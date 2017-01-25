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Journaux Sport صور وشعارات التضامن والتاخي بين الجماهير التونسية والجزائرية تكتسح وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي Mercredi 25 Janvier 2017

بــاب نــات - عززت دورة كاس الامم الافريقية لكرة القدم بالغابون الروابط بين جماهير كرة القدم في تونس وفي الجزائر واظهرت عمق مشاعر التضامن بينها في اكبر محفل رياضي افريقي.

واذا كان نظام التصفيات في الدور الاول للبطولة قضى بخروج المنتخب الجزائري الشقيق من الدور الاول وتاهل المنتخب الوطني الى الدور ربع النهائي فان ذلك لم يمنع تواصل فيض التعاطف والتقارب بين جماهير كرة القدم في البلدين.



واكتسحت صور وشعارات التقارب والتضامن والتاخي بين الجماهير الجزائرية والتونسية وسائل الاعلام في البلدين ومواقع التواصل الاجتماعي بما جعل مباراة الجولة الثانية في اطار الدور الاول من النهائيات الافريقية بين منتخبي الجزائر وتونس رغم اهميتها فرصة للتعبير عن مشاعر التاخي وتقاسم عبارات التمجيد لمنتخبي البلدين دون اعتبار النتيجة.



وفي اطار التاكيد على ما هو مشترك بين الشعبين التونسي والجزائري ابرزت عدة صحف ومواقع تصريح الدولي التونسي نعيم السليتي قبل مباراة المنتخبين عندما قال في مؤتمر صحفي " زوجتي جزائرية وابني نصفه جزائري ونصفه الآخر تونسي لكن قلبي سيخفق بالتأكيد لنسور قرطاج " في اشارة الى التقارب وعلاقات التقارب والمصاهرة بين الشعبين التونسي والجزائري.

واكدت تعاليق الاعلاميين الرياضيين في تونس والجزائر على مظاهر التاخي والتازر بين شباب البلدين كما ترجمت هذه المعاني مظاهر تلاحم جماهير المنتخبين في عدة مدن غابونية خلال النهائيات الافريقية.

واذا كانت الرياضة في اهدافها السامية الاساسية التقريب بين شباب الشعوب فان دورة كاس الامم الافريقية لكرة القدم الغابون 2017 كانت فرصة لجماهير الرياضة في البلدين للتعبير عن مشاعر الاخوة والتضامن.









Publié le:2017-01-25 11:22:12

- عززت دورة كاس الامم الافريقية لكرة القدم بالغابون الروابط بين جماهير كرة القدم في تونس وفي الجزائر واظهرت عمق مشاعر التضامن بينها في اكبر محفل رياضي افريقي.واذا كان نظام التصفيات في الدور الاول للبطولة قضى بخروج المنتخب الجزائري الشقيق من الدور الاول وتاهل المنتخب الوطني الى الدور ربع النهائي فان ذلك لم يمنع تواصل فيض التعاطف والتقارب بين جماهير كرة القدم في البلدين.واكتسحت صور وشعارات التقارب والتضامن والتاخي بين الجماهير الجزائرية والتونسية وسائل الاعلام في البلدين ومواقع التواصل الاجتماعي بما جعل مباراة الجولة الثانية في اطار الدور الاول من النهائيات الافريقية بين منتخبي الجزائر وتونس رغم اهميتها فرصة للتعبير عن مشاعر التاخي وتقاسم عبارات التمجيد لمنتخبي البلدين دون اعتبار النتيجة.وفي اطار التاكيد على ما هو مشترك بين الشعبين التونسي والجزائري ابرزت عدة صحف ومواقع تصريح الدولي التونسي نعيم السليتي قبل مباراة المنتخبين عندما قال في مؤتمر صحفي " زوجتي جزائرية وابني نصفه جزائري ونصفه الآخر تونسي لكن قلبي سيخفق بالتأكيد لنسور قرطاج " في اشارة الى التقارب وعلاقات التقارب والمصاهرة بين الشعبين التونسي والجزائري.واكدت تعاليق الاعلاميين الرياضيين في تونس والجزائر على مظاهر التاخي والتازر بين شباب البلدين كما ترجمت هذه المعاني مظاهر تلاحم جماهير المنتخبين في عدة مدن غابونية خلال النهائيات الافريقية.واذا كانت الرياضة في اهدافها السامية الاساسية التقريب بين شباب الشعوب فان دورة كاس الامم الافريقية لكرة القدم الغابون 2017 كانت فرصة لجماهير الرياضة في البلدين للتعبير عن مشاعر الاخوة والتضامن.

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Hassine Hamza (Tunisia) | Mercredi 25 Janvier 2017 à 12h 37m |