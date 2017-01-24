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Journaux Politique النائبة أسماء أبو الهناء تعتذر عن كلمة ''حاشاكم'' Mardi 24 Janvier 2017

audio بــاب نــات - وجهت النائبة عن كتلة نداء تونس أسماء أبو الهناء اعتذارا ليهود تونس بسبب استعمالها كلمة "حاشاكم" عند ذكرها كلمة يهود في مداخلتها يوم الثلاثاء.





Credits Shems FM

وقالت النائبة لموزاييك ان ما حصل كان زلة لسان لم تقصد بها الإساءة إلى الديانة اليهودية أو معتنقيها أو غيرها من الديانات.





Credits Mosaique FM



وكانت النائبة قد أساءت للطائفة اليهودية خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، للأراضي التي على ملك اليهود في تونس.

وقد تدخل رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو مؤكدا أن اليهود طائفة موجودة في تونس يجب احترامهم ولا يجوز تكرار ما تلفظت به النائبة.









Publié le:2017-01-24 23:13:39

- وجهت النائبة عن كتلة نداء تونس أسماء أبو الهناء اعتذارا ليهود تونس بسبب استعمالها كلمة "حاشاكم" عند ذكرها كلمة يهود في مداخلتها يوم الثلاثاء.وقالت النائبة لموزاييك ان ما حصل كان زلة لسان لم تقصد بها الإساءة إلى الديانة اليهودية أو معتنقيها أو غيرها من الديانات.وكانت النائبة قد أساءت للطائفة اليهودية خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، للأراضي التي على ملك اليهود في تونس.وقد تدخل رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو مؤكدا أن اليهود طائفة موجودة في تونس يجب احترامهم ولا يجوز تكرار ما تلفظت به النائبة.

cadre-097d056400b6868b4403958a17848243-2017-01-24 23:13:39

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