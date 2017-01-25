استرجاع أراضي فلاحية دولية باستعمال القوة العامة

ووفق بلاغ لكتابة الدولة لأملاك الدولة هذه العملية تمت على مراحل بناء على قرارات إخلاء صادرة في وقت سابق عن السيد والي الجهة . كما استرجعت يوم 30 سبتمبر الماضي ضيعتي ” العزيمة ” و “العويلية ” من معتمدية مجاز الباب. و تمسح الضيعتان 70 هكتارا .
واسترجعت يومي 6 و 7 اكتوبر الماضي عقارات فلاحية دولية تابعة لضيعتي ” الخيمة برج العيون ” و تمسح 459 هكتارا ، و “الربيب ” و تمسح 316 هكتارا، بمعتمدية تستور .
و قد جرى استرجاع هذه العقارات بحضور كافة أجهزة الدولة ، و نُفذت قرارات الاخلاء بحضور الحرس الوطني . و سُلمت الأراضي المسترجعة طبقا للقانون إلى مدير العقارات الفلاحية بالمندوبية الجهوية للفلاحة بباجة الذي أحالها بدوره ، طبقا للإجراءات المعمول بها الى ديوان الأراضي الدولية . وقد باشر الديوان إجراءات تهيئتها و الشروع في استصلاحها .
ويتنزل استرجاع هذه العقارات في إطار المقاربة القانونية التي تنتهجها أجهزة الدولة في اطار استرجاع أملاك المجموعة الوطنية و حمايتها .
بنزرت : الدولة تسترجع 121.5 هكتارا
استرجعت الدولة مؤخرا 3عقارات دولية فلاحية تم الاستيلاء عليها دون وجه حق في جهة باش حامبة و سيدي عثمان من معتمدية اوتيك و المرقازين من معتمدية بنزرت الجنوبية تبلغ مساحتها الجملية 121.5 هك.
وتتمثل هذه العقارات في مقسم دولي فلاحي يمسح 20 هك بجهة باش حامبة من معتمدية أوتيك ، وعقار دولي فلاحي مساحته 100 هك يقع بعمادة المبطوح من معتمدية أوتيك ، وعقار دولي يمسح 1 هك ونصف بجهة المرقازين بمعتمدية بنزرت الجنوبية.
و قد جرت عملية الاسترجاع بحضور مختلف أجهزة الدولة ممثلة في مصالح الحرس الوطني والسلط المحلية والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ببنزرت. و تمت العملية بشكل طبيعي دون إشكالات تذكر.
و للتذكير فقد استرجعت أجهزة الدولة إلى حد الآن أكثر من 11000 هكتار من الضيعات الدولية الفلاحية و تواصل وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية العمل بصرامة من أجل استرجاع كل الأراضي المستولى عليها وفق ما يفرضه القانون.
Publié le:2017-01-25 13:03:54
Par:portugal (Maldives ) Par Mobile
Sur: مجمع ''ويند فيجيون'' البلجيكي الهولندي للطاقات المتجددة يستثمر في إنتاج الكهرباء بمعتمديات ماطر وسجنان وجومين من ولاية ببنزرت