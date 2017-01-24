النائبة أسماء أبو الهناء تعتذر عن كلمة ''حاشاكم''

Credits Shems FM
وقالت النائبة لموزاييك ان ما حصل كان زلة لسان لم تقصد بها الإساءة إلى الديانة اليهودية أو معتنقيها أو غيرها من الديانات.
Credits Mosaique FM
وكانت النائبة قد أساءت للطائفة اليهودية خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، للأراضي التي على ملك اليهود في تونس.
وقد تدخل رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو مؤكدا أن اليهود طائفة موجودة في تونس يجب احترامهم ولا يجوز تكرار ما تلفظت به النائبة.
Publié le:2017-01-24 23:13:39
Par:Mostapha Sg (Tunisia )
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