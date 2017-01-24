Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Warda - Yama Laialy  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Economie

انطلاق العمل المشترك للتغطية الرقمية المتطورة بين ''اتصالات تونس'' و ''أوريدو'' بولاية سليانة

Mardi 24 Janvier 2017
بــاب نــات - تدعَمت الخدمات الاتصالية بولاية سليانة، بانطلاق العمل بالشبكة الاتصالية الموحَدة بين كل من شركتي "اتصالات تونس" و"أوريدو"، وهي التجربة الثانية على مستوى الجمهورية بعد ولاية زغوان، وفق ما أفاد به، نزار بوقيلة، الرَئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس، بمناسبة زيارته اليوم الثلاثاء إلى الجهة، والتي دشن خلالها بالمركز الفني الجهوي، وحدة التقاسم المشترك بين المشغلين الاثنين، وشبكة النفاذ الراديوية للهاتف الجوَال، بحضور ممثلين عن شركة أوريدو.

ويهدف هذا المشروع، الذي بلغت كلفة تركيزه 120 ألف دينار، الى تأمين تغطية 192 منطقة ريفية في كامل أنحاء الولاية، وتحسين الجودة الاتصالية، والرفع من طاقة الاستيعاب بتدفُق عال تتجاوز نسبة الزيادة فيه 70 بالمائة مقارنة بما كانت عليه سابقا، إضافة إلى تأمين التغطية بخدمة الهاتف الجوال والانترنات في الوسطين الحضري والريفي، ودعم المدرسة الرَقمية، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين.
ومن شان هذا المشروع الرَقمي المتطور، من ناحية أخرى، الضغط على الكلفة، سواء بالنسبة لاتصالات تونس أو لشريكها، وكذلك المحافظة على البيئة والمظهر الجمالي الطبيعي، وفق ذات المصدر، الذي أشار إلى أن هذه المبادرة سوف تشمل بقيَة ولايات الجمهورية في مراحل لاحقة.

وكان الرئيس المدير العام لاتصالات تونس قد دشَن قبل ذلك ببوعرادة فضاء تجاريا، وعاين تقدُم الأشغال الجارية لتهيئة فضاء مماثل بالكريب في إطار خطة رصد لها 12 مليون دينار، وستشمل في السنوات المقبلة كامل معتمديات ولاية سليانة، وتتضمَن تركيز 10 محطَات قاعدية للجيل الرابع للهاتف الجوَال والانترنات، مؤكدا أن مدينة مكثر ستشهد خلال السنة الجارية 2017 تركيز محطَة مماثلة.
وفي المجال الاجتماعي، تولَى نزار بوقيلة بمدينة سليانة، تدشين وحدة صحيَة لفائدة إطارات وأعوان اتصالات تونس وعائلاتهم، تمَ بعثها بداية شهر جانفي الجاري بالتعاون مع مصالح وزارة الصحَة، مشيرا في تصريح لمراسل (وات( بالجهة، إلى أن المؤسسة شركة اتصالات تونس قد رصدت 12 مليون دينار في إطار المجهود الوطني للتشغيل الهادف إلى تشجيع الشباب على بعث المشاريع المجددة في مجال الاتصالات والانتصاب للحساب الخاص.



Publié le:2017-01-24 19:44:29

cadre-19d3d4be39cf4520cfdeaccd1cdc1148-2017-01-24 19:44:29
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137388



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h : Egypte - Ghana
  20h : Ouganda - Mali
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - * -
- * - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12247,6

  • (23/01)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 2,47596 DT        1$ =2,29648 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23/01)   300,9 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137388 4364|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires