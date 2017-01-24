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Politique

موراتينوس يبدي رغبته في أن تشارك تونس بشكل فاعل في المبادرة الرامية إلى إرساء مقاربة جديدة للتعاون العربي الأوروبي المتوسطي

Mardi 24 Janvier 2017
بــاب نــات - تحادث رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، صباح اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، مع ميغيل أنخيل موراتينوس، وزير خارجية إسبانيا السابق الذي يزور تونس في إطار التعريف بـما يعرف بـ "مبادرة من أجل مستقبل متوسطي مشترك وحوار عربي أوروبي" والتي يعتزم إطلاقها مع عدد من الشخصيات المرموقة في المنطقة الأورومتوسطية.

واستعرض موراتينوس خلال هذه المقابلة، أهداف هذه المبادرة.
وأفاد بأنها ترمي إلى "إرساء مقاربة جديدة للتعاون العربي الأوروبي المتوسطي، وفق رؤية مشتركة وشاملة تنخرط في بلورتها الجهات الحكومية وفعاليات المجتمع المدني من أجل إيجاد حلول لمختلف التحديات التي فرضتها التغيرات العميقة والمتسارعة التي تعيشها المنطقة"، حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وبعد أن أعرب عن "تقديره الكبير لنجاح تجربة الإنتقال الديمقراطي في تونس"، أبدى الضيف الإسباني رغبته في أن تشارك تونس بشكل فاعل في هذه المبادرة، "بحكم ما عُرفت به من مواقف مساندة لمثل هذه المبادرات التي من شأنها أن تعزّز قيم الحوار والتعايش والسلم في المنطقة"، وفق نص البلاغ ذاته.






Publié le:2017-01-24 14:46:45

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1 de 1 commentaires pour l'article 137368

Gladiateur  (Canada)  |Mardi 24 Janvier 2017 à 18h 34m |           
إرساء مقاربة جديدة للتعاون العربي الأوروبي المتوسطي


Ça veut dire qu'on devient des amis avec l'etat des sionistes et on ouvre des relations bilatéraux avec eux. C'est bien ça.

Voici comment ils veulent intégrer le monde musulman.



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  20h : Egypte - Ghana
  20h : Ouganda - Mali
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - * -
- * - Maroc Maroc
Demi Finale
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- * - * -
Finale
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