الاعلان عشية اليوم الخميس عن النتائج النهائية لانتخابات المؤتمر 23 لاتحاد الشغل

وأفادت المقرر الثاني للمؤتمر 23 لاتحاد الشغل، آمنة عوادي في تصريح لـ/وات/ أن عملية التصويت مازالت متواصلة بالنسبة لنواب المؤتمر من جهات تونس ومنوبة وأريانة، مؤكدة ان انطلاق عملية الفرز سيكون بعد ظهر اليوم ليتم الاعلان عن النتائج النهائية للمؤتمر 23 لاتحاد الشغل عشية اليوم الخميس.
واعتبرت المتحدثة التأخير الحاصل على مستوى أشغال المؤتمر أمرا عاديا بالنظر إلى أن النواب البالغ عددهم 547 نائبا مطالبون بالتصويت ثلاث مرات لانتخاب أعضاء كل من المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة ولجنة النظام الداخلي ولجنة الرقابة المالية.
يشار إلى أنه تم في ساعة متأخرة من ليلة الاربعاء الخميس المصادقة بالأغلبية على لوائح المؤتمر وهي "اللائحة العامة" و"لائحة الصراع العربي الصهيوني" و"اللائحة المهنية"، بالإضافة إلى "اللائحة الداخلية".
Publié le:2017-01-26 11:30:32
Par:sinbad (Qatar )
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