صيف 2017 دون عطش في ولاية القصرين (كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري)

Mardi 24 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-24 20:03:15

- أكد ّ كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي ، في تصريح اعلامي على هامش زيارته صباح الثلاثاء لولاية القصرين ، أن صيف 2017 بمختلف مناطق الجهة ، سيكون دون عطش ودون اشكاليات في مجال التزود بمياه الشرب خاصة في الوسط الحضري.وأبرز أنه تم وضع مخطط جهوي للغرض يشمل بالخصوص إقليم الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه بالقصرين وضبط خطة لحلّ اشكاليات المجامع المائية بالولاية في إنتظار مزيد دعمها وإعادة تنظيمها وهيكلتها وإعادة صياغة مجلة المياه التي ستعرض قريبا على مجلس نواب الشعب.كما صرح الرابحي بالمناسبة أنه سيجري العمل على إستحثاث نسق إنجاز المشاريع المبرمجة بالجهة في مجال الموارد المائية وإستحثاث نسق المنظومات المائية البطيئة والعمل على إعادة تشغيل المنظومات المائية المتوقفة وبخصوص السدود المبرمج إنجازها بالجهة خاصة سدّ "بولعابة" بالقصرين الجنوبية ، بهدف تغذية المائدة المائية وتدارك النقص الحاصل في بعض الموائد المائية الجوفية بالولاية وحسن استغلال مياه السيلان غير المتحكم فيها بالقصرين والمقدرة بـ50 مليون متر مكعب في السنة ، أوضح كاتب الدولة أنه ستعقد خلال شهر أفريل المقبل جلسة بولاية القصرين بحضور كافة الأطراف المعنية بوزارة الفلاحة حول حوكمة قطاع المياه بالجهة وسيتم خلالها تقديم عرض مفصل حول مشاريع السدود المزمع انجازها بالجهة والتي هي حاليا في طور الدراسة وفي إطار جلسة العمل المنتظمة صباح اليوم بالقصرين المدينة تحت إشراف كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري ، قدم رئيس إقليم الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه بالولاية ختام بن رحمة، عرضا مفصلا حول مخطّط عمل الإقليم لتأمين تزويد المناطق الحضرية والريفية بالماء الصالح للشراب خلال صائفة 2017 و مجابهة إضطرابات توزيع المياه المسجلة خلال الخمس سنوات الماضية.وأوضح أنه تم في هذا السياق برمجة حفر 3 آبار عميقة بمدينة القصرين و4 آبار عميقة بكل من معتمديات تالة وفوسانة وسبيبة ومنطقة "بوزقام " بالقصرين الجنوبية وبرمجة إنجاز محطة تحلية بمنطقة "الدغرة " من معتمدية القصرين الجنوبية وبرمجة إنجاز خزانين ، الأول بسعة ألف وخمسمائة متر مكعب في منطقة " المثنانية" بمعتمدية حي الزهور والثاني بسعة 5 الاف متر مكعب بحي الزهور من نفس المعتمدية و من جانبه أبرز المندوب الجهوي للفلاحة بالقصرين محمد الميساوي أنه يتم حاليا تزويد حوالي 247 ألف نسمة بمياه الشرب بالوسطين الريفي والحضري ، منهم 11 بالمائة فقط عن طريق الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه، وقدم فكرة عامة عن الآبار المنجزة خلال سنتي2015و2016 ، حيث تم إنجاز96 بئر عميقة بالجهة ، والآبار المبرمج انجازها سنة 2017 وهي في حدود 20 بئرا عميقة ، إضافة إلى برمجة تجهيز 40 بئرا خلال نفس السنة وفق قوله كما تم عرض تقدم إنجاز المشروع التونسي السويسري "برنامج الماء بالقصرين " الذي وصل حاليا 60 بالمائة، ويستهدف في مرحلته الأولى الممتدة بين سنوات 2014 و2018 ، 4 ألاف و500 عائلة تسكن بعدد من المناطق الريفية بالجهة والحديث عن المرحلة الثانية من المشروع التي ستمتد بين سنوات 2018 و2020 والتي ستكون لها صبغة الحوكمة الرشيدة لقطاع الماء بالقصرين كما أكد ذلك مدير الكنفدرالية السويسرية بالقصرين مراد زوقار في عرضه وكانت زيارة كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري للجهة اليوم فرصة ، اطلع خلالها على مشروع تزويد مناطق قارة "النعام" و"العمايرية" وأولاد أحمد " بمعتمدية فريانة بالماء الصالح للشراب عبر تقنية الربط الفردي والذي دخل منذ شهرين حيز الإستغلال الفعلي وهو يشمل حوالي 750 عائلة بالمناطق المذكورة وذلك في إطار التعاون التونسي السويسري بكلفة ناهزت الـ3 مليارات.