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Journaux Justice النيابة العمومية تأذن بفتح بحث عدلي على خلفية وفاة امرأة أنجبت توأمين Mercredi 25 Janvier 2017

بــاب نــات - أذنت النيابة العمومية ببنزرت للأجهزة الامنية التابعة لمركز الامن الوطني الحبيب بوقطفة ببنزرت المدينة، بفتح تحقيق عدلي بشأن ملابسات وفاة امرأة بمركز التوليد ببنزرت ،اليوم الاربعاء، إثر انجابها لتوأمين هما بصحة جيدة ،وفق تأكيد مصدر أمني مسؤول .



وأوضح ذات المصدر ان "عائلة المرأة المتوفاة ،التي تبلغ من العمر حوالي 30 سنة وتشكو اعاقة في النطق كانت قد تقدمت للجهات الامنية من أجل التحقيق في ملابسات الوفاة بعد ان توجهوا ايضا لمركز التوليد"، معبرين "عن غضبهم الشديد بشأن ما حدث لقريبتهم فكان ان تم استشارة النيابة العمومية التي اذنت بالبحث في الامر عدليا ،وسيتم توجيه الدعوة لكامل الفريق الطبي وشبه الطبي لاخذ اقوالهم ،بالتوازي مع توجيه جثة المرأة المتوفاة الى التشريح بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة".



من جانبه، افاد المدير الجهوي للصحة سامي الرقيق انه تم فتح بحث اداري بخصوص الحادثة ،مؤكدا ان المرأة خضعت للولادة تحت اشراف وحضور كل الاطار المختص دون استثناء صباح اليوم ،قبل ان تتعكر حالتها الصحية بسبب نزيف داخلي حاد ،كان قد اجتهد كامل الاطار الطبي وشبه الطبي على مدى الفترة الزمنية الرابطة بين العاشرة صباحا والواحدة بعد الزوال على علاجه لكن المنية كانت اسبق .







Publié le:2017-01-25 20:16:17

- أذنت النيابة العمومية ببنزرت للأجهزة الامنية التابعة لمركز الامن الوطني الحبيب بوقطفة ببنزرت المدينة، بفتح تحقيق عدلي بشأن ملابسات وفاة امرأة بمركز التوليد ببنزرت ،اليوم الاربعاء، إثر انجابها لتوأمين هما بصحة جيدة ،وفق تأكيد مصدر أمني مسؤول .وأوضح ذات المصدر ان "عائلة المرأة المتوفاة ،التي تبلغ من العمر حوالي 30 سنة وتشكو اعاقة في النطق كانت قد تقدمت للجهات الامنية من أجل التحقيق في ملابسات الوفاة بعد ان توجهوا ايضا لمركز التوليد"، معبرين "عن غضبهم الشديد بشأن ما حدث لقريبتهم فكان ان تم استشارة النيابة العمومية التي اذنت بالبحث في الامر عدليا ،وسيتم توجيه الدعوة لكامل الفريق الطبي وشبه الطبي لاخذ اقوالهم ،بالتوازي مع توجيه جثة المرأة المتوفاة الى التشريح بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة".من جانبه، افاد المدير الجهوي للصحة سامي الرقيق انه تم فتح بحث اداري بخصوص الحادثة ،مؤكدا ان المرأة خضعت للولادة تحت اشراف وحضور كل الاطار المختص دون استثناء صباح اليوم ،قبل ان تتعكر حالتها الصحية بسبب نزيف داخلي حاد ،كان قد اجتهد كامل الاطار الطبي وشبه الطبي على مدى الفترة الزمنية الرابطة بين العاشرة صباحا والواحدة بعد الزوال على علاجه لكن المنية كانت اسبق .

cadre-3bfb020e3cb38b80feeaa873a211479f-2017-01-25 20:16:17

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