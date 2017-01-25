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Politique

جلول يشارك في المنتدى العالمي للتعليم بإنقلترا

Mercredi 25 Janvier 2017
بــاب نــات - يشارك السيد ناجي جلول وزير التربية وعدد من الإطارات التربوية في أشغال المنتدى العالمي للتعليم الذي انطلق يوم 22 من الشهر الجاري ويتواصل إلى غاية 25 منه.

ويعتبر هذا المنتدى أكبر تجمع عالمي لوزراء التعليم وتنمية المهارات وهم يمثلون أكثر من 80 في المائة من سكان العالم لجمع ومناقشة سياسة التعليم المستقبلية.




Publié le:2017-01-25 08:44:14

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1 de 1 commentaires pour l'article 137403

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 09h 14m |           
تحية صباحية إلى الجميع ونبدأ بهذا الخبر عن مشاركة الوزير في أكبر تجمع عالمي لمناقشة ارساء سياسة التعليم المستقبلية .تبدو مضيعة للوقت والمال لن يستفيد منها الوزير في مستعمرة فرنسية قادرة على أن تعصف بالوزير ورئيسه لو فكر في نقل تونس لمدن المعرفة العالمية واعتماد لغة العلوم .ولكن فيه أمل على أن نحصل على الاستقلال الذاتي على الأقل ونقرر لبلدنا بكل حرية ما يحقق لها مصالح أجيالها .



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  20h : Egypte - Ghana
  20h : Ouganda - Mali
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - * -
- * - Maroc Maroc
Demi Finale
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