وأفاد أمير اللواء كمال العكروت، المستشار الأوّل لدى رئيس الجمهورية، بأن مجلس الأمن القومي إستعرض بالخصوص تقييم الوضع الأمني العام داخليا، والتحسّن المطّرد الذي يشهده، بالإضافة إلى تقييم الوضع الأمني على المستويين الإقليمي والدولي.وأضاف أن المجلس تدارس أيضا الإجراءات المتخذة، التي سيتم إقرارها بخصوص عودة الإرهابيين من بؤر التوتّر، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.وقد حضر الاجتماع بالخصوص رئيس مجلس نواب الشعب و رئيس الحكومة وعدد من الوزراء و المسؤولين الأمنيين و العسكريين السامين.

cadre-c3a5c385c510bbe1453db8438292a9b8-2017-01-26 13:10:54

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Mostapha Sg (Tunisia) | Jeudi 26 Janvier 2017 à 15h 28m |