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Justice

النيابة العمومية تأذن بفتح بحث عدلي على خلفية وفاة امرأة أنجبت توأمين

Mercredi 25 Janvier 2017
بــاب نــات - أذنت النيابة العمومية ببنزرت للأجهزة الامنية التابعة لمركز الامن الوطني الحبيب بوقطفة ببنزرت المدينة، بفتح تحقيق عدلي بشأن ملابسات وفاة امرأة بمركز التوليد ببنزرت ،اليوم الاربعاء، إثر انجابها لتوأمين هما بصحة جيدة ،وفق تأكيد مصدر أمني مسؤول .

وأوضح ذات المصدر ان "عائلة المرأة المتوفاة ،التي تبلغ من العمر حوالي 30 سنة وتشكو اعاقة في النطق كانت قد تقدمت للجهات الامنية من أجل التحقيق في ملابسات الوفاة بعد ان توجهوا ايضا لمركز التوليد"، معبرين "عن غضبهم الشديد بشأن ما حدث لقريبتهم فكان ان تم استشارة النيابة العمومية التي اذنت بالبحث في الامر عدليا ،وسيتم توجيه الدعوة لكامل الفريق الطبي وشبه الطبي لاخذ اقوالهم ،بالتوازي مع توجيه جثة المرأة المتوفاة الى التشريح بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة".

من جانبه، افاد المدير الجهوي للصحة سامي الرقيق انه تم فتح بحث اداري بخصوص الحادثة ،مؤكدا ان المرأة خضعت للولادة تحت اشراف وحضور كل الاطار المختص دون استثناء صباح اليوم ،قبل ان تتعكر حالتها الصحية بسبب نزيف داخلي حاد ،كان قد اجتهد كامل الاطار الطبي وشبه الطبي على مدى الفترة الزمنية الرابطة بين العاشرة صباحا والواحدة بعد الزوال على علاجه لكن المنية كانت اسبق .



Publié le:2017-01-25 20:16:17

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2 de 2 commentaires pour l'article 137440

Mahdi Aloui  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 02h 57m |           
لا أستغرب هذا ان وقع في مستشفى بنزرت لأن الكوارث المنجرة من قلة الاعتناء والحقرة الموجودة لدى الهياكل الطبية وخاصة الشبه الطبية (الممرضات) .اني أتذكر وقعت حادثه يندى لها الجبين بهذا المستشفى امرأة فقيرة وضعت على طاولة الولاده والحال رمضان والمغرب قريب تركوها فوق الطاوله وهي مكبسه بالأحزمة وذهبوا الى قاعة أخرى لتناول الفطور وبعدها بقى الجميع أمام التلفاز لرأية الكاميرا الخفيه وفي ذلك الوقت أتى المخاض لتلك المرأة بقيت تصارع لوحدها خرج الجنين وسقط
على الأرض ووقع نزيف للمرأة فماتا الاثنان وكأن شيئا لم يقع بل الأدهى هنالك مذيعة معروفه (ح . ه) أرادت تتبع الجريمه فوقعت ضغوطات عليها فانسحبت مكرهة

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 21h 08m |           
عمرها 30 سنة
تموت " على النفاس " في مستشفى
في تونس الثورة ، سنة 2017
شيء يوَقَّف المُخْ...
...
لا حول ولا قوة إلا بالله...
الله يرْحمها ويصبّر أهلها



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
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