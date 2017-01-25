احتجاج عدد من العاطلين عن العمل في الصخيرة بسبب نتائج الانتدابات بالشركة التونسية -الهندية للأسمدة

Mercredi 25 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-25 14:49:10

- أقدم ظهر اليوم الأربعاء عدد من الشباب العاطلين عن العمل في معتمدية الصخيرة التابعة لولاية صفاقس على غلق الطريق الوطنية رقم 1 ، احتجاجا على النتائج النهائية للانتدابات بالشركة التونسية - الهندية للأسمدة "تيفارت" التي أعلنت نتائجها النهائية صباح اليوم، وفق ما ذكره مراسل (وات) بالصخيرة .وبدت الأجواء في الصخيرة "مشحونة جدا" باعتبار أن اثنين من المحتجين الذين لم ترد أسماؤهم في قائمة الناجحين، "يهددان بالانتحار عبر صعودهما فوق عمود للاتصالات قرب مركز الحرس الوطني بالمنطقة" وفق ما عاينه مراسل (وات) .ويذكر أن قائمة النتائج النهائية للانتدابات بالشركة التونسية -الهندية للأسمدة في الصّخيرة تضمّ 116 اسما من متساكني معتمدية الصخيرة تمّ اختيارهم حسب ملفّات الترشّح.