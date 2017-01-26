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Economie

تونس تستعيد تدريجيا موقعها كوجهة مفضلة للسياح الفرنسيين

Jeudi 26 Janvier 2017
بــاب نــات - أظهرت بيانات نشرتها صحيفة لوفيجارو الفرنسية بموقعها الالكتروني يوم الاربعاء، نقلا عن نائب رئيس وكالات الأسفار الفرنسية ريشارد سوبيال، ارتفاعا لحجوزات السياح الفرنسيين نحو الوجهة التونسية بنسبة بلغت 66 بالمئة في شهر نوفمبر الماضي و39 بالمئة في ديسمبر الماضي.




Publié le:2017-01-26 08:52:02

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2 de 2 commentaires pour l'article 137456

Langdevip  (France)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 18h 14m |           
انشاء الله مربوحة

يلزم الاحزاب السياسية و بعظ الصحافيين بودورو إنقصوا من التنبير

وربي إجيب فالصواب باش ترجع الناس تخدم

Mhamed Mansour  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 09h 36m | Par           
Appliquer dès maintenant open Sky et imposer une taxe de mise à niveau de Tunisair Le secteur du tourisme et nos expatriés Rétabliront la situation



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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