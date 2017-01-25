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Politique

رئيس الجمهورية يتسلم من المبعوث الخاص لملك الأردن دعوة خطية لحضور القمة العربية المقرّر عقدها بعمّان

Mercredi 25 Janvier 2017
بــاب نــات - تحادث رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، مع المبعوث الخاص لملك الأردن، ووزير الدولة الأردني للشؤون القانونية بشر هاني الخصاونة.
وسلمّ المبعوث الخاص الاردني إلى رئيس الدولة، خلال المقابلة، رسالة تتضمن دعوة خطية موجهة إليه من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إبن الحسين، لحضور مؤتمر القمة العربية المقرّر عقده بالعاصمة الأردنية عمّان يوم 29 مارس القادم.

وعبر قايد السبسي عن ترحيبه بالدعوة الموجهة إليه لحضور القمة العربية، وإستعداد تونس للمشاركة على أعلى مستوى في أعمالها، مؤكدا ثقته في قدرة الأردن على إنجاح فعالياتها، وعمق تقديره للقيادة الأردنية.
كما أعرب، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، عن إرتياحه لتميّز العلاقات التونسية الأردنية ومتانتها ، مذكرا في هذا الصدد، بنجاح الزيارة التي كان قد أدّاها إلى عمّان في أكتوبر 2015 .
من جانبه، ثمن بشر هاني الخصاونة، مساهمة تونس المعهودة في تعزيز العمل العربي المشترك، لا سيما في ضوء التحديات الجسيمة التي تعيشها المنطقة العربية، معربا عن تطلعه إلى المشاركة الشخصية للرئيس الباجي قايد السبسي في أعمال القمة العربية المقبلة.



Publié le:2017-01-25 16:50:19

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
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Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
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Finale
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