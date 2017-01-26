تراجع ''توننداكس'' بداية حصة الخميس

وتواجدت مع بدء معاملات الحصة الاخيرة في اسبوع البورصة، في المنطقة الخضراء، اسهم المغازة العامة، التي زادت بنسبة 3،10 بالمائة (1،99 د) تلتها كل من شركة الايجار العربية لتونس بنسبة 2،71 بالمائة (3،03 د) وشركة المعامل الآلية بالساحل بنسبة 1،56 بالمائة (1،95 د).
اما في ما يخص الانخفاضات، فقد عرفت اسهم "الكتروستار" أعلى نسبة تراجع بنسبة 3،33 بالمائة (2،90 د) تليها "آمي" للتأمين بنسبة 2،92 بالمائة (10،28 د) والشركة الصناعية للأجهزة والآلات الكهربائية بنسبة 2،82 بالمائة (22،41 د).
Publié le:2017-01-26 11:37:15
Par:sinbad (Qatar )
Sur: جلسة عامة الثلاثاء للنظر في قانون الانتخابات والنهضة تتمسك برفض مقترح الحكومة بشأن تصويت الأمنيين والعسكريين