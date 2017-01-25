احتجاج عدد من العاطلين عن العمل في الصخيرة بسبب نتائج الانتدابات بالشركة التونسية -الهندية للأسمدة

وبدت الأجواء في الصخيرة "مشحونة جدا" باعتبار أن اثنين من المحتجين الذين لم ترد أسماؤهم في قائمة الناجحين، "يهددان بالانتحار عبر صعودهما فوق عمود للاتصالات قرب مركز الحرس الوطني بالمنطقة" وفق ما عاينه مراسل (وات) .
ويذكر أن قائمة النتائج النهائية للانتدابات بالشركة التونسية -الهندية للأسمدة في الصّخيرة تضمّ 116 اسما من متساكني معتمدية الصخيرة تمّ اختيارهم حسب ملفّات الترشّح.
Publié le:2017-01-25 14:49:10
Par:portugal (Maldives ) Par Mobile
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