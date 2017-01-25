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Journaux Politique جمعية تونسية تطالب بطرد نائبة وبتمكين يهود تونس من أملاكهم Mercredi 25 Janvier 2017

بــاب نــات - طالبت جمعية "فورزا تونس" مجلس نواب الشعب بطرد النائبة، أسماء أبو الهناء، "لعدم إحترامها الشعب التونسي ومبادىء الجمهورية والقوانينٍ والمعاهدات الدولية على اثر تعبيرها العنصري "يهود حشاكم" خلال مداخلتها في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالتسجيل العقاري الاجباري للاراضي التي هي على ملك اليهود في تونس".



ودعت، الجمعية في بيان لها، الاربعاء، الى "التسريع في إعطاء التونسيين من الديانة اليهودية حقوقهم الكاملة وإرجاع أملاكهم ورد الإعتبار لهم" مذكرة بأن "تونس بلد متوسطي مفتوح على شعوب البحر المتوسط الضاربة في القدم".

واستنكرت جمعية "أقليات" من جهتها، في بيان لها، ما جاء على لسان النائبة عن كتلة نداء تونس مشددة على أن "ما تلفظت به لا يتماشى مع منصبها كممثلة عن الشعب من المفترض أن تكون قدوة ومثالا لغيرها."







Publié le:2017-01-25 12:48:08

- طالبت جمعية "فورزا تونس" مجلس نواب الشعب بطرد النائبة، أسماء أبو الهناء، "لعدم إحترامها الشعب التونسي ومبادىء الجمهورية والقوانينٍ والمعاهدات الدولية على اثر تعبيرها العنصري "يهود حشاكم" خلال مداخلتها في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالتسجيل العقاري الاجباري للاراضي التي هي على ملك اليهود في تونس".ودعت، الجمعية في بيان لها، الاربعاء، الى "التسريع في إعطاء التونسيين من الديانة اليهودية حقوقهم الكاملة وإرجاع أملاكهم ورد الإعتبار لهم" مذكرة بأن "تونس بلد متوسطي مفتوح على شعوب البحر المتوسط الضاربة في القدم".واستنكرت جمعية "أقليات" من جهتها، في بيان لها، ما جاء على لسان النائبة عن كتلة نداء تونس مشددة على أن "ما تلفظت به لا يتماشى مع منصبها كممثلة عن الشعب من المفترض أن تكون قدوة ومثالا لغيرها."

cadre-3288aad7618af622d46172801c6c3422-2017-01-25 12:48:08

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Horria Thaoura (Tunisia) | Mercredi 25 Janvier 2017 à 15h 21m |