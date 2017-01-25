Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: 100% - Tarab .....  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Economie

نزل ''لايكو تونس'' يفتتح ابوابه رسميا في جوان 2017

Mercredi 25 Janvier 2017
بــاب نــات - يفتتح نزل لايكو تونس أبوابه رسميا خلال شهر جوان 2017، وفق ما تم الاعلان عنه خلال لقاء جمع المدير العام للديوان الوطني للسياحة عبد اللطيف الحمام والمدير العام لشركة "لايكو لإدارة الفنادق والمنتجعات" جاسم خليفة الإدريسي وعدد من المسؤولين في الشركة، امس، الثلاثاء، بتونس.

واستعرض ممثلو الشركة، بالمناسبة، مدى تقدم أشغال تجديد نزل لايكو تونس، الذي تطلب تعبئة استثمارات كبرى.
ويحتوي النزل في صيغته الجديدة على أكبر قاعة ندوات في تونس بطاقة استيعاب تناهز 1200 شخصا ونحو 300 غرفة من بينها 30 جناحا.
وأشار حمام، من جهته، إلى الأهمية، التي توليها تونس للإستثمارات الليبية وخاصة في قطاع السياحية مثمنا ما سيضفه هذا النزل في مجال سياحة الأعمال.
وصرح رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للإستثمارات الإفريقية عبد الحكيم الشويهدي، ل(وات) في شهر ديسمبر 2016، أنه تم رصد حوالي 100 مليون دينار تونسي لتمويل أشغال تطوير هذه الوحدة الفندقية، التي ستوفر قرابة 500 موطن شغل بصفة مباشرة.
وبين الشويهدي، في تصريح ل(وات) خلال تظاهرة أيام المؤسسة بسوسة (9 و10 ديسمبر 2016)، أنه تم التعاون مع 4 بنوك في تونس لضمان جزء من تمويل المشروع واللجوء الى اكثر من 40 شركة تونسية لاستكمال اشغال تهيئة النزل.



Publié le:2017-01-25 19:39:15

cadre-a6122204869ed255a81a444ffed72f42-2017-01-25 19:39:15
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137438



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12266,0

  • (24/01)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 2,47520 DT        1$ =2,30377 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/01)   194,5 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137438 4888|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires