رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الألمانية: لقاءات قريبة مع مسؤولين وبرلمانيين ألمان للتأكيد على أن تونس بلد صديق وليست مصدرا للإرهاب

Jeudi 26 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-26 12:25:52

- قال النائب بالبرلمان ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الألمانية حاتم الفرجاني إن العاصمة الالمانية برلين ستشهد نهاية هذا الأسبوع وخلال الأسبوع القادم لقاءات تجمعه بمسؤولين وبرلمانيين ألمان للنظر في تداعيات عملية برلين الإرهابية على الجالية التونسية والتأكيد على أن تونس بلد صديق وليست مصدرا للإرهاب.وأضاف الفرجاني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس أنه "سيجتمع نهاية هذا الأسبوع بالقنصل العام التونسي بألمانيا لمتابعة الموضوع بالنظر إلى الإتهامات التي تم توجيهها إلى الإدراة التونسية والمتمثلة في تقاعسها في ترحيل الإرهابي التونسي منفذ عملية برلين".وقد شكلت تداعيات العملية الإرهابية وتأثيرها على الجالية التونسية بألمانيا محور لقاء مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الألمانية أمس بالبرلمان بحضور سفير ألمانيا بتونس اندرياس راينيكيه، وعدد من النواب.واعتبرالسفير الألماني خلال اللقاء أن الحادثة لن تؤثر في عراقة العلاقات التونسية الألمانية مذكرا في ذات السياق وفق النائب حاتم الفرجاني باتفاقيات الشراكة التي تم توقيعها بين الجانبين في عديد الميادين بعد العملية الإرهابية على غرار الاتفاقية المالية في مجال تطوير استغلال الموارد المائية بالجهات .كما تطرق إلى موضوع التونسيين الذين تم رفض طلبات لجوئهم مبيّنا أن السلطات الألمانية بصدد دراسة ملفّاتهم خاصة وأن المسألة تتطلب المزيد من الوقت للتثبّت والتدقيق في مختلف الوضعيات.وكانت جلسة العمل مناسبة للتباحث حول آفاق علاقات التعاون الاقتصادية والاجتماعية وكيفية تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب التحاور بخصوص آفة الإرهاب التي تهدّد العالم بأسره وضرورة تظافر الجهود الدولية لمقاومتها .من جهته ركز الجانب التونسي على أهمية تعزيز العمل المشترك بين تونس وألمانيا في المجال البرلماني اعتبارا للدور الذي تقوم به الدبلوماسية البرلمانية في إثراء العلاقات الثنائية.يذكر أن السلطات الألمانية قد أعلنت عن ضلوع التونسي أنيس العامري في الهجوم الإرهابي الذي ، جد يوم 19 ديسمبر 2016 بسوق لأعياد الميلاد بالعاصمة الألمانية برلين بواسطة شاحنة ثقيلة وخلف مقتل 12 شخصا وإصابة 48 آخرين وذلك بعد العثور على وثيقة هويته في الشاحنة .كما يشار إلى أن وسائل اعلام ايطالية قد أعلنت عن مقتل العامري (24 سنة) "المشتبه به" في هجوم برلين الإرهابي على يد الشرطة الإيطالية في ميلانو، فجر 23 ديسمبر الماضي.