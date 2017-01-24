قبل مواجهته نسور قرطاج : منتخب بوركينا فاسو يخسر لاعبين بداعي الاصابة

Mardi 24 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-24 19:38:33

- خسر المنتخب البوركيني لكرة القدم منافس المنتخب التونسي في مباراة الدور ربع النهائي لكاس افريقيا للامم المقررة يوم السبت المقبل بالعاصمة الغابونية ليبروفيل مجهودات لاعبين اثنين في هذه النهائيات القارية هما جوناثان زونغو وجوناثان بيترويبا بداعي الاصابة.ويعاني لاعب الارتكاز زونغو من اصابة على مستوى الاربطة المتقاطعة في حين يشكو المهاجم بيترويبا من تمزق عضلي.وكان المنتخب البوركيني الذي يشرف على تدريبه البرتغالي باولو دوارتي مدرب النادي الصفاقسي سابقا انهى الدور الاول في صدارة المجموعة الاولى برصيد 5 نقاط من فوز على غينيا بيساو وتعادلين امام الكاميرون والغابون البلد المنظم.وسيتجدد الموعد بين المنتخب التونسي ونظيره البوركيني في النهائيات القارية بعد تقريبا 20 عاما من تاريخ اخر مواجهة جمعتهما في اطار الدور ربع النهائي من نسخة 1998 التي اقيمت في بوركينا فاسو.وفازت انذاك بوركينا فاسو على تونس بركلات الترجيح بعدما انتهت المقابلة في وقتيها الاصلي والاضافي بالتعادل بهدف في كل شبكة.ر-امين