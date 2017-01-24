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Politique

النائبة أسماء أبو الهناء تعتذر عن كلمة ''حاشاكم''

Mardi 24 Janvier 2017
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بــاب نــات - وجهت النائبة عن كتلة نداء تونس أسماء أبو الهناء اعتذارا ليهود تونس بسبب استعمالها كلمة "حاشاكم" عند ذكرها كلمة يهود في مداخلتها يوم الثلاثاء.


Credits Shems FM

وقالت النائبة لموزاييك ان ما حصل كان زلة لسان لم تقصد بها الإساءة إلى الديانة اليهودية أو معتنقيها أو غيرها من الديانات.


Credits Mosaique FM


وكانت النائبة قد أساءت للطائفة اليهودية خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، للأراضي التي على ملك اليهود في تونس.
وقد تدخل رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو مؤكدا أن اليهود طائفة موجودة في تونس يجب احترامهم ولا يجوز تكرار ما تلفظت به النائبة.




Publié le:2017-01-24 23:13:39

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9 de 9 commentaires pour l'article 137369

Abid_Tounsi  (United States)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 07h 50m |           
Maxii Melinoss (Tunisia) :

أشاطرك الرأي أخي الكريم.

تحياتي

Azzah  (France)  |Mardi 24 Janvier 2017 à 22h 55m |           
Décidément ce parlement est occupé de jeunes femmes qui ne devraient pas s'y trouver.

Il y a quelques mois on a vu le scandale d'une gobantini se croyant avoir remplacé leila trabelsi parce que "c'est nous qui dirigeons le pays" avait-elle crié à un personnel d'un hôtel qui faisait scrupuleusement son travail.

Aujourd'hui une autre jeune femme s'exprime non dans la langue arabe "fos'ha" qui oblige à une certaine excellence de prononciation mais aussi d'expression de pensée, mais dans un arabe d'un niveau des plus bas.

Quand aurons nous des députés civilisés et responsables ? quand aurons nous des député ayant quand même un peu roulé leur bosse, reçu les coups qu'une vie bien vécue vous donne, et qui viendront siéger pour parler au nom du peuple, mais un peuple qui aura enfin retrouvé son arffinement d'il y a seulement 50 ans, un peuple civilisé, sachant parler de tout et à tous dans une langue polie, avec une gestuelle corporelle agréable, avec une voix
posée ?

Tout cela est bien navrant.

Maxii Melinoss  (Tunisia)  |Mardi 24 Janvier 2017 à 22h 19m |           
Abid_Tounsi (United States)

يا سي عبيد عندك الحق نقولها وقت جرابى صافين اما في العلن وفي وسائل الاعلام فلا
كما ان اليهود وحتى التوانسة منهم لا يكنون الا العداء والبغضاء للمسلمين ولرسولهم لكنهم لا يعلنون ذلك صراحة ويبقى في ما بينهم
اما العيب وكل العيب في ممثلة شعب ومنهم الاقلية اليهودية لاشك في ذلك (ولا اظن ان اليهود التوانسة انتخبوا النهضة)تقول عبارة غير مستساغة وتنم عن قلة ادب واحترام

Fathi  (Tunisia)  |Mardi 24 Janvier 2017 à 19h 24m |           
نائبة الهانة،،،،هي في الأصل مختبلة عقليا،ماعاد ما عاد،،،،،تو ترجع لمن ربطها

Mandhouj  (France)  |Mardi 24 Janvier 2017 à 17h 36m |           
كلمة تحمل عنصرية .. أحببنا أم كرهنا .. و لا يحق لمسؤول سياسي استعمالها .. فعلى أسماء أن تعتذر ..

Langdevip  (France)  |Mardi 24 Janvier 2017 à 17h 00m |           
انحطاط اخلاقي

نائبة في مجلس الشعب , و تمثل الشعب والشعب فيه مسلمين و يهود و ممكن ثمة مسيح

والله اعلم

ممثلة في مجلس الشعب ممكن تقول اسود البشرة اي الاسمر حشاكم , هذا عيب وجهل و عنصرية

ألله ذكرهم في الكتاب العزيز , الرسول كان رحيم و كريم مع كل خلق ألله

زعمة تونس تقدمت بعد الثورة الميمونة

Abid_Tounsi  (United States)  |Mardi 24 Janvier 2017 à 16h 39m |           
كفى مزايدات... هكذا نقول دائما في تونس. حتى أننا لما نريد أن نجحف في وصف الأنانية و عدم حب الخير للغير نقول "يهودي حاشاكم".

مع أنني لست مع تواجد مثل هذه المرأة في البرلمان، لكن ما هكذا يتم نقدها، و ليس من هذا الجانب يتم تقييمها.

Zouze2004  (France)  |Mardi 24 Janvier 2017 à 16h 32m |           
أية يا سي لعماري ورينا عاد درس في الأخلاق مم نسيت ماهيش من النهضة donc c pas la peine

HerdMentalityFood  (France)  |Mardi 24 Janvier 2017 à 16h 14m | Par           
مالك و السياسة ايتها البائسة؟ أنت ربة بيت ممتازة لاسيما حينما يتعلق الأمر بالملاوي و المعجنات جميعها، أما الشعب فقسما جنى على نفسه كل الجناية بأن اصطفاك ممثلة له ، وبئس الراعي و القطيع



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h : Egypte - Ghana
  20h : Ouganda - Mali
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - * -
- * - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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