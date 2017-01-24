المصادقة على الفصل العاشر من القانون الأساسي لاتحاد الشغل والإبقاء على شرط مدتين نيابيتين فقط صلب المكتب التنفيذي

Mardi 24 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-24 19:31:20

- تمت، عشية اليوم الثلاثاء، في جلسة مناقشة مشروع تنقيح القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل، المصادقة على إبقاء الفصل العاشر منه، وفق ما صرح به الناطق الرسمي للمؤتمر الثالث والعشرين للمنظمة الشغيلة بلقاسم العياري الذي قال إن التنقيح لم يمس من البند المتعلق بعضوية المكتب التنفيذي التي تدوم مدتين نيابيتين فقط بما في ذلك منصب الأمين العام.وذكر العياري، خلال ندوة صحفية بضاحية قمرت، أن التنقيح في هذا الفصل الذي رافقه حسب توصيفه "جدل واسع"، شمل الترفيع في أعضاء المكتب التنفيذي من 13 عضوا إلى 15 وتكليف أمينين عامين مساعدين بملف القطاع الخاص، أمين عام مساعد مكلف بالقطاع العمالي، وأمين عام ثان مكلف بقطاع الخدمات، كما اتفق المؤتمرون، وفق المتحدث ذاته، على ألا يتجاوز عدد المتقاعدين في المكتب التنفيذي 4 أعضاء.وأفاد، من ناحية أخرى، أن المؤتمرين صادقوا أيضا على تمكين الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد من التصويت في المؤتمر على أن يسري هذا الإجراء خلال المؤتمر القادم (المؤتمر الرابع والعشرون).وبخصوص تمثيلية المرأة صلب الاتحاد، أعلن العياري أنه وقع الاتفاق على تحديد تمثيليتها بامرأتين على المستوى القطاعي، وامرأتين على المستوى الجهوي، قائلا "إن هذه التمثيلية يحددها النظام الداخلي للاتحاد".وتتواصل الجلسة المسائية لليوم الثلاثاء بمناقشة بقية فصول القانون الأساسي على أن تتم غدا مناقشة التقريرين الأدبي والمالي.خاض المؤتمرون خلال الجلسة الصباحية من اليوم الثالث للمؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل، طويلا في تفاصيل الفصل العاشر من مشروع تنقيح القانون الأساسي للاتحاد المتعلق بنيابات المؤتمر.وأفاد المقرر الأول للمؤتمر حسان اليحمدي في تصريح ل(وات) الثلاثاء، أن المؤتمرين ناقشوا مطولا الفصل العاشر المتعلق بتحديد نيابات المؤتمر وشروط الترشح لها مما حدا بالبعض منهم إلى التمسك بالفصل السادس من القانون الاساسي القديم الذي لايعطي أعضاء الهيئة الادارية حق النيابة في المؤتمر مباشرة دون المرور بالنقابة الأساسية.وأضاف أن شروط الترشح لعضوية المكتب التنفيذي مازالت محل جدل وحوار معمق بقصد الوصول الى رؤية موحدة تحقق نقلة نوعية في أداء الاتحاد بمختلف هياكله مؤكدا أن بقية الفصول محل توافق بين جميع المؤتمرين نظرا لبعدها التقني والاجرائي ولضرورة تغييرها لتحقيق مزيد من النجاعة والفاعلية في النشاط النقابي.وأبرز في ذات السياق التفاف قاعدة واسعة من المؤتمرين حول الاتحاد وتكريس استقلاليته وضرورة إنجاز جملة من المهام التاريخية على رأسها تنقيح مشروع القانون الاساسي الذي يعتبر دستور الاتحاد، وفق قوله، مؤكدا أن مراجعات لهذا النص المرجعي فرضتها جملة من الظروف الداخلية والخارجية، وتتعلق أساسا بتطور منظومة التشريعات المدنية والحقوقية والاجتماعية في تونس وتمس أساسا النصوص التي تنظم العلاقة الشغلية بين كل الاطراف وتلك المتصلة بهيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل.كما لفت إلى أن العوامل الخارجية التي أدت إلى هاته المراجعات تتعلق أساسا بعديد النقائص والثغرات في القانون الاساسي، التي برزت من خلال العلاقة الوطيدة بالمنظمات النقابية والعمالية الوطنية والدولية والاقليمية، وأظهرت الحاجة الملحة والاكيدة للمراجعة بهدف الرفع من سقف العمل النقابي ومردوديته.ولاحظ أن المؤتمرين كرسوا هذا التوجه من خلال مناقشة جملة من النقاط المفصلية وأولها تشريك المرأة في هياكل التسيير وسلطات القرار داخل الاتحاد على المستوى الوطني والجهوي والمحلي والقطاعي وإقرار تمثيل المراة بمقعدين في كل هياكل التسيير ما عدا لجان الرقابة باعتبار ان تركيبتها تتضمن ثلاثة أعضاء فقط.ويشهد المؤتمر 23 لاتحاد الشغل أجواء انتخابية كثيفة الحركة في الكواليس، ومشحونة بالحماس والنقاش على أرضية المشاريع التي يتقدم بها كل المترشحين للقيادة النقابية الجديدة، للمرحلة القادمة لتأمين عمل المنظمة، حسب اليحمدي الذي أكد أن هذه الاجواء ديمقراطية وليست غريبة عن منظمة حشاد باعتبار ان المؤتمر سيد نفسه ولا وصاية على المؤتمرين في اختيار قيادتهم ومن يمثلهم.وأفاد المتحدث أن اليوم الأخير من مؤتمر الاتحاد غدا الاربعاء سيشهد تصاعدا في نسق الحملات الانتخابية بما سيعود، وفق تقديره، بثماره على العمل داخل الاتحاد بمزيد تكريس الديمقراطية والاحتكام الى القواعد في تقرير مصير المنظمة.