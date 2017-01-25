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Politique

جمعية تونسية تطالب بطرد نائبة وبتمكين يهود تونس من أملاكهم

Mercredi 25 Janvier 2017
بــاب نــات - طالبت جمعية "فورزا تونس" مجلس نواب الشعب بطرد النائبة، أسماء أبو الهناء، "لعدم إحترامها الشعب التونسي ومبادىء الجمهورية والقوانينٍ والمعاهدات الدولية على اثر تعبيرها العنصري "يهود حشاكم" خلال مداخلتها في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالتسجيل العقاري الاجباري للاراضي التي هي على ملك اليهود في تونس".

ودعت، الجمعية في بيان لها، الاربعاء، الى "التسريع في إعطاء التونسيين من الديانة اليهودية حقوقهم الكاملة وإرجاع أملاكهم ورد الإعتبار لهم" مذكرة بأن "تونس بلد متوسطي مفتوح على شعوب البحر المتوسط الضاربة في القدم".
واستنكرت جمعية "أقليات" من جهتها، في بيان لها، ما جاء على لسان النائبة عن كتلة نداء تونس مشددة على أن "ما تلفظت به لا يتماشى مع منصبها كممثلة عن الشعب من المفترض أن تكون قدوة ومثالا لغيرها."



Publié le:2017-01-25 12:48:08

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9 de 9 commentaires pour l'article 137413

Horria Thaoura  (Tunisia)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 15h 21m |           
إن الدين عند الله الإسلام ومن تشبه بقوم حشر معهم ربي يحشركم مع اليهود والنصارى

Elmejri  (Switzerland)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 14h 25m | Par           
يا جمعية "فورزا تونس" هناك مجلس النواب الموقر هو الذي يقرر وكفاية تدخلات و عرعور😡🇹🇳😡🇹🇳😡🇹🇳

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 13h 27m |           
سمعْنا ورأيْنا في مجلس النُّواب من شهّر باحتقار بالقرآن ، ولا أحد من رفاق "عقوق اﻹنسان" تحرّكت له شعْرة
...
اليهود التونسيون مواطنون لهم مالنا وعليهم ماعلينا
ولا فائدة في إقتناص الفرص ﻹشعال نار التفرقة والفتنة

Abouhamma58  (Tunisia)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 13h 21m |           
من إفرازات ما يعبر عليه باعتصام الرحيل و الرز بالزبيب .....

Sami Jarrar  (Tunisia)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 13h 19m |           
Un autre préjudice à l'image de la Tunisie. Le seul remède à cela: la demission de cette Députée.

Fathi  (Tunisia)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 13h 17m |           
ناس رخاص ،،،،يفهموا كان بالطرد،،،،وشوي فيهم،،،،لقد أساءت الى البلاد والعباد،،،،حثالة بصراحة،،،،الى مزبلة التاريخ،،وبئس المصير،،،،،

Chebbonatome  (Tunisia)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 13h 16m |           
الاولى ان نطرد من قال ان الجنوب التونسي له خشش إرهاب

Chebbonatome  (Tunisia)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 13h 14m |           
ان الدين عند الله الإسلام
سيدنا موسى مسلم و نحن اولى به من اليهود
سيدنا عيسى مسلم و نحن أولى به من النصارى
اليهود و المسيحيون مشركين
و الله لم ينزل دين اسمه المسيحيّة و لا اليهودية

Mandhouj  (France)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 12h 46m |           
كان على النائبة أن تستقيل بدون أن يطلب منها . و لا أحد فوق القانون .



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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