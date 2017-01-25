أحمد نجيب الشابي: قريبا سيتم الاعلان رسميا عن حزب ''الحركة الديمقراطية''

وأضاف في تصريح خص به "وات" على هامش مشاركته في ندوة احتضنتها اليوم الاربعاء، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية حول الدستور، أن مؤسسي الحزب ينكبون على اعداد النصوص التأسيسية للحركة، مبينا أنه سيتم خلال ندوة صحفية تقديم مبادئ حزب العامة وأهدافه وقيادته.
وعن دور هذه الحركة في المشهد السياسي، قال الشابي " إن هناك فراغا في الساحة السياسية، وغيابا للمقترحات البناءة للخروج من وضع التعطل الذي تعيشه البلاد "، مؤكدا أن حركته ستعمل على "اثراء هذا المشهد والقيام بدور رئيسي للخروج بالبلاد من أزمتها ".
يذكر أن أحمد نجيب الشابي شغل أمينا عاما للحزب الجمهوري (الحزب الديمقراطي التقدمي سابقا) لسنوات، قبل أن يترك هذا المنصب ، ويبتعد عن الحياة السياسية، اثر هزيمة حزبه في نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2014.
Publié le:2017-01-25 13:48:03
Par:portugal (Maldives ) Par Mobile
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