جمعية تونسية تطالب بطرد نائبة وبتمكين يهود تونس من أملاكهم

ودعت، الجمعية في بيان لها، الاربعاء، الى "التسريع في إعطاء التونسيين من الديانة اليهودية حقوقهم الكاملة وإرجاع أملاكهم ورد الإعتبار لهم" مذكرة بأن "تونس بلد متوسطي مفتوح على شعوب البحر المتوسط الضاربة في القدم".
واستنكرت جمعية "أقليات" من جهتها، في بيان لها، ما جاء على لسان النائبة عن كتلة نداء تونس مشددة على أن "ما تلفظت به لا يتماشى مع منصبها كممثلة عن الشعب من المفترض أن تكون قدوة ومثالا لغيرها."
Publié le:2017-01-25 12:48:08
Par:portugal (Maldives ) Par Mobile
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