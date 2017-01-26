Babnet

Politique

Économie

Régions

Partis & Société

Culture

Sport

Tribune

Monde

MÉdias

Journaux Economie خط جوي : باريس - طبرقة ؟ Jeudi 26 Janvier 2017

بــاب نــات - صرح السيد روني الطرابلسي رجل الأعمال التونسي المقيم في فرنسا لباب نات ، أنه سيجري إتصالات عاجلة مع وزارة النقل والخطوط الجوية التونسية من أجل فتح خط جوي مباشر يربط بين باريس وطبرقة . مؤكّدًا أن فتح هذا الخط سيساهم كثيرا في تنشيط السياحة في هذه الجهة وسيساعد أهالي المنطقة المقيمين في فرنسا للعودة إلي تونس بإستمرار وفي أحسن الظروف .

وأضاف روني الطرابلسي : " بالتأكيد سينتفع اشقائنا الجزائريين من المناطق الحدودية مع تونس والمقيمين في فرنسا من خدمات هذا الخط الجوي، و خاصة منهم الراغبين في قضاء عطلهم في نزل طبرقة وعين دراهم ".

وبحسب السيد روني الطرابلسي، فإن هذه العوامل مشجعة جدا لفتح هذا الخط الجوي باريس - طبرقة في أقرب الأجال .







Publié le:2017-01-26 09:08:21

- صرح السيد روني الطرابلسي رجل الأعمال التونسي المقيم في فرنسا لباب نات ، أنه سيجري إتصالات عاجلة مع وزارة النقل والخطوطالجوية التونسية من أجل فتح خط جوي مباشر يربط بين باريس وطبرقة . مؤكّدًا أن فتح هذا الخط سيساهم كثيرا في تنشيط السياحة في هذه الجهة وسيساعد أهالي المنطقة المقيمين في فرنسا للعودة إلي تونس بإستمرار وفي أحسن الظروف .وأضاف روني الطرابلسي : " بالتأكيد سينتفع اشقائنا الجزائريين من المناطق الحدودية مع تونس والمقيمين في فرنسا من خدمات هذا الخط الجوي، و خاصة منهم الراغبين في قضاء عطلهم في نزل طبرقة وعين دراهم ".وبحسب السيد روني الطرابلسي، فإن هذه العوامل مشجعة جدا لفتح هذا الخط الجوي باريس - طبرقة في أقرب الأجال .

cadre-ccc267212b615062fdd3648f65e4587e-2017-01-26 09:08:21

Tweeter









RESA67 (France) | Jeudi 26 Janvier 2017 à 19h 43m | Par