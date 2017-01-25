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Sport

صور وشعارات التضامن والتاخي بين الجماهير التونسية والجزائرية تكتسح وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي

Mercredi 25 Janvier 2017
بــاب نــات - عززت دورة كاس الامم الافريقية لكرة القدم بالغابون الروابط بين جماهير كرة القدم في تونس وفي الجزائر واظهرت عمق مشاعر التضامن بينها في اكبر محفل رياضي افريقي.
واذا كان نظام التصفيات في الدور الاول للبطولة قضى بخروج المنتخب الجزائري الشقيق من الدور الاول وتاهل المنتخب الوطني الى الدور ربع النهائي فان ذلك لم يمنع تواصل فيض التعاطف والتقارب بين جماهير كرة القدم في البلدين.

واكتسحت صور وشعارات التقارب والتضامن والتاخي بين الجماهير الجزائرية والتونسية وسائل الاعلام في البلدين ومواقع التواصل الاجتماعي بما جعل مباراة الجولة الثانية في اطار الدور الاول من النهائيات الافريقية بين منتخبي الجزائر وتونس رغم اهميتها فرصة للتعبير عن مشاعر التاخي وتقاسم عبارات التمجيد لمنتخبي البلدين دون اعتبار النتيجة.

وفي اطار التاكيد على ما هو مشترك بين الشعبين التونسي والجزائري ابرزت عدة صحف ومواقع تصريح الدولي التونسي نعيم السليتي قبل مباراة المنتخبين عندما قال في مؤتمر صحفي " زوجتي جزائرية وابني نصفه جزائري ونصفه الآخر تونسي لكن قلبي سيخفق بالتأكيد لنسور قرطاج " في اشارة الى التقارب وعلاقات التقارب والمصاهرة بين الشعبين التونسي والجزائري.
واكدت تعاليق الاعلاميين الرياضيين في تونس والجزائر على مظاهر التاخي والتازر بين شباب البلدين كما ترجمت هذه المعاني مظاهر تلاحم جماهير المنتخبين في عدة مدن غابونية خلال النهائيات الافريقية.
واذا كانت الرياضة في اهدافها السامية الاساسية التقريب بين شباب الشعوب فان دورة كاس الامم الافريقية لكرة القدم الغابون 2017 كانت فرصة لجماهير الرياضة في البلدين للتعبير عن مشاعر الاخوة والتضامن.




Publié le:2017-01-25 11:22:12

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2 de 2 commentaires pour l'article 137411

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 12h 37m |           
وحدة المغرب العربي الكبير
هي الغاية التي يجبُ أن نعْمل من أجْلها
...
الشعوب المغاربية مقتنعة تماما بوحدة المصير
...
و على نخبتنا السياسية والثقافية أن ترْتقي إلى مستوى إرادة الشعوب
وتجِد حلولا للخلافات بين اﻷشقاء ، ليس فيها غالب أو مغْلوب
...
ولْنَضَع نصْب أعْيننا ، أنَ أعْداء اﻷمّة ، ليْسوا رُسُلَ خيْر ، ولا يبْحثون إلا على مصْلحتهم
حتّى وإن أظْهروا خلاف ذلك
...
وهُمْ على خُبثٍ كبير
وفي التاريخ القريب درْسٌ بليغٌ وعبرْ

Mandhouj  (France)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 12h 34m |           
ليس أمام تونس و الجزائر سوى التضامن و الأخوة .. شعب واحد ، مصير واحد ...



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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