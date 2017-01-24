اداء ايجابي لبورصة تونس في اقفال الثلاثاء

وشملت اكبر قيمة معاملات اسهم بنك تونس بقيمة 0،394 م د.
وسجلت أسهم بطاريات أسد، التي تصدرت قائمة الارتفاعات، زيادة بنسبة 3،80 بالمائة (6،550 دينار).
وارتفعت بدورها قيمة أسهم المقاولات السلكية واللاسلكية بنسبة 3،20 بالمائة (3،220 د).
وأنهت أسهم العقارية وللمساهمات، الحصة، على ارتفاع بلغت نسبته 2،99 بالمائة (41،670 د).
وتقدمت أسهم الوفاق للايجار المالي بنسبة 2،91 بالمائة (7،410 د) وأسهم التونسية للصناعات الصيدلية بنسبة 2،89 بالمائة (8،890 د).
وفقدت في المقابل أسهم اسمنت قرطاج 4،45 بالمائة من قيمتها (1،930 د).
وتقلص أداء أسهم توننفاست واسمنت بنزرت على التوالي بنسبة 2،94 بالمائة (9،230 د) وبنسبة 2،85 بالمائة (3،060 د).
وتقلصت بدورها قيمة اسهم بنك الاسكان واوفيس بلاست بنسبة 2،59 بالمائة (2،500 د) وبنسبة 2،01 بالمائة (2،920 د).
Publié le:2017-01-24 18:55:06
Par:Mostapha Sg (Tunisia )
Sur:ما لم يقله بوجمعة الرميلي عن جبهة الانقاذ والصراع داخل النداء ..