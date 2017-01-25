Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - Baini Oo Bainak  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Economie

مجمع ''ويند فيجيون'' البلجيكي الهولندي للطاقات المتجددة يستثمر في إنتاج الكهرباء بمعتمديات ماطر وسجنان وجومين من ولاية ببنزرت

Mercredi 25 Janvier 2017
بــاب نــات - أعلن مجمع "ويند فيجيون" البلجيكي- الهولندي المختص في إنتاج الكهرباء من خلال استغلال الطاقات الطبيعية المتجددة، انطلاقه في إنجاز الدراسات الميدانية العقارية والفنية وغيرها للانتصاب بكل من معتمديات "ماطر" و"سجنان" و"جومين" من ولاية بنزرت، وإنجاز عدد من محطات إنتاج الكهرباء باستغلال طاقة الرياح، وذلك خلال عرض قدمته إدارة المجمع، الاربعاء، ببنزرت.

وقال ممثل شركة "ويند فيجون"، يوهان فوس، إن الإمكانيات الهائلة في مجال الطاقات المتجددة الطبيعية التي تتمتع بها ولايتا بنزرت وباجة، هي التي شجعت مؤسسته على الانتصاب بهما، حيث أنجز المجمع اتفاقية شراكة مع مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز والطاقات المتجددة، لإنجاز الدراسات الفنية والتقنية مع الفريق الفني للمجمع.
وأضاف ممثل المجمع البلجيكي- الهولندي أنه سيتم تركيز حوالي 53 مروحة لإنتاج الكهرباء بكل من مناطق ماطر وسجنان وبازينة بجومين لإنتاج 210 ميغاواط من الكهرباء،بالإضافة إلى 9 مراوح بباجة، في مشروع تقدر استثماراته بـ 285 مليون أورو (1 أورو يساوي 43ر2 دينار تونسي)، مع إمكانيات تشغيلية غير مباشرة خلال فترة تركيز الحضائر بمعدل يفوق 105 أشخاص، مع تشغيل 60 شخصا بصفة مباشرة عقب تركيز المشروع.
وبين أن استراتيجية المجمع ترتكز على عنصر اندماج المشروع في محيطه الطبيعي والمجتمعي، عبر برمجة إنجاز مركز تكوين للشباب في مجال الطاقات المتجددة، وأيضا التدخلات الاجتماعية وغيرها من الإضافات الممكن تنفيذها في مجال البنية الأساسية، كالمسالك والطرقات.
ولاحظ ممثل مؤسسة "ا ج س للاستشارات" وشريك مجمع "ويند فيجون"، أحمد ثابت، أن انطلاق إنجاز المشاريع الـ7 بكل من معتمديات ماطر وسجنان وجومين من المنتظر أن تكون خلال سنة 2019، وذلك على مراحل، وفق تقدم الحصول على التراخيص المطلوبة للغرض.
من ناحيته، شدد والي بنزرت، خلال افتتاحه اللقاء، على دعم البلاد التونسية والحكومة لكل المشاريع الجدية في مجال الطاقات المتجددة وغيرها، واستعداد السلطات الجهوية لمد يد العون للمجمع لتسريع وتيرة الإنجاز، من خلال التقليص من الاجراءات الإدارية، وتركيز خلية مهتمة بمثل هذه المشاريع بمركز الولاية، مع تنسيق عرضه ضمن الدورة المقبلة للمجلس الجهوي، داعيا المجمع للتنسيق مع المكونات المجتمعية المهتمة، لإضفاء مزيد من النجاعة على مثل هذه المشاريع، بالتوازي مع بقية المصالح العمومية المسؤولة .
يشار إلى أن مجمع "ويند فيجيون" تم تأسيسه سنة 2002، وينشط في عديد البلدان، على غرار بلجيكا وفرنسا وصربيا والمغرب، ويرمي إلى إنتاج ما يوازي 1000 ميغاواط من الكهرباء عن طريق الطاقات البديلة في حدود سنة 2018، وفق ذات العرض الذي قدمته إدارة المجمع بحضور والي بنزرت، محمد قويدر، وممثلي الشريك التونسي للمجمع البلجيكي- الهولندي، وايضا ممثلي الشركة التونسية للكهرباء والغاز والطاقات المتجددة، وثلة من ممثلي المصالح الرسمية وايضا المنظماتية والمجتمعية والسلطات المحلية.



Publié le:2017-01-25 19:53:15

cadre-6cd8289ca251a7db8841a6ca6459de7c-2017-01-25 19:53:15
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 137441

Portugal  (Maldives)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 05h 00m | Par           
285 مليون اورو على 53 مروحة؟؟؟ يعني معدل المروحة تطلع بباطرياتها وماعونها ب 5 مليون اورو!!!!😂😂😂😂😂😂😂😂



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12266,0

  • (24/01)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 2,47520 DT        1$ =2,30377 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/01)   194,5 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137441 6275|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires