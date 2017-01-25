جلول يشارك في المنتدى العالمي للتعليم بإنقلترا

ويعتبر هذا المنتدى أكبر تجمع عالمي لوزراء التعليم وتنمية المهارات وهم يمثلون أكثر من 80 في المائة من سكان العالم لجمع ومناقشة سياسة التعليم المستقبلية.
Publié le:2017-01-25 08:44:14
1 de 1 commentaires pour l'article 137403
|Groupe A
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|5
|3
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|5
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|2
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|1
|3
|3
|0
|3
|0
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|1
|3
|0
|1
|2
|-3
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
|7
|3
|2
|2
|0
|4
|6
|3
|2
|0
|1
|1
|2
|3
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|-1
|1
|3
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|1
|2
|-4
|Groupe C
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|-1
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|0
|1
|1
|-1
|0
|2
|0
|0
|2
|-2
|Quarts de Finale
|Burkina Faso
|-
|Tunisie
|Sénégal
|-
|Cameroun
|RD Congo
|-
|*
|-
|-
|*
|-
|Maroc
|Demi Finale
|-
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|-
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|-
|-
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|Finale
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Par:Mostapha Sg (Tunisia )
Sur:ما لم يقله بوجمعة الرميلي عن جبهة الانقاذ والصراع داخل النداء ..