خط جوي : باريس - طبرقة ؟

بــاب نــات
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صرح السيد روني الطرابلسي رجل الأعمال التونسي المقيم في فرنسا لباب نات ، أنه سيجري إتصالات عاجلة مع وزارة النقل والخطوط
الجوية التونسية من أجل فتح خط جوي مباشر يربط بين باريس وطبرقة . مؤكّدًا أن فتح هذا الخط سيساهم كثيرا في تنشيط السياحة في هذه الجهة وسيساعد أهالي المنطقة المقيمين في فرنسا للعودة إلي تونس بإستمرار وفي أحسن الظروف .
وأضاف روني الطرابلسي : " بالتأكيد سينتفع اشقائنا الجزائريين من المناطق الحدودية مع تونس والمقيمين في فرنسا من خدمات هذا الخط الجوي، و خاصة منهم الراغبين في قضاء عطلهم في نزل طبرقة وعين دراهم ".
وبحسب السيد روني الطرابلسي، فإن هذه العوامل مشجعة جدا لفتح هذا الخط الجوي باريس - طبرقة في أقرب الأجال .
Publié le:2017-01-26 09:08:21
Par:sinbad (Qatar )
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