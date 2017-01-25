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Journaux Economie توقيع اتفاقية تعاون بين نقابة الصحفيين و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد Mercredi 25 Janvier 2017

بــاب نــات - وقعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، بمقر النقابة إتفاقية تعاون بين الطرفين.

وتولى التوقيع على الاتفاقية رئيس الهيئة، شوقي الطبيب، ونقيب الصحفيين، ناجي البغوري الذي قال إن من بين بنود الاتفاقية تمكين الصحفيين من اكتساب الثقافة القانونية اللازمة للقيام بالتحقيقات المتعلقة بمقاومة الفساد.



وتهدف الاتفاقية حسب البغوري، الى اطلاع الصحفيين على بعض التجارب المقارنة في مجال الصحافة الاستقصائية الى جانب تحفيز المتميزين منهم وتشجيعهم على تقديم تحقيقات ذات حرفية عالية في مجال مكافحة الفساد.



كما ترمي الاتفاقية الى تعزيز انخراط الصحفيين التونسيين في مجال التعريف بالهيئة الوطنية الوطنية لمكافحة الفساد ومجالات أنشطتها الى جانب اطلاق منصة الكترونية لاخبار وانتاج الصحفيين المستفيدين من مشروع التعاون وانجاز حملات تحسيسية مشتركة فضلا عن العمل على تعزيز الشفافية في تمويل المؤسسات الاعلامية.



من جهة أخرى اعتبر البغوري ان مكافحة الفساد في تونس "أضحت جهدا وطنيا " اثر التوقيع على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مشددا على انه لا يمكن مكافحة افة الفساد وثقافة الافلات من العقاب دون اعلام وصحافة حرة تنشر ثقافة مكافحة الفساد وتشهر بالفاسدين .



من جهته اعتبر شوقي الطبيب ان الانخراط في مكافحة الفساد له انعكاسات مباشرة على الاستثمار وعلى المالية العمومية وغيرها مؤكدا وجوب التصدي لما اسماها "بقوى الجذب الى الوراء "وللمشككين في جدوى مكافحة آفة الفساد في تونس.

يذكر ان الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد قد دخلت يوم 9 ديسمبر 2016 حيز التطبيق، بعد ان وقعها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الى جانب توقيعها من قبل السلطة القضائية ممثلة في الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التي تمثل المجتمع المدني .



Publié le:2017-01-25 13:15:02

- وقعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، بمقر النقابة إتفاقية تعاون بين الطرفين.وتولى التوقيع على الاتفاقية رئيس الهيئة، شوقي الطبيب، ونقيب الصحفيين، ناجي البغوري الذي قال إن من بين بنود الاتفاقية تمكين الصحفيين من اكتساب الثقافة القانونية اللازمة للقيام بالتحقيقات المتعلقة بمقاومة الفساد.وتهدف الاتفاقية حسب البغوري، الى اطلاع الصحفيين على بعض التجارب المقارنة في مجال الصحافة الاستقصائية الى جانب تحفيز المتميزين منهم وتشجيعهم على تقديم تحقيقات ذات حرفية عالية في مجال مكافحة الفساد.كما ترمي الاتفاقية الى تعزيز انخراط الصحفيين التونسيين في مجال التعريف بالهيئة الوطنية الوطنية لمكافحة الفساد ومجالات أنشطتها الى جانب اطلاق منصة الكترونية لاخبار وانتاج الصحفيين المستفيدين من مشروع التعاون وانجاز حملات تحسيسية مشتركة فضلا عن العمل على تعزيز الشفافية في تمويل المؤسسات الاعلامية.من جهة أخرى اعتبر البغوري ان مكافحة الفساد في تونس "أضحت جهدا وطنيا " اثر التوقيع على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مشددا على انه لا يمكن مكافحة افة الفساد وثقافة الافلات من العقاب دون اعلام وصحافة حرة تنشر ثقافة مكافحة الفساد وتشهر بالفاسدين .من جهته اعتبر شوقي الطبيب ان الانخراط في مكافحة الفساد له انعكاسات مباشرة على الاستثمار وعلى المالية العمومية وغيرها مؤكدا وجوب التصدي لما اسماها "بقوى الجذب الى الوراء "وللمشككين في جدوى مكافحة آفة الفساد في تونس.يذكر ان الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد قد دخلت يوم 9 ديسمبر 2016 حيز التطبيق، بعد ان وقعها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الى جانب توقيعها من قبل السلطة القضائية ممثلة في الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التي تمثل المجتمع المدني .

cadre-2a7724072f7899204001097c953e41c0-2017-01-25 13:15:02

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Hassine Hamza (Tunisia) | Mercredi 25 Janvier 2017 à 13h 43m |