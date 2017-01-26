زيادة ب34 بالمائة في حجم الاستثمارات الفلاحية بولاية توزر

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-26 15:24:28

- حققت الاستثمارات الفلاحية صنفي (ب) و(ج)، المنجزة بولاية توزر طيلة السنة المنقضية، زيادة بنحو 34 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2015، وفق ما ذكره الممثل عن الادارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية مبروك الزغبيبي.وبين الزغبيبي لمراسلة (وات) بالجهة أنه "تم انجاز 70 مشروعا في أنشطة فلاحية متنوعة، بحجم استثمار بلغ 7,24 مليون دينار، مكنت من أحداث ما يقارب 85 موطن شغل، وذلك مقارنة ب68 عملية استثمارية خلال سنة 2015، بحجم استثمار قدر ب5,3 مليون دينار".وأوضح المصدر ذاته أن "المشاريع المنجزة ساهمت في خلق حركية في القطاع الفلاحي بالجهة، سيما وأن أغلب المشاريع وجهت الى الأنشطة المرتبطة بتركيز بيوت محمية لانتاج الباكورات، واحداث بيوت التبريد، ومشاريع الميكنة الفلاحية، التي أصبحت من بين المشاريع ذات المردودية الهادفة لتعصير العمل الفلاحي داخل الواحات".وكانت اللجنة الجهوية لاسناد الامتيازات المالية تلقت 70 ملف مشروع فلاحي من طرف كبار ومتوسطي الفلاحين طيلة العام المنقضي.يشار الى ان المشاريع صنف "ب" هي المشاريع المتوسطة، والمشاريع من صنف "ج" هي المشاريع الكبرى والخدمات المرتبطة بالقطاع الفلاحي.