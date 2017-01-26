Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Wael Jassar - 3alli Gara  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Médias

نقيب الصحفيين بتونس للرئيس المصري: إذا أنت قادم ... لا أهلا ولا سهلا

Jeudi 26 Janvier 2017
بــاب نــات - نشر رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري تدوينة فايسبوكية جاء فيها ما يلي:
" مصر تعيش أسوأ أيامها تحت حكم السيسي.
عملية قمع غير مسبوقة يواجهها الناشطون والصحفيون
اذا انت قادم بالفعل: لا اهلا ولا سهلا".

وكانت نقابة الصحفيين التونسيين قالت في بيان لها منذ أيام إن مصر من أكثر الدول انتهاكا لحرية الصحافة في المنطقة في حين أن مقرّ الاتحاد العام للصحفيين العرب موجود على أراضيها.
وحثت النقابة مجددا اتحاد الصحفيين العرب على إدانة اعتقال الصحفيين المصريين، مشيرة إلى أنهم يتعرضون لسياسة قمع ممنهجة من قبل النظام المصري، بحسب ما ورد في البيان نفسه.
وطالبت نقابة الصحفيين التونسيين رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب وأعضاء الأمانة العامة فيه، بالقيام بدورهم بشكل أكثر جدية في التصدي للانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين وحرية الصحافة في العالم العربي.



Publié le:2017-01-26 09:18:58

cadre-65ea43165d9888ea12ce9e45b9f6159b-2017-01-26 09:18:58
    
    
    
    
    





14 de 14 commentaires pour l'article 137459

Laabed  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 19h 14m |           
الاعلام التونسي يعيش اسوء ايامه تحت حكم البغولي عفوا البغوري،عندما ياتي الرئيس السيسي الى الى دارك قل له لا اهلا و لا سهلا

Maxii Melinoss  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 18h 51m |           
السيسي قاعد يحفر في قبرو بيدو
لم يستوعب الدرس من التاريخ
بعد الضغط يأتي الانفجار هذه سنة الحياة

Extra  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 18h 47m |           
De quoi je me mêle , et qui vous a autorisé a parler au nom du peuple Tunisien, vous voulez faire du buzz,occupez vous de ce qui vous regarde.

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 18h 46m |           
خان الأمانة وأرجع مصر إلى القرون الوسطى!!!
ستستقبله تونس -إن تجرأ- بما يليق به!!! -

Langdevip  (France)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 17h 41m |           
البغوري نقيب مفلس و قعد إبيع فالريح لاهل المراكب , اش مدخلو في امور الدولة والسياسة

اشكون صححلو في وصية باش يصبح الناطق الرسمي باسم كل الصحافيين ,

ثمة صحافيين مثلو تابعين للصحافة الاخوانية امتع ربعة و ثمة

كذالك الصحافة الاحرار إلي يخدموا بالصدق و نقل الخبر و عدم التدخل في امور الدولة

اشبيه سي لعميد لكبير ما حكاش على اخوه العثماني التركي و على قمع الصحافيين في

تركيا و سجن السياسيين باش يبقى وحدو في الحكم , كيف ما كان بن علي , اش عمل من خصلة

سي لعميد امتع الصحافيين في عهد النظام القديم , اشكون سمع صوت ألناجي قبل 23

عام دكتاتورية

كان مخبي راسو تحت الزاورة و يوكل في خبيزة وقت إلي لخوانجية كلتهم السجون والتعذيب

il faut voir les archives !!!

drôle d'hypocrite le syndicaliste de la dite presse jaune

boudourou.


Abid_Tounsi  (United States)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 16h 24m |           
فعلا : لا أهلا و لا سهلا، و ليهُبَّ الأحرار لتعطيل زيارة سفاك الدماء المجرم الخسيسي

Tfouhrcd  (Europe)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 13h 06m |           
الانقلابي ما يدخلش و ما يعفسش تراب بلادي تفوووووووه

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 11h 19m |           

العسكري الذي وسّم نفْسه مُشيرًا و لمْ يخضْ معْركة واحدة في حياته
لمْ يسْتوعبْ أبْجديات اللغة العربية
لم يفْهم شيئا من نحْوِها ولا من صرْفها
هلْْ ننْتظر منه أن يفْقه شيئا في السّياسة ؟
أوفي فنون الحرب التي لم يُمارس منها سوى الحروب اﻷهلية مثل مجزرة رابعة ضدّ أهله وبني وطنه ؟

خلع على نفْسه ألْقابًا : طبيب الفلاسفة ، أبو الفلاتر

قال لهم : اللي مايرضيش ربّنا ، إحْنا معاه
فقالوا مستغفرين : زلّة لسانْ
فختمها وقال : اللي يقْدر على ربّنا ، حيِقْدر علينا…

فبهت الذين كفروا...

Cartaginois2011  ()  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 10h 44m | Par           
Il ne sera le bienvenu que s'il vient annoncer son départ immédiat,sinon il n'a qu'à rester chez lui,les tunisiens ne veulent pas de lui,il salira leur terre.

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 10h 42m |           
... لا أهلا ولا سهلا..... انقــــــلابي ما يدخلش بــــــلادي

... لا أهلا ولا سهلا..... انقــــــلابي ما يدخلش بــــــلادي

... لا أهلا ولا سهلا..... انقــــــلابي ما يدخلش بــــــلادي


MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 10h 34m |           
واحد من الألف من فريق النافورة لا يرحب بالسفاح ويبدو أنه مجرد اختلاف في الرأي لا يفسد - لعشاق الكرباج الزوجي - قضية . فالسيسي مثل أعلى لمدمني الكرباج في تونس ومن واجبنا بعث مراكز لعلاج هذا المرض الفتاك .

Mongi  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 10h 01m |           
اشبيكم يا نقابة الصحافيين تتبلّاو على السيسي ؟ الرّاجل عندو طابع في جبهتو وزيد الثلاجة امتاعو فارغة عندها 10 سنين. الرّاجل مصلّي وتقيّ لا قتل شعب ولا خطف ثورة ولا عمل حاجة تغضب ربّنا.

Borhan Ben Ghorbal  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 09h 52m | Par           
الانقلابي ما يدخلش و ما يعفسش تراب بلادي #انقلابي_مايدخلش_بلادي

Mandhouj  (France)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 09h 48m |           
الرئيس المصري سيحل في تونس صحبة كل الصحافيين المعتقلين (على متن الطائرة الرئاسية)، ليعلن تحريرهم في أرض ثورة الحرية و الكرامة ... و ستكون أول ندوة صحفية يقوم بها السيسي في تونس ، موعد إعلان إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في سجون مصر .



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12266,0

  • (24/01)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 2,47520 DT        1$ =2,30377 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/01)   194,5 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137459 42577|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires