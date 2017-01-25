Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - Baini Oo Bainak  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Justice

''دور القاضي الوطني في مكافحة الإرهاب'' محور يوم دراسي لفائدة القضاة

Mercredi 25 Janvier 2017
بــاب نــات - مثل موضوع "دور القاضي الوطني في مكافحة الإرهاب"، محور اليوم الدراسي الذي انتظم اليوم الأربعاء بالعاصمة، ببادرة من المعهد الأعلى للقضاء والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وذلك في إطار التكوين المستمر الإلزامي للقضاة.

خلال الجلسة الإفتتاحية لهذا اليوم الدراسي، أكد المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء، محمد الطاهر الحمدي، أن الواقع القضائي والتشريعي يفرض اليوم طرح مثل هذه المواضيع من خلال مقاربة حقوقية تأخذ في الإعتبار التطورات الحاصلة في مجال الجريمة عامة والجريمة الإرهابية على وجه الخصوص، في علاقة بقانون الإرهاب الصادر في أوت 2015.

ولاحظ الحمدي، في سياق متصل، أن "الجريمة الإرهابية أصبحت تستخدم آخر أدوات التكنولوجيا وترصد لها أموال طائلة، مما يستوجب مجابهتها والتصدي لها، من خلال مقاربة شمولية أمنية وعسكرية وتشريعية وقضائية"، مشددا على "وجوب أن تستند المعالجة القضائية إلى نصوص تشريعية ومؤسسات متطورة تمكن من استيعاب الظاهرة الإرهابية والتصدي لها".

ولفت إلى ما نص عليه الفصل 49 من الدستور التونسي، من واجب تكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك، إلى جانب تضمين قانون الإرهاب لسنة 2015، المبادئ الأساسية في عمل القاضي والمدرجة في الفصلين 2 و13 من القانون المذكور.
ومن جانبه أكد ديميتار شاليف، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس، على ضرورة مراعاة المبادئ العامة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، في التعاطي مع الجرائم الإرهابية، قائلا إن "مكافحة الإرهاب لا تتنافى وحقوق الإنسان والمحاكمة العادلة".

كما استعرض برامج التعاون القائمة بين المفوضية والمعهد، سواء في العاصمة أو في الجهات، استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين سنة 2014 والتي ستتواصل لمدة سنتين (2017/2018)، "من أجل تعزيز قدرات القضاة ودعم تكوينهم في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفي مجال التصدي والتعاطي مع الجرائم عامة والجرائم الإرهابية والمنظمة، على وجه الخصوص".

وتم خلال هذا اليوم الدراسي الذي حضره مختصون وقضاة في مجال مكافحة الإرهاب، التأكيد على المعايير الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان، في سياق مكافحة الإرهاب وتبيان أساليب التحري الخاصة بمكافحة الإرهاب وحدود الحق في استخدام الأدلة التي يتم الحصول عليها، فضلا عن الوقوف على أبرز ملامح القانون الوطني المتعلق بمكافحة الإرهاب ودور اللجنة الوطنية ذات الصلة والمشاكل التطبيقية المطروحة.

Publié le:2017-01-25 15:44:33

cadre-6adeeae4ffa842fa18b9674d7baace63-2017-01-25 15:44:33
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137417



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12266,0

  • (24/01)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 2,47520 DT        1$ =2,30377 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/01)   194,5 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137417 1996|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires