يوم إعلامي في زغوان حول الانخراط في صندوق دعم القدرة التنافسية وتنمية الصادرات '' تصدير + ''

وأوضحت رئيسة الغرفة في افتتاح هذا الملتقى أن اليوم الإعلامي يهدف إلى تعزيز انخراط المؤسسات المصدرة بولايتي نابل وزغوان في صندوق دعم القدرة التنافسية وتنمية الصادرات تصدير+ من أجل تطويرودعم صادراتها وتحسين كفاءة الأموال المستثمرة والمساهمة في خلق جيل جديد من المصدرين أكثر ملائمة للسياق الدولي وذلك من خلال اعتماد خطط جديدة لترويج المنتوج وفتح أسواق جديدة على غرار إفريقيا وروسيا وأوروبا الشرقية .
وأشارت نجوى عطية أن صندوق " تصدير +" على استعداد كامل للإحاطة بالمصدرين وتقديم المساندة المالية والفنية للمؤسسات المصدرة من خلال تغطية نسبة 50 بالمائة من كلفة خططها وبرامجها لتنمية الصادرات والمساهمة في تعزيز القدرة الفنية للعاملين بهذه المؤسسات عبر التكوين .
ودعا معز حسن مدير عام الغرفة المستثمرين المصدرين إلى إقامة مجامع تصدير من شأنها أن توفر لهم مجالا أرحب وأيسر للترويج في ظل تنوع المنتوج خاصة في قطاع الخدمات.
وفي المقابل أكد محمد الزياني مدير عام مؤسسة صناعية مصدرة كليا، أن غياب اتفاقيات قمرقية خاصة مع الدول الإفريقية ، وخطوط جوية تربط بينها وبين تونس وعدم وجود فروع تجارية بها بالإضافة إلى انعدام منطقة تبادل حر ساهم في عدم تطور قطاع التصدير بالقدرالمطلوب المطلوب وأعاق كثيرا المصدرين .
Publié le:2017-01-25 16:03:43
Par:portugal (Maldives ) Par Mobile
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