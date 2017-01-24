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Economie

سمير الطيب يسعى لدفع الصادرات التونسية الفلاحية نحو السوق الفرنسية

Mardi 24 Janvier 2017
بــاب نــات - مثلت طرق وسبل الممكنة لدفع الصادرات التونسية من المنتوجات الفلاحية بشكل عام ومن القوارص والمنتوجات البيولوجية خصوصا، محور لقاء جمع يوم الاثنين بباريس، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب بالأمين العام للجامعة الفرنسية للتجارة والتوزيع جاك غرسيال.

ويأتي اللقاء بين الجانبين على هامش زيارة عمل يؤديها وزير الفلاحة الى فرنسا منذ، أمس الاثنين، وتتواصل الى غاية يوم 26 جانفي 2017.
وتوصل الطرفان الى مواصلة المبادلات بين البلدين باتجاه تنظيم برامج عمل مشتركة بهدف تشجيع مركزيات الشراء وكبار الموزعين الفرنسيين على اقتناء المنتوجات الفلاحية التونسية.
وللاشارة فان الجامعة الفرنسية للتجارة والتوزيع هي منظمة مهنية تضم اغلب علامات توزيع المواد الغذائية الكبرى المختصة بفرنسا.




Publié le:2017-01-24 19:48:36

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Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - * -
- * - Maroc Maroc
Demi Finale
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Finale
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