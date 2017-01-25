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Journaux Politique الصحبي عتيق: النهضة تحسم اليوم موقفها من مشاركة القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات البلدية Mercredi 25 Janvier 2017

بــاب نــات - أكد القيادي في حركة النهضة الصحبي عتيق صباح اليوم الأربعاء، أن هناك اجماع في كتلة الحزب ضد مشاركة القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات البلدية والجهوية.



وقال النائب في تصريح لاذاعة شمس, أن المكتب التنفيذي للنهضة مجتمع حاليا للحسم في هذه المسألة، مشيرا إلى أنه في صورة قبل المكتب بالتصويت مع مشاركة الأمنيين والعسكرين في الانتخابات فإن الكتلة ستلتزم بقرار رئيس الحركة راشد الغنوشي والمكتب التنفيذي.



واعتبر الصحبي عتيق أن "اقحام القوات الحاملة للسلاح في العملية السياسية يمثل خطرا".







Publié le:2017-01-25 10:43:24

- أكد القيادي في حركة النهضة الصحبي عتيق صباح اليوم الأربعاء، أن هناك اجماع في كتلة الحزب ضد مشاركة القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات البلدية والجهوية.وقال النائب في تصريح لاذاعة شمس, أن المكتب التنفيذي للنهضة مجتمع حاليا للحسم في هذه المسألة، مشيرا إلى أنه في صورة قبل المكتب بالتصويت مع مشاركة الأمنيين والعسكرين في الانتخابات فإن الكتلة ستلتزم بقرار رئيس الحركة راشد الغنوشي والمكتب التنفيذي.واعتبر الصحبي عتيق أن "اقحام القوات الحاملة للسلاح في العملية السياسية يمثل خطرا".

cadre-bfe9a642240260021dc1a9f0ec8987f0-2017-01-25 10:43:24

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