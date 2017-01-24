سمير الطيب يسعى لدفع الصادرات التونسية الفلاحية نحو السوق الفرنسية

ويأتي اللقاء بين الجانبين على هامش زيارة عمل يؤديها وزير الفلاحة الى فرنسا منذ، أمس الاثنين، وتتواصل الى غاية يوم 26 جانفي 2017.
وتوصل الطرفان الى مواصلة المبادلات بين البلدين باتجاه تنظيم برامج عمل مشتركة بهدف تشجيع مركزيات الشراء وكبار الموزعين الفرنسيين على اقتناء المنتوجات الفلاحية التونسية.
وللاشارة فان الجامعة الفرنسية للتجارة والتوزيع هي منظمة مهنية تضم اغلب علامات توزيع المواد الغذائية الكبرى المختصة بفرنسا.
Publié le:2017-01-24 19:48:36
Par:Mostapha Sg (Tunisia )
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