تراجع ''توننداكس'' بداية حصة الخميس

Jeudi 26 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-26 11:37:15

- سجلت بورصة تونس في بداية معاملاتها لحصة الخميس انخفاضا، بنسبة 0،24 بالمائة في مؤشرها المرجعي "توننداكس" ليصل الى 5563،82 نقطة مع تسجيل حجم معاملات في حدود 0،144 مليون دينار (م د)، وفق الوسيط بالبورصة "مينا كابتل".وتواجدت مع بدء معاملات الحصة الاخيرة في اسبوع البورصة، في المنطقة الخضراء، اسهم المغازة العامة، التي زادت بنسبة 3،10 بالمائة (1،99 د) تلتها كل من شركة الايجار العربية لتونس بنسبة 2،71 بالمائة (3،03 د) وشركة المعامل الآلية بالساحل بنسبة 1،56 بالمائة (1،95 د).اما في ما يخص الانخفاضات، فقد عرفت اسهم "الكتروستار" أعلى نسبة تراجع بنسبة 3،33 بالمائة (2،90 د) تليها "آمي" للتأمين بنسبة 2،92 بالمائة (10،28 د) والشركة الصناعية للأجهزة والآلات الكهربائية بنسبة 2،82 بالمائة (22،41 د).