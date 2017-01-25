نزل ''لايكو تونس'' يفتتح ابوابه رسميا في جوان 2017

واستعرض ممثلو الشركة، بالمناسبة، مدى تقدم أشغال تجديد نزل لايكو تونس، الذي تطلب تعبئة استثمارات كبرى.
ويحتوي النزل في صيغته الجديدة على أكبر قاعة ندوات في تونس بطاقة استيعاب تناهز 1200 شخصا ونحو 300 غرفة من بينها 30 جناحا.
وأشار حمام، من جهته، إلى الأهمية، التي توليها تونس للإستثمارات الليبية وخاصة في قطاع السياحية مثمنا ما سيضفه هذا النزل في مجال سياحة الأعمال.
وصرح رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للإستثمارات الإفريقية عبد الحكيم الشويهدي، ل(وات) في شهر ديسمبر 2016، أنه تم رصد حوالي 100 مليون دينار تونسي لتمويل أشغال تطوير هذه الوحدة الفندقية، التي ستوفر قرابة 500 موطن شغل بصفة مباشرة.
وبين الشويهدي، في تصريح ل(وات) خلال تظاهرة أيام المؤسسة بسوسة (9 و10 ديسمبر 2016)، أنه تم التعاون مع 4 بنوك في تونس لضمان جزء من تمويل المشروع واللجوء الى اكثر من 40 شركة تونسية لاستكمال اشغال تهيئة النزل.
Publié le:2017-01-25 19:39:15
Par:portugal (Maldives ) Par Mobile
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