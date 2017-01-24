مخبر كندي جزائري مختص في صناعة الادوية يختار مدينة سوسة لعقد الملتقى السنوي لمندوبيه الطبيين

Mardi 24 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-24 18:44:36

- اختار مخبر كندي جزائري مختص في صناعة الادوية مدينة سوسة لعقد الملتقى السنوي لمندوبيه الطبيين العاملين ب48 ولاية جزائرية، حيث سيشارك 270 مندوبا في الملتقى الذي يتواصل من 22 الى 27 جانفي الجاري، وفق ما ذكرته رئيسة قسم المنتجات بالمخبر الكندي سارة العسكري في تصريح لمراسل (وات) بالجهة.وذكرت العسكري ان "المخبر الكندي سبق وان عقد جملة من الملتقيات والاجتماعات بالحمامات وطبرقة وسوسة" واضافت انه "اختار ان يجتمع بمندوبيه الطبيين بإحد نزل بمدينة سوسة نظرا لما يتوفر بهذه المدينة السياحية من بنية فندقية وتقاليد عريقة ملائمة لعقد الملتقيات والمؤتمرات" مؤكدة ان "الوجهة التونسية ستبقى من بين افضل وجهات سياحية المؤتمرات بالنسبة للمهنيين الجزائريين".وأشار سفيان عاتك المسؤول بوكالة الاسفار "وان وورلد وايد"، صاحبة مبادرة تنظيم الملتقى ان مؤسسته السياحية "مافتئت توجه منذ 2007 رحلات سياحية منتظمة الى تونس، وذلك رغبة منها في دعم التعاون السياحي التونسي الجزائري"، معبرا بالمناسبة عن سعادة السياح الجزائريين ب"حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة".كما عبر بنفس المناسبة عن امله في ان يتم الاتفاق قريبا بين المسؤولين التونسييين والجزائريين بشان الاسراع في فتح خط جوي مباشر يربط المطارات الجزائرية بمطاري النفيضة والمنستير الدوليين، وذلك بهدف تسهيل تنقل السياح الجزائريين الى المناطق السياحية بالساحل التونسي.