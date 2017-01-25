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Régions

وصول الدفعة الاولى من المساعدات العينية من وزارة التربية لفائدة التلاميذ ضعاف الحال بسليانة

Mercredi 25 Janvier 2017
بــاب نــات - وصلت ،عشية اليوم الاربعاء، الى ولاية سليانة الدفعة الاولى من المساعدات العينية ،التي خصصتها وزارة التربية لفائدة التلاميذ من أبناء العائلات المعوزة الدارسين بالمؤسسات الابتدائية والمقيمين بالمدارس الاعدادية والثانوية والوافدين من المناطق الريفية والجبلية في كامل معتمديات الولاية.

و تندرج هذه المبادرة في إطار المد التضامني الذي تقوم به الوزارة بمناسبة موجة البرد وبالتعاون مع عدد من منظمات وجمعيات المجتمع المدني وبالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للتربية.
وأفاد المدير العام المكلَف بالتنسيق بين المندوبيات الجهوية للتربية محمود رمضان،مراسل (وات) بالجهة، أن المساعدات العينية التي تم تخسيصها لولاية سليانة تندرج في إطار حملة " دفيني "،التي بادرت بتنفيذها الوزارة بمناسبة فصل الشتاء وتتمثل في 1370 غطاء صوفيا و57 سخَانا سينتفع منها 1120 تلميذا بالمرحلتين الاعدادية والثانوية، فيما سيستفيد 312 تلميذا من المسجَلين بالمرحلة الابتدائية بحوالي طنَين من المواد الغذائية المتنوعة لمساعدتهم على تخطي موجة البرد.
واعتبر أن "هذه المبادرة ،التي تجسم قيمة التضامن بين التونسيين، من المقرر أن تشمل كامل ولايات الجمهورية" ،داعيا "المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني وأهل البر والإحسان الى دعمها والمساهمة في إنجاحها ومن المقرر أن تصل غدا الخميس الدفعة الثانية من المساعدات لتوزيعها على مبيتات المدارس الاعدادية والمعاهد".



Publié le:2017-01-25 21:02:03

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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