والي سيدي بوزيد يدعو المعنيين بالتفويت في اراضيهم الى شركة فسفاط قفصة الى إتمام الإجراءات قبل الالتجاء الى التحوز الاداري

Jeudi 26 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-26 15:02:31

- أعلن مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد في بلاغ أصدره أمس الاربعاء أنه حرصا على حلحلة مشروع منجم فسفاط المكناسي يتوجب على المواطنين من اصحاب العقارات المعنيين بحوزة المشروع الاتصال بمصالح شركة فسفاط قفصة لإتمام إجراءات التفويت في العقارات المزمع استغلالها وفقا لمبالغ التعويض حسب نتيجة الاختبار وذلك في أجل لا يتجاوز 10 أيام بداية من اليوم الخميس.وأوضح الوالي في البلاغ أن بلدية المكناسي ستتكفل بتمكين أصحاب العقارات داخل حوزة المشروع والذين يقطنون داخلها ولا يملكون مساكن اخرى بإسنادهم مقاسم سكنية اجتماعية بعد إجراء بحث اجتماعي في الغرض.وأشار إلى أن المجلس الجهوي بولاية سيدي بوزيد سيتكفل بدوره بتوفير اعتماد إضافي في شكل مساعدات عينية (مواد بناء) لإتمام بناء مساكن للمنتفعين على المقاسم الاجتماعية البلدية والذين لا تسمح لهم مبالغ التعويض التي تحصلوا عليها من القيام بأشغال البناء كاملة وذلك تحت المراقبة الفنية للإدارة الجهوية للتجهيز.وذكر انه في صورة مرور 10 أيام من تاريخ البلاغ وعدم إتمام جميع عمليات التفويت في العقارات فانه سيدعو شركة فسفاط قفصة الى مباشرة اجراءات التحوز الاداري وفقا للتراتيب الادارية المعمول بها.ودعت السلطات الجهوية والمحلية وشركة فسفاط قفصة كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي في ولاية سيدي بوزيد وفي معتمدية المكناسي الى معاضدة هذا التمشي والتدخّل قصد انطلاق المشروع.يشار إلى أن معتمدية المكناسي تشهد ومنذ شهر ديسمبر الماضي العديد من التحركات الاحتجاجية تعود أهمهما الى عدم انطلاق استغلال منجم الفسفاط بالجهة والراجع أساسا الى رفض عدد من الاهالي القاطنين داخل منطقة المشروع التفويت في اراضيهم حسب المعايير التي وضعا خبراء من شركة فسفاط قفصة.