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Sport

قبل مواجهته نسور قرطاج : منتخب بوركينا فاسو يخسر لاعبين بداعي الاصابة

Mardi 24 Janvier 2017
بــاب نــات - خسر المنتخب البوركيني لكرة القدم منافس المنتخب التونسي في مباراة الدور ربع النهائي لكاس افريقيا للامم المقررة يوم السبت المقبل بالعاصمة الغابونية ليبروفيل مجهودات لاعبين اثنين في هذه النهائيات القارية هما جوناثان زونغو وجوناثان بيترويبا بداعي الاصابة.

ويعاني لاعب الارتكاز زونغو من اصابة على مستوى الاربطة المتقاطعة في حين يشكو المهاجم بيترويبا من تمزق عضلي.
وكان المنتخب البوركيني الذي يشرف على تدريبه البرتغالي باولو دوارتي مدرب النادي الصفاقسي سابقا انهى الدور الاول في صدارة المجموعة الاولى برصيد 5 نقاط من فوز على غينيا بيساو وتعادلين امام الكاميرون والغابون البلد المنظم.
وسيتجدد الموعد بين المنتخب التونسي ونظيره البوركيني في النهائيات القارية بعد تقريبا 20 عاما من تاريخ اخر مواجهة جمعتهما في اطار الدور ربع النهائي من نسخة 1998 التي اقيمت في بوركينا فاسو.
وفازت انذاك بوركينا فاسو على تونس بركلات الترجيح بعدما انتهت المقابلة في وقتيها الاصلي والاضافي بالتعادل بهدف في كل شبكة.
ر-امين



Publié le:2017-01-24 19:38:33

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h : Egypte - Ghana
  20h : Ouganda - Mali
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - * -
- * - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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