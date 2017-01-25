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Economie

استرجاع أراضي فلاحية دولية باستعمال القوة العامة

Mercredi 25 Janvier 2017
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بــاب نــات - قامت وزارة أملاك الدولة اليوم الاربعاء 25 جانفي بعملية استرجاع أراضي فلاحية دولية عن طريق استعمال القوة العامة وذلك في اطار حملة من أجل استرجاع الأراضي الدولية التي يتم استغلالها بطريقة عشوائية وغير قانونية.

ووفق بلاغ لكتابة الدولة لأملاك الدولة هذه العملية تمت على مراحل بناء على قرارات إخلاء صادرة في وقت سابق عن السيد والي الجهة . كما استرجعت يوم 30 سبتمبر الماضي ضيعتي ” العزيمة ” و “العويلية ” من معتمدية مجاز الباب. و تمسح الضيعتان 70 هكتارا .
واسترجعت يومي 6 و 7 اكتوبر الماضي عقارات فلاحية دولية تابعة لضيعتي ” الخيمة برج العيون ” و تمسح 459 هكتارا ، و “الربيب ” و تمسح 316 هكتارا، بمعتمدية تستور .

و قد جرى استرجاع هذه العقارات بحضور كافة أجهزة الدولة ، و نُفذت قرارات الاخلاء بحضور الحرس الوطني . و سُلمت الأراضي المسترجعة طبقا للقانون إلى مدير العقارات الفلاحية بالمندوبية الجهوية للفلاحة بباجة الذي أحالها بدوره ، طبقا للإجراءات المعمول بها الى ديوان الأراضي الدولية . وقد باشر الديوان إجراءات تهيئتها و الشروع في استصلاحها .
ويتنزل استرجاع هذه العقارات في إطار المقاربة القانونية التي تنتهجها أجهزة الدولة في اطار استرجاع أملاك المجموعة الوطنية و حمايتها .
بنزرت : الدولة تسترجع 121.5 هكتارا

استرجعت الدولة مؤخرا 3عقارات دولية فلاحية تم الاستيلاء عليها دون وجه حق في جهة باش حامبة و سيدي عثمان من معتمدية اوتيك و المرقازين من معتمدية بنزرت الجنوبية تبلغ مساحتها الجملية 121.5 هك.

وتتمثل هذه العقارات في مقسم دولي فلاحي يمسح 20 هك بجهة باش حامبة من معتمدية أوتيك ، وعقار دولي فلاحي مساحته 100 هك يقع بعمادة المبطوح من معتمدية أوتيك ، وعقار دولي يمسح 1 هك ونصف بجهة المرقازين بمعتمدية بنزرت الجنوبية.
و قد جرت عملية الاسترجاع بحضور مختلف أجهزة الدولة ممثلة في مصالح الحرس الوطني والسلط المحلية والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ببنزرت. و تمت العملية بشكل طبيعي دون إشكالات تذكر.
و للتذكير فقد استرجعت أجهزة الدولة إلى حد الآن أكثر من 11000 هكتار من الضيعات الدولية الفلاحية و تواصل وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية العمل بصرامة من أجل استرجاع كل الأراضي المستولى عليها وفق ما يفرضه القانون.


Publié le:2017-01-25 13:03:54

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2 de 2 commentaires pour l'article 137418

Jamel Eddine Chakroun  (Tunisia)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 16h 37m |           
مسكين ....أنت تعمل بالمثل " سمعني على ما نحب حتى بالكذب" و تقحم - تماما كالجبهة الشعبية و ملحقاتها و لربما أنت منها- الترويكا في كل موضوع و تتهجم دون تفكير أو موجب أو منطق على الترويكا جملة و على النهضة و حزب المؤتمرو المرزوقي خاصة و ترجع اليهم كل رديء في تونس ناسيا أن هذه الأراضي قد استولي عليها من طرف عملاء و أقرباء المخلوع قبل الثورة و استغلوها منذ سنوات طويلة و أن استرجاعها جاء من مخطط وضع في عهد الترويكا لاعادتها الى الدولة في ظرف سنوات
قليلة و بدأت فعلا في ذلك و هي الآن تسير وفق البرنامج المسطر.و أراهنك على أن تأتي باسم واحد ينتمي الى الترويكا استحوذ على أرض في عهد حكمها لأن كل الأراضي المسترجعة كانت مستغلة - يا أيها المحلل النبيه- من طرف من انتزعت منهم سنوات قبل الثورة و الترويكا ...هل فهمت الآن و عدت الى رشدك؟

Langdevip  (France)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 16h 19m |           
الغورة

وزير لفلاحة النهضاوي امتع التروكة المقبورة و حزب س ب ر cpr المقبور امتع العاتي

استملكوا بالاراضي الدولية و صبحوا المعمرين الجدد بعد الطرابلسية

هذية الغورة جهار

المدب والعقرب



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
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