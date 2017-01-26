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Politique

تقييم الوضع الأمني داخليا وإقليميا ودوليا محور إجتماع مجلس الأمن القومي

Jeudi 26 Janvier 2017
بــاب نــات - أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، صباح اليوم الخميس بقصر قرطاج، على إجتماع مجلس الأمن القومي.
وأفاد أمير اللواء كمال العكروت، المستشار الأوّل لدى رئيس الجمهورية، بأن مجلس الأمن القومي إستعرض بالخصوص تقييم الوضع الأمني العام داخليا، والتحسّن المطّرد الذي يشهده، بالإضافة إلى تقييم الوضع الأمني على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن المجلس تدارس أيضا الإجراءات المتخذة، التي سيتم إقرارها بخصوص عودة الإرهابيين من بؤر التوتّر، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وقد حضر الاجتماع بالخصوص رئيس مجلس نواب الشعب و رئيس الحكومة وعدد من الوزراء و المسؤولين الأمنيين و العسكريين السامين.




Publié le:2017-01-26 13:10:54

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2 de 2 commentaires pour l'article 137473

Mostapha Sg  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 15h 28m |           
لو كان عملو مجلس قومي لمقاومة الفساد البلاد راهي استتب فيها الامن بطبيعته

Med Maaloul  (Germany)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 12h 46m |           
وينو الأمن القومي وقت اللي أجانب دخلوا للبلاد و قتلوا الزواري و خرجوا و زادوا بعثوا القناة العاشرة الإسرائيلية تصور قدام الداخلية؟



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
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- * - * -
Finale
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