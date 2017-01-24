مخبر كندي جزائري مختص في صناعة الادوية يختار مدينة سوسة لعقد الملتقى السنوي لمندوبيه الطبيين

وذكرت العسكري ان "المخبر الكندي سبق وان عقد جملة من الملتقيات والاجتماعات بالحمامات وطبرقة وسوسة" واضافت انه "اختار ان يجتمع بمندوبيه الطبيين بإحد نزل بمدينة سوسة نظرا لما يتوفر بهذه المدينة السياحية من بنية فندقية وتقاليد عريقة ملائمة لعقد الملتقيات والمؤتمرات" مؤكدة ان "الوجهة التونسية ستبقى من بين افضل وجهات سياحية المؤتمرات بالنسبة للمهنيين الجزائريين".
وأشار سفيان عاتك المسؤول بوكالة الاسفار "وان وورلد وايد"، صاحبة مبادرة تنظيم الملتقى ان مؤسسته السياحية "مافتئت توجه منذ 2007 رحلات سياحية منتظمة الى تونس، وذلك رغبة منها في دعم التعاون السياحي التونسي الجزائري"، معبرا بالمناسبة عن سعادة السياح الجزائريين ب"حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة".
كما عبر بنفس المناسبة عن امله في ان يتم الاتفاق قريبا بين المسؤولين التونسييين والجزائريين بشان الاسراع في فتح خط جوي مباشر يربط المطارات الجزائرية بمطاري النفيضة والمنستير الدوليين، وذلك بهدف تسهيل تنقل السياح الجزائريين الى المناطق السياحية بالساحل التونسي.
Publié le:2017-01-24 18:44:36
Par:Mostapha Sg (Tunisia )
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