قبل مواجهته نسور قرطاج : منتخب بوركينا فاسو يخسر لاعبين بداعي الاصابة

ويعاني لاعب الارتكاز زونغو من اصابة على مستوى الاربطة المتقاطعة في حين يشكو المهاجم بيترويبا من تمزق عضلي.
وكان المنتخب البوركيني الذي يشرف على تدريبه البرتغالي باولو دوارتي مدرب النادي الصفاقسي سابقا انهى الدور الاول في صدارة المجموعة الاولى برصيد 5 نقاط من فوز على غينيا بيساو وتعادلين امام الكاميرون والغابون البلد المنظم.
وسيتجدد الموعد بين المنتخب التونسي ونظيره البوركيني في النهائيات القارية بعد تقريبا 20 عاما من تاريخ اخر مواجهة جمعتهما في اطار الدور ربع النهائي من نسخة 1998 التي اقيمت في بوركينا فاسو.
وفازت انذاك بوركينا فاسو على تونس بركلات الترجيح بعدما انتهت المقابلة في وقتيها الاصلي والاضافي بالتعادل بهدف في كل شبكة.
ر-امين
Publié le:2017-01-24 19:38:33
Par:Mostapha Sg (Tunisia )
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