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Journaux Economie إنخفاض هام في كميات المواد الفلاحية يتسبب في إرتفاع الأسعار Mercredi 25 Janvier 2017

بــاب نــات - شهد مستوى العرض للخضر والغلال على مستوى أسواق الجملة بالبلاد تأثرا عقب موجة البرد الأخيرة التي عرفتها البلاد، بحسب ما أكده بلاغ صدر الأربعاء عن وزارة الصناعة والتجارة.

وقد سجلت الكميات الجملية للخضر بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة تراجعا بنسبة 19 بالمائة مقابل تراجع كمية الغلال بنسبة 19 بالمائة والأسماك بنسبة 41 بالمائة مقارنة بآخر شهر دسيمبر.



أما على مستوى المنتوجات فقد تراجعت الكميات خلال الأسبوع الثالث من شهر جانفي 2017 مقارنة من نفس الشهر كما يلي.

الطماطم 34 بالمائة البطاطا 34 بالمائة الفلفل الحار 25 بالمائة البسباس 17 بالمائة الفلفل الحلو 44 بالمائة الجلبانة 24 بالمائة السفنارية 15 بالمائة البرتقال طمسن 6 بالمائة المعندنوس 10 بالمائة الكليمنتين 23 بالمائة وقد نتج عن تراجع عرض هذه المنتوجات وجود ظغوطات على مستوى أسعار البيع بالتفصيل حيث تم تسجيل إرتفاع تراوح بين 8 و11 بالمائة بإستثناء مادة الطماطم التي إرتفعت الأسعار المتداولة من 600 الى 1150 مليم / للكغ.

وذكرت الوزارة بأن إنتاج مادتي الطماطم والفلفل يتزامن مع فترة تقاطع الفصول، وإنتاج الباكورات، مؤكدة وجود صعوبات لجمع المنتوج وتنقل الفلاح والمجمعين لتزويد أسواق الجملة بالمنتوجات الفلاحية .







Publié le:2017-01-25 19:37:04

- شهد مستوى العرض للخضر والغلال على مستوى أسواق الجملة بالبلاد تأثرا عقب موجة البرد الأخيرة التي عرفتها البلاد، بحسب ما أكده بلاغ صدر الأربعاء عن وزارة الصناعة والتجارة.وقد سجلت الكميات الجملية للخضر بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة تراجعا بنسبة 19 بالمائة مقابل تراجع كمية الغلال بنسبة 19 بالمائة والأسماك بنسبة 41 بالمائة مقارنة بآخر شهر دسيمبر.أما على مستوى المنتوجات فقد تراجعت الكميات خلال الأسبوع الثالث من شهر جانفي 2017 مقارنة من نفس الشهر كما يلي.الطماطم 34 بالمائة البطاطا 34 بالمائة الفلفل الحار 25 بالمائة البسباس 17 بالمائة الفلفل الحلو 44 بالمائة الجلبانة 24 بالمائة السفنارية 15 بالمائة البرتقال طمسن 6 بالمائة المعندنوس 10 بالمائة الكليمنتين 23 بالمائة وقد نتج عن تراجع عرض هذه المنتوجات وجود ظغوطات على مستوى أسعار البيع بالتفصيل حيث تم تسجيل إرتفاع تراوح بين 8 و11 بالمائة بإستثناء مادة الطماطم التي إرتفعت الأسعار المتداولة من 600 الى 1150 مليم / للكغ.وذكرت الوزارة بأن إنتاج مادتي الطماطم والفلفل يتزامن مع فترة تقاطع الفصول، وإنتاج الباكورات، مؤكدة وجود صعوبات لجمع المنتوج وتنقل الفلاح والمجمعين لتزويد أسواق الجملة بالمنتوجات الفلاحية .

cadre-e1c2c517c50cbacc6f0520207ae9cbe8-2017-01-25 19:37:04

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Kamile Morgan (Tunisia) | Mercredi 25 Janvier 2017 à 20h 15m | Par