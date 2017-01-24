موراتينوس يبدي رغبته في أن تشارك تونس بشكل فاعل في المبادرة الرامية إلى إرساء مقاربة جديدة للتعاون العربي الأوروبي المتوسطي

واستعرض موراتينوس خلال هذه المقابلة، أهداف هذه المبادرة.
وأفاد بأنها ترمي إلى "إرساء مقاربة جديدة للتعاون العربي الأوروبي المتوسطي، وفق رؤية مشتركة وشاملة تنخرط في بلورتها الجهات الحكومية وفعاليات المجتمع المدني من أجل إيجاد حلول لمختلف التحديات التي فرضتها التغيرات العميقة والمتسارعة التي تعيشها المنطقة"، حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وبعد أن أعرب عن "تقديره الكبير لنجاح تجربة الإنتقال الديمقراطي في تونس"، أبدى الضيف الإسباني رغبته في أن تشارك تونس بشكل فاعل في هذه المبادرة، "بحكم ما عُرفت به من مواقف مساندة لمثل هذه المبادرات التي من شأنها أن تعزّز قيم الحوار والتعايش والسلم في المنطقة"، وفق نص البلاغ ذاته.
Publié le:2017-01-24 14:46:45
Par:Mostapha Sg (Tunisia )
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