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Economie

الشروع في استخلاص معلوم جديد بين 50 و 200 دينار عند إعادة تسجيل السيارات الخاصة المستعملة

Mercredi 25 Janvier 2017
بــاب نــات - شرعت الوكالة الفنية للنقل البري منذ مطلع العام الجاري في استخلاص معلوم جديد يوظف لفائدة صندوق مقاومة التلوث عند إعادة تسجيل السيارات الخاصة المستعملة بمناسبة نقل الملكية.
ويترواح هذا المعلوم بين 50 و200 دينار، حسب عمر السيارة وقوتها الجبائية.

ونص الفصل 74 من قانون المالية لسنة 2017 على "انه لتعزيز موارد صندوق مقاومة التلوث، يوظف لفائدة صندوق مقاومة التلوث معلوم عند إعادة تسجيل السيارات الخاصة المستعملة بمناسبة نقل الملكية".
وأفاد مدير تسجيل وسياقة العربات بالوكالة، الجيلاني بوجمعة، الأربعاء في تصريح لـ"وات"، أن هذا المعلوم يدفع من قبل المقتني عند عملية إحالة ملكية العربة.
وتجري هذه العملية على مستوى شبابيك الإدارات الجهوية للوكالة.
وأوضح أن هذا المعلوم يختلف حسب عمر العربة وقوتها الجبائية ملاحظا أن هذا المعلوم يكون تصاعديا كلما تجاوز عمر السيارة 10 سنوات.
وبين المسؤول أن العربات التي يكون عمرها أكثر من 4 سنوات دون أن تتجاوز 10 سنوات وقوتها الجبائية اقل أو تساوي 6 خيول جبائية يكون المعلوم الموظف 50 دينارا.

أما إذا كان عمر السيارة أكثر من 4 سنوات دون أن تتجاوز 10 سنوات وقوتها الجبائية بين 7 و 9 خيول الجبائية يكون المعلوم 100 دينار.
وفي صورة يكون عمر السيارة أكثر من 4 سنوات دون أن تتجاوز 10 سنوات وقوتها الجبائية أكثر من 9 خيول يكون المعلوم الموظف 150 دينارا.
وأفاد الجيلاني بوجمعة، انه في حال تجاوز عمر السيارة 10 سنوات وكانت القوة الجبائية للسيارة اقل أو تساوي 6 خيول جبائية يكون المعلوم 100 دينار.
وفي صورة يتجاوز عمر السيارة 10 سنوات وقوتها الجبائية بين 7 و 9 خيول الجبائية يصبح المعلوم 150 دينارا.
ولفت المسؤول، أيضا، إلى انه في صورة تجاوز عمر السيارة 10 سنوات وفاقت قوتها الجبائية 9 خيول يكون المعلوم الموظف 200 دينار.
وأفاد أنه تم منذ بداية السنة الجارية والى حدود اليوم انجاز 18318 عملية نقل ملكية.

Publié le:2017-01-25 13:30:08

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
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