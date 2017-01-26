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Economie

براءة اختراع تونسي:طائرات ايرباص بماليزيا تحلّق بوقود عضوي

Jeudi 26 Janvier 2017
بــاب نــات - تستخدم طائرات ايرباص (أ 320 وأ 330) المصنعة بماليزيا الوقود العضوي للتحليق والسفر، ضمن تقنية ايكولوجية تستخرج الوقود من الطحالب البحرية تجسيدا لبراءة اختراع تونسية، للباحث حمدي حشاد.

وصرّح حشاد ل(وات) على هامش مشاركته الأربعاء، في ملتقى علمي بعنوان « حررني » بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية، أن تصنيع الوقود العضوي من الطحالب البحرية قد بدأ العمل به في ماليزيا منذ حوالي سنة ونصف . ولفت الباحث إلى أنه تولى الإشراف على تنفيذ المشروع في هذا البلد.

وأوضح أن هكتارا من الطحالب البحرية في ماليزيا يمكّن من إنتاج 2700 لترا من الوقود، وتستغرق دورة الإنتاج 45 يوما. ولئن تحصّل الباحث حمدي حشاد على براءة الاختراع لاستخراج الوقود العضوي منذ سنة 2009 إلا أن جهوده لم تلق في تونس المساعدة والدعم الكافيين، حسب ما ذكر ل(وات). ولفت إلى أنه لم يقع تسهيل الاجرءات بالنسبة إليه ولا تحفيزه لتنفيذ حلمه ببلاده وتفعيل انجازه العلمي ليكون أمرا واقعا.

واعتبر حشاد أن القوانين والتشريعات من أكبر العوائق التي تحبط جهود الباحثين، ودعا إلى سن تشريعات تدعم التجديد والابتكار البيئي والعلمي موصيا بضرورة سن مجلة خاصة بدعم البحوث العلمية والباحثي. وبشأن مسيرته المهنية والبحثية، أوضح حشاد أنه أحدث مكتب للدراسات بمنوبة يسدي الاستشارات لفائدة المؤسسات الدولية المانحة والمجتمع المدني، وهو يوفر خدمات استشارة أيضا لصالح مؤسسات دولية تنتصب بكل من لبنان والأردن الى جانب تونس.


وللاشارة فان الباحث حمدي حشاد كان قد شارك في برنامج تلفزيوني يعنى بمواهب البحث العلمي وصور بقطر وتم بثه خلال سنة 2011 على قناة أم بي سي العربية. واثر مشاركته بالبرنامج اتصل به فرع ايرباص بدبي ليتم الحاقة بفرع ايرباص بماليزيا خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2014، أين شهدت ماليزيا ولادة مشروع ايكولوجي هو الأول من نوعه بالعالم في تصنيع الوقود العضوي باعتماد الطحالب البحرية الموجه للطائرات.

Publié le:2017-01-26 08:39:39

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10 de 10 commentaires pour l'article 137455

Laabed  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 13h 55m |           
Je pense que c'est de l'intox;à ma connaissance ; il n’y'a pas d'avions airbus fabriqués ou assemblés en Malaisie.cette affaire est anecdotique.et nous les tunisiens sommes maître dans la manière de présenter la science comme un jeu d'enfants

Mourad Jemni  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 11h 10m |           
Posez-vous la question où sont la crème de nos élèves ressortissant au moins des lycées pilotes et qu'ont ils couté aux contribuables tunisiens et qu'est ce qu'on a gagné de cette expérience depuis 20 ans?!

Mourad Jemni  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 11h 05m |           
On préfère donner des milliards aux footballeurs sans aucun impact sur la société et on prive la matière grise produit pur tunisien des moyens pour aller vers l'avant c'est trop !

Mourad Jemni  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 11h 02m |           
C'est le vif du sujet un produit pur tunisien abandonné dans la nature par stupidité et avec cette attitude on ne se relèvera pas de l'échec à tout les niveaux

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 10h 43m |           
دماغ معرفي يستحق ألف تحية وتحية ومن الطبيعي أن يحظى بالترحاب خارج بلاده التي تتحكم بها مافيا البترول .

Nader Malaykos  (Netherlands)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 09h 41m |           
ذهبت اموالنا لتمويل مهرجانات ال(oeps) المخمورات
ونصب التماثيل ...
نظام يتجاهل العلماء ويكرم ال لا خير فيه ..

Abouahmed Soiaihi  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 09h 35m | Par           
مبروك ليك وربي يكثر من أمثالك لكن يارب خلصنا من حكام عملاء يارب خلصنا من متسلطين كذابة ومنافقين وبائعي وطن ... يارب ارحنا من بقايا فرنسا وأعوانها ومن بريطانيا وأزلامها ...امين امين

Hechmi  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 09h 14m |           
تونس ولادة وأصحاب القرار والمشرعين يهدرون طاقتها دون هوادة

Mandhouj  (France)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 09h 08m |           
تحية لكل المهارات التونسية ، و نتمنى لها التوفيق في المساهمة العالمية لربح التحدي الاكولوجي و المناخي .

Mostapha Sg  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 08h 52m |           
طاقاتنا مهدورة ينتغع بها الغير وسياسي البلاد في البلاطوات تنبح



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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