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Politique

بلقاسم العياري : 9 انسحابات من سباق الانتخابات لعضوية المكتب االتنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل

Mercredi 25 Janvier 2017
بــاب نــات - سجلت قائمة المترشحين لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل موجة جديدة من الانسحابات ليبلغ عددها، إلى حدود الساعة الثانية من بعد ظهر الاربعاء، 9 انسحابات، وفق ما أكده، ظهر اليوم، الناطق الرسمي باسم المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد، بلقاسم العياري، في ندوة صحفية عقدها بمكان انعقاد المؤتمر بقمرت.

ورجح العياري ورود انسحابات جديدة خلال الساعات القادمة وقبل انطلاق عملية التصويت، ستنضاف إلى قائمة المنسحبين التي تضم كلا من فضيلة المليتي، وحسن الميساوي، ومحمد الصغير الميرواي، وعبد الله القمودي، والحبيب الحزامي، والطيب بوعائشة، وجبران بوراوي، وجميلة الميساوي، وعثمان الجلولي.
ويتراجع بذلك عدد المترشحين من 39 مترشحا توفرت فيهم الشروط القانونية إلى 30 يواصلون السباق إلى عضوية المكتب التنفيذي الذي يضم 13 عضوا ينتظر أن يتم انتخابهم مساء الاربعاء / الخميس.
كما سجلت قائمة المترشحين إلى لجنة الرقابة المالية التي ضمت 19 مترشحا في بداية السباق، 6 انسحابات، وهو نفس عدد المنسحبين من قائمة المترشحين للجنة النظام الداخلي التي تقدم لعضويتها 20 مترشحا، علما أن كل لجنة تضم خمسة أعضاء.





Publié le:2017-01-25 17:11:08

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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