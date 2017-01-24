انطلاق العمل المشترك للتغطية الرقمية المتطورة بين ''اتصالات تونس'' و ''أوريدو'' بولاية سليانة

Mardi 24 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-24 19:44:29

- تدعَمت الخدمات الاتصالية بولاية سليانة، بانطلاق العمل بالشبكة الاتصالية الموحَدة بين كل من شركتي "اتصالات تونس" و"أوريدو"، وهي التجربة الثانية على مستوى الجمهورية بعد ولاية زغوان، وفق ما أفاد به، نزار بوقيلة، الرَئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس، بمناسبة زيارته اليوم الثلاثاء إلى الجهة، والتي دشن خلالها بالمركز الفني الجهوي، وحدة التقاسم المشترك بين المشغلين الاثنين، وشبكة النفاذ الراديوية للهاتف الجوَال، بحضور ممثلين عن شركة أوريدو.ويهدف هذا المشروع، الذي بلغت كلفة تركيزه 120 ألف دينار، الى تأمين تغطية 192 منطقة ريفية في كامل أنحاء الولاية، وتحسين الجودة الاتصالية، والرفع من طاقة الاستيعاب بتدفُق عال تتجاوز نسبة الزيادة فيه 70 بالمائة مقارنة بما كانت عليه سابقا، إضافة إلى تأمين التغطية بخدمة الهاتف الجوال والانترنات في الوسطين الحضري والريفي، ودعم المدرسة الرَقمية، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين.ومن شان هذا المشروع الرَقمي المتطور، من ناحية أخرى، الضغط على الكلفة، سواء بالنسبة لاتصالات تونس أو لشريكها، وكذلك المحافظة على البيئة والمظهر الجمالي الطبيعي، وفق ذات المصدر، الذي أشار إلى أن هذه المبادرة سوف تشمل بقيَة ولايات الجمهورية في مراحل لاحقة.وكان الرئيس المدير العام لاتصالات تونس قد دشَن قبل ذلك ببوعرادة فضاء تجاريا، وعاين تقدُم الأشغال الجارية لتهيئة فضاء مماثل بالكريب في إطار خطة رصد لها 12 مليون دينار، وستشمل في السنوات المقبلة كامل معتمديات ولاية سليانة، وتتضمَن تركيز 10 محطَات قاعدية للجيل الرابع للهاتف الجوَال والانترنات، مؤكدا أن مدينة مكثر ستشهد خلال السنة الجارية 2017 تركيز محطَة مماثلة.وفي المجال الاجتماعي، تولَى نزار بوقيلة بمدينة سليانة، تدشين وحدة صحيَة لفائدة إطارات وأعوان اتصالات تونس وعائلاتهم، تمَ بعثها بداية شهر جانفي الجاري بالتعاون مع مصالح وزارة الصحَة، مشيرا في تصريح لمراسل (وات( بالجهة، إلى أن المؤسسة شركة اتصالات تونس قد رصدت 12 مليون دينار في إطار المجهود الوطني للتشغيل الهادف إلى تشجيع الشباب على بعث المشاريع المجددة في مجال الاتصالات والانتصاب للحساب الخاص.