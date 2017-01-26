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Journaux Economie تونس تستعيد تدريجيا موقعها كوجهة مفضلة للسياح الفرنسيين Jeudi 26 Janvier 2017

بــاب نــات - أظهرت بيانات نشرتها صحيفة لوفيجارو الفرنسية بموقعها الالكتروني يوم الاربعاء، نقلا عن نائب رئيس وكالات الأسفار الفرنسية ريشارد سوبيال، ارتفاعا لحجوزات السياح الفرنسيين نحو الوجهة التونسية بنسبة بلغت 66 بالمئة في شهر نوفمبر الماضي و39 بالمئة في ديسمبر الماضي.









Publié le:2017-01-26 08:52:02

- أظهرت بيانات نشرتها صحيفة لوفيجارو الفرنسية بموقعها الالكتروني يوم الاربعاء، نقلا عن نائب رئيس وكالات الأسفار الفرنسية ريشارد سوبيال، ارتفاعا لحجوزات السياح الفرنسيين نحو الوجهة التونسية بنسبة بلغت 66 بالمئة في شهر نوفمبر الماضي و39 بالمئة في ديسمبر الماضي.

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