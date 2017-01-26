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Journaux Politique الاعلان عشية اليوم الخميس عن النتائج النهائية لانتخابات المؤتمر 23 لاتحاد الشغل Jeudi 26 Janvier 2017

بــاب نــات - تتواصل منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس عملية التصويت لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الوطني الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل وأعضاء لجنتي النظام الداخلي والرقابة المالية.



وأفادت المقرر الثاني للمؤتمر 23 لاتحاد الشغل، آمنة عوادي في تصريح لـ/وات/ أن عملية التصويت مازالت متواصلة بالنسبة لنواب المؤتمر من جهات تونس ومنوبة وأريانة، مؤكدة ان انطلاق عملية الفرز سيكون بعد ظهر اليوم ليتم الاعلان عن النتائج النهائية للمؤتمر 23 لاتحاد الشغل عشية اليوم الخميس.

واعتبرت المتحدثة التأخير الحاصل على مستوى أشغال المؤتمر أمرا عاديا بالنظر إلى أن النواب البالغ عددهم 547 نائبا مطالبون بالتصويت ثلاث مرات لانتخاب أعضاء كل من المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة ولجنة النظام الداخلي ولجنة الرقابة المالية.

يشار إلى أنه تم في ساعة متأخرة من ليلة الاربعاء الخميس المصادقة بالأغلبية على لوائح المؤتمر وهي "اللائحة العامة" و"لائحة الصراع العربي الصهيوني" و"اللائحة المهنية"، بالإضافة إلى "اللائحة الداخلية".







Publié le:2017-01-26 11:30:32

- تتواصل منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس عملية التصويت لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الوطني الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل وأعضاء لجنتي النظام الداخلي والرقابة المالية.وأفادت المقرر الثاني للمؤتمر 23 لاتحاد الشغل، آمنة عوادي في تصريح لـ/وات/ أن عملية التصويت مازالت متواصلة بالنسبة لنواب المؤتمر من جهات تونس ومنوبة وأريانة، مؤكدة ان انطلاق عملية الفرز سيكون بعد ظهر اليوم ليتم الاعلان عن النتائج النهائية للمؤتمر 23 لاتحاد الشغل عشية اليوم الخميس.واعتبرت المتحدثة التأخير الحاصل على مستوى أشغال المؤتمر أمرا عاديا بالنظر إلى أن النواب البالغ عددهم 547 نائبا مطالبون بالتصويت ثلاث مرات لانتخاب أعضاء كل من المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة ولجنة النظام الداخلي ولجنة الرقابة المالية.يشار إلى أنه تم في ساعة متأخرة من ليلة الاربعاء الخميس المصادقة بالأغلبية على لوائح المؤتمر وهي "اللائحة العامة" و"لائحة الصراع العربي الصهيوني" و"اللائحة المهنية"، بالإضافة إلى "اللائحة الداخلية".

cadre-4470788aedb9ac765ad98c628433695e-2017-01-26 11:30:32

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