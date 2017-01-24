المنستير: برنامج الاحتفال بالذكرى 130 لأحداث بلدية

Mardi 24 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-24 19:12:32

- تحت شعار "المنستير 130 سنة في خدمة المدينة" انطلق صباح اليوم الثلاثاء برنامج الاحتفال بالذكرى 130 لإحداث بلدية المنستير والذي يتواصل إلى غاية يوم الأحد القادم، وفق ما ذكره رئيس لجنّة الإعداد لبرنامج هذا الاحتفال محمّد قرصان.وشارك في تنظيم التظاهرة الى جانب بلدية المنستير، عدّة مندوبيات وجمعيات، وتضمنت فقرات البرنامج، (مجانية ومفتوحة للعموم) في يومه الاول، معرضا وثائقيا بعنوان "بلدية المنستير 130 سنة في خدمة المدينة" ومعرضا للصور بعنوان "المنستير في الذاكرة" للفنان الفوتوغرافي عمر عبادة حرزالله.وتنطلق ظهر اليوم (بداية من الساعة الثانية) في ملعب نزل الحبيب، دورة مصغرة في كرة القدم، مع افتتاح معرض للفنون الجميلة بمقر جمعية الفنون الجميلة بالفالاز (الساعة الثالثة)، وستقدم فرقة الشباب للموسيقي العربية بالمنستير مع الفنان محمود فريح، عرضا موسيقيا في قصر العلوم بداية من الساعة السابعة مساء.وينظم يوم غد الأربعاء في ساحة الفنون بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال معرض للصور الفوتوغرافية للفنّان نجيب الشك ومعرض للمجسمات الحديدة للفنانين يونس العجمي ومروان دغيم، ثم يفتتح بعد ذلك برواق مارينا المنستير معرض للفنون التشكيلية لكلّ من أمال الحجار وابتهال مزالي ومعرض للفنون التشكيلية لمحمّد فاضل غديرة وسامي بشير بالمركب الثقافي بالاضافة الى تدشين جدارية للفنّانة منيار بيزيد، ويواكب المواطنون بداية من الساعة السابعة مساء في قصر العلوم بالمنستير عرضا موسيقيا مع التخت الموسيقي العراقي بقيادة محمّد زكي درويش.وتخصص برمجة يوم الخميس لزيارة عدد من الجمعيات المختصة برعاية ذوي الحاجيات الخصوصية بمدينة المنستير، وتنطلق برمجة يوم الجمعة على الساعة التاسعة صباحا بساحة البلدية بتحية للعلم وعرض لأوبيرات لرياض الأطفال ثم زيارة روضة الشهداء وتربة آل بورقيبة، وتنظم بعد الظهر دورة في الرماية بالقوس في الفالاز، وبداية من الساعة السادسة مساء دورة في الكرة الحديدية بملعب رشيق نويرة بالمنستير.وتتواصل الفقرات يوم السبت بداية من الساعة التاسعة صباحا بدورة في كرة القدم بين البلديات بنزل الحبيب وجولة لأطفال الرياض على متن القطار السياحي من ساحة البلدية، وينظم قبالة ساحة الفنون بالمنستير معرض للسيارات القديمة، وتقدم في مقر البلدية نتائج بحث بعنوان "بلدية المنستير 130 سنة في خدمة المدينة" ثم ينتظم معرض للأكلة التقليدية لمدينة المنستير، وسباق للسيارات في شارع القراعية ثم دورة في كرة السلة بالقاعة المغطاة وعرض للموسيقى المعاصرة للرباعي العالمي "كواتور تانا" بقصر العلوم.وتتواصل الفقرات يوم الأحد في ساحة الفنون مع حصة للرقص الرياضي وسباق ودورة في رياضة السباحة بالمسبح البلدي، كما يواكب المواطنون في ساحة الفنون عرضا مسرحيا للأطفال لجمعية البعث المسرحي بالمنستير مع تنشيط للدمى العملاقة لشركة "روسبينا للإنتاج الفني"، واستعراض للدراجات النارية بساحة البلدية، ثم حفل لتوزيع الجوائز للفائزين في مختلف الدورات والمسابقات.ويختتم البرنامج بداية من الساعة السابعة مساء في المركز الثقافي الجامعي بعرض للموسيقي المعاصرة مع عصام القرفي.