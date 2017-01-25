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Journaux Politique جلول يشارك في المنتدى العالمي للتعليم بإنقلترا Mercredi 25 Janvier 2017

بــاب نــات - يشارك السيد ناجي جلول وزير التربية وعدد من الإطارات التربوية في أشغال المنتدى العالمي للتعليم الذي انطلق يوم 22 من الشهر الجاري ويتواصل إلى غاية 25 منه.



ويعتبر هذا المنتدى أكبر تجمع عالمي لوزراء التعليم وتنمية المهارات وهم يمثلون أكثر من 80 في المائة من سكان العالم لجمع ومناقشة سياسة التعليم المستقبلية.









Publié le:2017-01-25 08:44:14

- يشارك السيد ناجي جلول وزير التربية وعدد من الإطارات التربوية في أشغال المنتدى العالمي للتعليم الذي انطلق يوم 22 من الشهر الجاري ويتواصل إلى غاية 25 منه.ويعتبر هذا المنتدى أكبر تجمع عالمي لوزراء التعليم وتنمية المهارات وهم يمثلون أكثر من 80 في المائة من سكان العالم لجمع ومناقشة سياسة التعليم المستقبلية.

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MOUSALIM (Tunisia) | Mercredi 25 Janvier 2017 à 09h 14m |