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Journaux Médias نقيب الصحفيين بتونس للرئيس المصري: إذا أنت قادم ... لا أهلا ولا سهلا Jeudi 26 Janvier 2017

بــاب نــات - نشر رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري تدوينة فايسبوكية جاء فيها ما يلي:

" مصر تعيش أسوأ أيامها تحت حكم السيسي.

عملية قمع غير مسبوقة يواجهها الناشطون والصحفيون

اذا انت قادم بالفعل: لا اهلا ولا سهلا".



وكانت نقابة الصحفيين التونسيين قالت في بيان لها منذ أيام إن مصر من أكثر الدول انتهاكا لحرية الصحافة في المنطقة في حين أن مقرّ الاتحاد العام للصحفيين العرب موجود على أراضيها.

وحثت النقابة مجددا اتحاد الصحفيين العرب على إدانة اعتقال الصحفيين المصريين، مشيرة إلى أنهم يتعرضون لسياسة قمع ممنهجة من قبل النظام المصري، بحسب ما ورد في البيان نفسه.

وطالبت نقابة الصحفيين التونسيين رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب وأعضاء الأمانة العامة فيه، بالقيام بدورهم بشكل أكثر جدية في التصدي للانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين وحرية الصحافة في العالم العربي.







Publié le:2017-01-26 09:18:58

- نشر رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري تدوينة فايسبوكية جاء فيها ما يلي:" مصر تعيش أسوأ أيامها تحت حكم السيسي.عملية قمع غير مسبوقة يواجهها الناشطون والصحفيوناذا انت قادم بالفعل: لا اهلا ولا سهلا".وكانت نقابة الصحفيين التونسيين قالت في بيان لها منذ أيام إن مصر من أكثر الدول انتهاكا لحرية الصحافة في المنطقة في حين أن مقرّ الاتحاد العام للصحفيين العرب موجود على أراضيها.وحثت النقابة مجددا اتحاد الصحفيين العرب على إدانة اعتقال الصحفيين المصريين، مشيرة إلى أنهم يتعرضون لسياسة قمع ممنهجة من قبل النظام المصري، بحسب ما ورد في البيان نفسه.وطالبت نقابة الصحفيين التونسيين رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب وأعضاء الأمانة العامة فيه، بالقيام بدورهم بشكل أكثر جدية في التصدي للانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين وحرية الصحافة في العالم العربي.

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