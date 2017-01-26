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Politique

الاعلان عشية اليوم الخميس عن النتائج النهائية لانتخابات المؤتمر 23 لاتحاد الشغل

Jeudi 26 Janvier 2017
بــاب نــات - تتواصل منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس عملية التصويت لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الوطني الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل وأعضاء لجنتي النظام الداخلي والرقابة المالية.

وأفادت المقرر الثاني للمؤتمر 23 لاتحاد الشغل، آمنة عوادي في تصريح لـ/وات/ أن عملية التصويت مازالت متواصلة بالنسبة لنواب المؤتمر من جهات تونس ومنوبة وأريانة، مؤكدة ان انطلاق عملية الفرز سيكون بعد ظهر اليوم ليتم الاعلان عن النتائج النهائية للمؤتمر 23 لاتحاد الشغل عشية اليوم الخميس.
واعتبرت المتحدثة التأخير الحاصل على مستوى أشغال المؤتمر أمرا عاديا بالنظر إلى أن النواب البالغ عددهم 547 نائبا مطالبون بالتصويت ثلاث مرات لانتخاب أعضاء كل من المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة ولجنة النظام الداخلي ولجنة الرقابة المالية.
يشار إلى أنه تم في ساعة متأخرة من ليلة الاربعاء الخميس المصادقة بالأغلبية على لوائح المؤتمر وهي "اللائحة العامة" و"لائحة الصراع العربي الصهيوني" و"اللائحة المهنية"، بالإضافة إلى "اللائحة الداخلية".



Publié le:2017-01-26 11:30:32

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3 de 3 commentaires pour l'article 137460

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 10h 52m |           
من انجازاتهم السونامية الوحشية منذ اندلاع الثورة .....

اسالوا الشباب عن اسباب الحرقان والهروب الى المجهول وفقدان الأمل في العمل ....

يا برلمان اتحاد التخريب ؟؟؟

😡🇹🇳😡🇹🇳😡😡🇹🇳😡🇹🇳😡

Kjbthawri  ()  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 10h 35m | Par           
Les voleurs...criminels...juste un autre tour pour eteindre la tevolution, les camarades de Hamma.

Nader Malaykos  (Netherlands)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 09h 51m |           
المكتب التنفيذي الوطدي الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل!



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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