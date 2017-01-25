التطبيق الفوري لاتفاق تسوية وضعية صحفيي مكاتب الإذاعة التونسية بالجهات

Mercredi 25 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-25 22:08:38

- أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عقب لقاء أعضائها، عشية الاربعاء، بوزير الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي، عن التطبيق الفوري للاتفاق الذي يخص تسوية وضعية الصحفيين بمكاتب الإذاعة التونسية بالجهات الذين كانوا يعملون بالمنظمة السويسرية "ايروندال"، وفق بلاغ أصدرته اليوم.كما تم أثناء اللقاء، وفق ذات البلاغ، مناقشة وضعية صحفيي التلفزة التونسية، فيما تم الاتفاق على النظر في باقي الوضعيات في كل من الإذاعة التونسية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء في الاجتماعات القادمة بين الطرفين، على أن يتم أثناءها تحديد جدول زمني للتسوية النهائية لكافة الحالات.ويندرج اللقاء في إطار متابعة مسار تنفيذ الإجراءات التي قررها المجلس الوزاري الخاص بقطاع الإعلام، التي أعلن عنها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، يوم 14 جانفي الجاري، حيث ذكر البلاغ أنه ستكون هناك لقاءات أخرى في هذا الصدد لمزيد متابعة باقي الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري الخاص بالإعلام.يذكر أن رئيس الحكومة كان أعلن أواسط جانفي الجاري عن جملة من الاجراءات والقرارات التي تم اتخاذها خلال مجلس وزاري مضيق، تعلق أهمها بحوكمة الإشهار العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة المكتوبة، وتخصيص نسبة 5 بالمائة من عائدات الإشهار العمومي لفائدة ودادية الصحفيين، والتقليص من تكاليف البث بالنسبة إلى الإذاعات والتلفزات الخاصة التي تمر بصعوبات لمدة ثلاث سنوات، وتخصيص قطعة أرض لفائدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لإقامة مشروع سكنى لفائدة الصحفيين، واستكمال الإجراءات المتعلقة بتمليك النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لمقرها الحالي.