الصحبي عتيق: النهضة تحسم اليوم موقفها من مشاركة القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات البلدية

وقال النائب في تصريح لاذاعة شمس, أن المكتب التنفيذي للنهضة مجتمع حاليا للحسم في هذه المسألة، مشيرا إلى أنه في صورة قبل المكتب بالتصويت مع مشاركة الأمنيين والعسكرين في الانتخابات فإن الكتلة ستلتزم بقرار رئيس الحركة راشد الغنوشي والمكتب التنفيذي.
واعتبر الصحبي عتيق أن "اقحام القوات الحاملة للسلاح في العملية السياسية يمثل خطرا".
Publié le:2017-01-25 10:43:24
Par:portugal (Maldives ) Par Mobile
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