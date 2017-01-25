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Politique

أحمد نجيب الشابي: قريبا سيتم الاعلان رسميا عن حزب ''الحركة الديمقراطية''

Mercredi 25 Janvier 2017
بــاب نــات - أفاد السياسي أحمد نجيب الشابي بأنه سيتم قريبا الاعلان رسميا عن تأسيس حزب الحركة الديمقراطية، مشيرا الى أن الفريق المؤسس للحركة انتهى من وضع ميثاق لها.

وأضاف في تصريح خص به "وات" على هامش مشاركته في ندوة احتضنتها اليوم الاربعاء، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية حول الدستور، أن مؤسسي الحزب ينكبون على اعداد النصوص التأسيسية للحركة، مبينا أنه سيتم خلال ندوة صحفية تقديم مبادئ حزب العامة وأهدافه وقيادته.
وعن دور هذه الحركة في المشهد السياسي، قال الشابي " إن هناك فراغا في الساحة السياسية، وغيابا للمقترحات البناءة للخروج من وضع التعطل الذي تعيشه البلاد "، مؤكدا أن حركته ستعمل على "اثراء هذا المشهد والقيام بدور رئيسي للخروج بالبلاد من أزمتها ".
يذكر أن أحمد نجيب الشابي شغل أمينا عاما للحزب الجمهوري (الحزب الديمقراطي التقدمي سابقا) لسنوات، قبل أن يترك هذا المنصب ، ويبتعد عن الحياة السياسية، اثر هزيمة حزبه في نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2014.




Publié le:2017-01-25 13:48:03

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7 de 7 commentaires pour l'article 137424

Almokh  (Tunisia)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 16h 37m |           
منذ تصريحاتك في الحكومة الأولى بعد الثورة تأكدت بأنك غبي

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 16h 09m |           
سابقة عالمية انه السياسي الوحيد الذي له حزبين في نفس الوقت الجمهوري والحركة الديمقراطية، يستعمل في السياسة كالتجارة في المطاعم، مطعم للاكلة العتيقة مختصة في اللبلابي ومطعم بيتزرية.

Langdevip  (France)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 16h 04m |           
ألله ينصر من صبح

أحمد والعصام قعدوا كيف شرف الضبوعة , باعوا دار بخمسة ملاير و ما تكرموش حتى برطل لحم

لهكة لعزوزة إلي بكت لبجبوج و قتها بكى بجبوجنا لحنين و نساها للابد

اخ سي احمد ناقص فلوس و عامل بتيندة امتع حزب باش يتمعش بفلوس الشعب إلي الاحزاب

صبحت اكثر من حوانت الحماصة

والسياسيين بودورو متمعشين , والزوالي حاير باش يشري دبوزة غاز و شوية فحم و محمصة

باش إعشي الذري

أحوال

اش محروقين على الشعب , ما يرقدوش الليل من التخمام و مزالوا يحلموا إلي الشعب

التونسي مزال يوكل فالقرط

قلك غنية و تحب لهدية

فكروني في الحفلة امتع سي علاء و خوه هك امتع حنبعل كيف دوروها بكاء و نديب

والدموع ساقطة كيف مطر شهر نوفمبر باش يكسبوا العطف امتع الشعب التونسي و يتلنصوا في

الصنداج امتع حسن الزرقوني و نوفل الورتتاني


Matouchi  (Tunisia)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 15h 05m |           
حط روحك في حضن النهضة.....تو تولي رئيس.....يا مدك
آما ظاهر لي راحت عليك

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 14h 34m |           
الاحزاب نابتين كالفقاق الكثرةوقلة البركة

Chebbonatome  (Tunisia)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 14h 15m |           
إنّها سياسة و ليست نرجسيّة فيق يا رفيق

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 14h 05m |           
التاريخ لا يُعيد نفسه لكن الإنسان هو من
يكرر حماقاته و لا يتعلم من أخطائه .



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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