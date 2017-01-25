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Politique

الصحبي عتيق: النهضة تحسم اليوم موقفها من مشاركة القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات البلدية

Mercredi 25 Janvier 2017
بــاب نــات - أكد القيادي في حركة النهضة الصحبي عتيق صباح اليوم الأربعاء، أن هناك اجماع في كتلة الحزب ضد مشاركة القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات البلدية والجهوية.

وقال النائب في تصريح لاذاعة شمس, أن المكتب التنفيذي للنهضة مجتمع حاليا للحسم في هذه المسألة، مشيرا إلى أنه في صورة قبل المكتب بالتصويت مع مشاركة الأمنيين والعسكرين في الانتخابات فإن الكتلة ستلتزم بقرار رئيس الحركة راشد الغنوشي والمكتب التنفيذي.

واعتبر الصحبي عتيق أن "اقحام القوات الحاملة للسلاح في العملية السياسية يمثل خطرا".



Publié le:2017-01-25 10:43:24

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5 de 5 commentaires pour l'article 137408

Hamda Omar Ghozia  (Tunisia)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 17h 49m |           
اين نحن من الأمن الجمهورى و الذى يكون فوق كل التجاذبات و على نفس المسافة من كل الفرقاء السياسيين التشريع لمشاركة الحاملين للسلاح فى المحطات الإنتخابية نفوس خطر و فتنة ... اللهم أبعد عن شر لفتن

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 12h 09m |           
Nabil Soudani · FAC 9 AVRIL 1938 (كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية بتونس)
مشاركة الجيش و الأمن في الإنتخابات عمل إجرامي و هو تمهيد لحرب أهلية في تونس و يعني نهاية الدولة
::::::::::::::::::::
تحية للأخ نبيل
...
وَيَاليْت قوْمي يعْلَمون

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 11h 54m |           
إقْحام القُّوات الحاملة للسلاح بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السِّجال السياسي
هو تشويه لها
و دفْعُها للإصْطِفاف يَمْنة ويسْرة يُمَثِّل خطرا مُحْدِقًا على الدِّيمُوقراطية الوليدة
التي تسْمح للشَّعب بأن يخْتار بنفسه قياداته
وبابًا مفْتوحا على مصْراعيْه للرُّجوع إلى نِظامٍ تسلّطي ، ديكتاتوري
...
ولْنتذكر ماقاله الجنرال عمّار من أن أطرافا سياسية طلبتْ من الجيش التّدخل
لمنع "النهضة" من الفوْز في اﻹنتخابات
...
هذا بالرّغْم من أن جيْشنا لم يكن مُسيَّسًا
...
وسوْف نجِد دائما مِنْ بَيْن الذين لم تُسْعفْهم اﻹنتخابات بنتائج تُرضيهم
من يدْفع ﻹزاحة خُصومِه وافْتِكاك السُّلطة من طرف الجيْش
...
وفي المشْهد المصْري درسٌ بليغٌ وعِبرْ لكلِّ ذي عقْلٍ سليمْ

Mandhouj  (France)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 11h 28m |           
لما تكون التعددية عقيدة سياسية يحملها الشعب بأفراده و منظماته الاجتماعية و النقابية و القوى السياسية ؛ و الديمقراطية الآلية الوحيدة التي يكون التداول على السلطة ضمنها (معنى ذلك أن عقيدة الإنقلاب تموت ).. لا خوف من حق الإنتخاب للقوات الحاملة للسلاح .
- إذا يجب إستكمال التعددية على المستوى النقابي .. (أعرف أن هذا الأمر يخيف كثير الاتحاد التونسي للشغل ).. لكن لتكون التعددية عقيدة مشتركة يجب الانتهاء من أحدية التمثيل العمالي في الحوار الإجتماعي .
- إذا يجب توقيع عقد دستوري يحدد و يوضح موقع القوات الحاملة للسلاح في المجتمع . (كتابة هذا البند في الدستور ، بتعليق لا يمكن تحويره )، حتى يكون المجتمع في مأمن من ارادات العساكر و الأمنيين . يجب كتابة أيضا حق الإنتخاب للقوات الحاملة للسلاح بدون حق تحزب ، بدون حق إشهار سياسي أو أي دعاية سياسية أو اديولوجية بأي طريقة كانت . كل حديث عن عملية إنتخاب الأمنيين و العساكر في أي وسيلة إعلام يلغي إنتخاب القوات الحاملة للسلاح بدون نقاش . فقط التلفزة و
الإذاعة الوطنية ، تنقل خبر بأن القوات الحاملة للسلاح قامت بواجبها الانتخابي ...

أفهم تحفظ بعض الأحزاب من إنتخاب القوات الحاملة للسلاح خاصة في هذه الانتخابات البلدية و المحلية عامة ؛ لأن ، و للاسف ) هناك بعض الأمنيين سيستعلمون موقعهم لدفع بعض أو عدد لا يستهان من الناخبين لإنتخاب حزب معين أو مرشحين معنيين .. و هذا خطر ليس مثله خطر ، و لا بد من معالجته في أقرب وقت و بكل حزم ؛ و هنا إن عولج هذا الأمر ستظهر قوة صدق ، خاصة النقابات الأمنية ...

أحب بلدي أن يرتقي لهذه الدرجة من المواطنة بتمتيع القوات الحاملة للسلاح بحق الإنتخاب في كل أنواع الإنتخابات الرئاسية ، التشريعية ، المحلية ؛ لكن لا يجب أن يكون هذا التوجه وبالا على الديمقراطية المدنية و لا باب من أبواب عودة الإستبداد ...

Zoulel  (Tunisia)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 11h 10m |           
Oui Mr ATIG c'est un véritable danger pour notre jeune démocratie dans la mesure où tout le monde sait que les hommes de sécurité sont guidés par leur syndicat et tout le monde sait que ces syndicats se sont suffisamment mèlés à la politique tout au long des cinq dernières années



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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