اداء ايجابي لبورصة تونس في اقفال الثلاثاء

Mardi 24 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-24 18:55:06

- اقفلت بورصة تونس حصة، الثلاثاء، بشكل ايجابي، وتطور مؤشرها الرئيسي توننداكس بنسبة 0،05 بالمائة ليصل الى النقطة 5591،26 مقتربا أكثر فأكثر من النقطة 5600 . وبلغ حجم المعاملات 2،527 مليون دينار (م د).وشملت اكبر قيمة معاملات اسهم بنك تونس بقيمة 0،394 م د.وسجلت أسهم بطاريات أسد، التي تصدرت قائمة الارتفاعات، زيادة بنسبة 3،80 بالمائة (6،550 دينار).وارتفعت بدورها قيمة أسهم المقاولات السلكية واللاسلكية بنسبة 3،20 بالمائة (3،220 د).وأنهت أسهم العقارية وللمساهمات، الحصة، على ارتفاع بلغت نسبته 2،99 بالمائة (41،670 د).وتقدمت أسهم الوفاق للايجار المالي بنسبة 2،91 بالمائة (7،410 د) وأسهم التونسية للصناعات الصيدلية بنسبة 2،89 بالمائة (8،890 د).وفقدت في المقابل أسهم اسمنت قرطاج 4،45 بالمائة من قيمتها (1،930 د).وتقلص أداء أسهم توننفاست واسمنت بنزرت على التوالي بنسبة 2،94 بالمائة (9،230 د) وبنسبة 2،85 بالمائة (3،060 د).وتقلصت بدورها قيمة اسهم بنك الاسكان واوفيس بلاست بنسبة 2،59 بالمائة (2،500 د) وبنسبة 2،01 بالمائة (2،920 د).