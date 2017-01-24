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Sport

لاعبو المنتخب التونسي يتبرعون للعائلات المتضررة من موجة البرد بالشمال الغربي

Mardi 24 Janvier 2017
بــاب نــات - أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ اصدرته يوم الثلاثاء انه تقرر بالتنسيق بين رئيس الجامعة وديع الجريء وبقية افراد بعثة المنتخب الوطني للاكابر المشارك حاليا في نهائيات كاس افريقيا للامم بالغابون من لاعبين واطار فني وجهاز طبي وكذلك اعضاء المكتب الجامعي التبرع بمبلغ جملي قدره 70 الف دينار لفائدة العديد من العائلات ذات الدخل المحدود التي تعرضت الى بعض الاضرار المختلفة جراء العواصف الثلجية الفارطة بمنطقة الشمال الغربي وخاصة بمعتمديات وعمادات ولاية جندوبة.

واضاف البلاغ ان كل لاعب من المنتخب التونسي سيتبرع بمبلغ الفي دينار من منحته الخاصة المتأتية من الجامعة وكذلك الشان بالنسبة لكل من الناخب الوطني ومساعده والمعد البدني ومدرب حراس المرمى وطبيب المنتخب من المنحة المسندة لهم من الجامعة.
وتابع البلاغ ذاته "باعتبار عدم حصول رئيس الجامعة وبقية اعضاء المكتب الجامعي على أي منحة مالية من الجامعة التونسية لكرة القدم فقد قرر رئيس الجامعة التبرع من ماله الخاص بمبلغ 4 الاف دينار، كما قرر بقية اعضاء المكتب الجامعي التبرع من مالهم الخاص بمبلغ جملي اضافي قدره 10 الاف دينار ليكون المبلغ الإجمالي 70 ألف دينار".
هذا وقد اتفق رئيس الجامعة والكاتب العام والكتابة العامة المساعدة وبقية رؤساء دوائر ومصالح الجامعة والمتصرفين الاداريين لمختلف الرابطات الوطنية والجهوية لكرة القدم ومن خلالهم اطارات واعوان الجامعة والرابطات كي يتبرع كل اطارات واعوان الجامعة ورابطاتها بمبلغ مالي اضافي يعادل يوم عمل مساهمة منهم في المد التضامني.
واشارت الجامعة الى انه تقرر كذلك تخصيص مبلغ 30 ألف دينار من جملة المبلغ المجمع لفائدة عائلة الطفلة رانيا ضيفلي من منطقة اولاد ضيف الله بمعتمدية عين دراهم من ولاية جندوبة التي توفيت أخيرا جراء موجة البرد .



Publié le:2017-01-24 19:06:46

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1 de 1 commentaires pour l'article 137382

Ibn Tounes  (Germany)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 06h 01m | Par           
Bonne Initiative! Exemple a suivre par les biens payes: medecins, avocats, ...



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Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
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  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
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