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Régions

قابس: نحو تقليص استهلاك المجمع الكيميائي للموارد المائية الجوفية

Mardi 24 Janvier 2017
بــاب نــات - تم الاتفاق خلال جلسة عمل انعقدت، الثلاثاء، بمقر ولاية قابس، بإشراف والي الجهة، منجي ثامر، وضمت بالخصوص السلطات المحلية بغنوش، والإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي التونسي، ومندوبية الشباب والرياضة، على بلورة اتفاق يمكن المجمع من إنجاز مشروع محطة لتحلية مياه البحر على أرض الملعب البلدي بغنوش، المجاور للمنطقة الصناعية، على أن يتم بناء ملعب جديد بهذه المدينة، تتوفر فيه كل مواصفات الملعب العصري.

ويذكر أن المجمع الكيميائي التونسي، قد برمج خلال المخطط الجديد، بناء محطة لتحلية مياه البحر بقابس بطاقة إنتاج يومية تقدربـ50 ألف متر مكعب من المياه، بكلفة تفوق 100 مليون دينار، بغاية تلبية حاجياته من هذه المادة، التي يقدر استهلاكه اليومي منها بـ30 ألف متر مكعب.
وإلى حين إنجاز هذه المحطة، أصدر المجمع الكيميائي التونسي يوم 23 جانفي الجاري طلب عروض لكراء محطة لتحلية مياه البحر بطريقة التناضح العكسي لمدة ثلاث سنوات بطاقة إنتاج يومية تبلغ 7000 متر مكعب.
ويتم حاليا توفير حاجيات معامل المجمع الكيميائي التونسي بقابس من المياه من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ومن بئرين تابعين لهذا المجمع بالمنطقة الصناعية بقابس، وهو ما كان على امتداد السنوات الأخيرة محل انتقاد واعتراض كبيرين من قبل مكونات المجتمع المدني بقابس، التي طالبت هذه المؤسسة بالكف نهائيا عن استغلال الموارد المائية الجوفية، وبالبحث عن موارد بديلة، من بينها خاصة تحلية مياه البحر.



Publié le:2017-01-24 21:05:22

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Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
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Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - * -
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