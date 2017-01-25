يوم إعلامي في زغوان حول الانخراط في صندوق دعم القدرة التنافسية وتنمية الصادرات '' تصدير + ''

Mercredi 25 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-25 16:03:43

- انتظمت اليوم في مدينة زغوان فعاليات اليوم الإعلامي الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة للوطن القبلي حول : انطلاق الدعوة الثانية للإنخراط في صندوق دعم القدرة التنافسية وتنمية الصادرات (تصدير +) ، أشرفت عليه رئيسة الغرفة نجوى عطية وحضره عدد من أصحاب المؤسسات الصناعية المصدرة في ولايتي نابل وزغوان وثلة من خبراء صندوق "تصدير +".وأوضحت رئيسة الغرفة في افتتاح هذا الملتقى أن اليوم الإعلامي يهدف إلى تعزيز انخراط المؤسسات المصدرة بولايتي نابل وزغوان في صندوق دعم القدرة التنافسية وتنمية الصادرات تصدير+ من أجل تطويرودعم صادراتها وتحسين كفاءة الأموال المستثمرة والمساهمة في خلق جيل جديد من المصدرين أكثر ملائمة للسياق الدولي وذلك من خلال اعتماد خطط جديدة لترويج المنتوج وفتح أسواق جديدة على غرار إفريقيا وروسيا وأوروبا الشرقية .وأشارت نجوى عطية أن صندوق " تصدير +" على استعداد كامل للإحاطة بالمصدرين وتقديم المساندة المالية والفنية للمؤسسات المصدرة من خلال تغطية نسبة 50 بالمائة من كلفة خططها وبرامجها لتنمية الصادرات والمساهمة في تعزيز القدرة الفنية للعاملين بهذه المؤسسات عبر التكوين .ودعا معز حسن مدير عام الغرفة المستثمرين المصدرين إلى إقامة مجامع تصدير من شأنها أن توفر لهم مجالا أرحب وأيسر للترويج في ظل تنوع المنتوج خاصة في قطاع الخدمات.وفي المقابل أكد محمد الزياني مدير عام مؤسسة صناعية مصدرة كليا، أن غياب اتفاقيات قمرقية خاصة مع الدول الإفريقية ، وخطوط جوية تربط بينها وبين تونس وعدم وجود فروع تجارية بها بالإضافة إلى انعدام منطقة تبادل حر ساهم في عدم تطور قطاع التصدير بالقدرالمطلوب المطلوب وأعاق كثيرا المصدرين .