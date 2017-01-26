Publié le:2017-01-26 08:52:02
تونس تستعيد تدريجيا موقعها كوجهة مفضلة للسياح الفرنسيين
Jeudi 26 Janvier 2017
بــاب نــات - أظهرت بيانات نشرتها صحيفة لوفيجارو الفرنسية بموقعها الالكتروني يوم الاربعاء، نقلا عن نائب رئيس وكالات الأسفار الفرنسية ريشارد سوبيال، ارتفاعا لحجوزات السياح الفرنسيين نحو الوجهة التونسية بنسبة بلغت 66 بالمئة في شهر نوفمبر الماضي و39 بالمئة في ديسمبر الماضي.
Publié le:2017-01-26 08:52:02
Publié le:2017-01-26 08:52:02
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Par:sinbad (Qatar )
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