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Journaux Politique موراتينوس يبدي رغبته في أن تشارك تونس بشكل فاعل في المبادرة الرامية إلى إرساء مقاربة جديدة للتعاون العربي الأوروبي المتوسطي Mardi 24 Janvier 2017

بــاب نــات - تحادث رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، صباح اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، مع ميغيل أنخيل موراتينوس، وزير خارجية إسبانيا السابق الذي يزور تونس في إطار التعريف بـما يعرف بـ "مبادرة من أجل مستقبل متوسطي مشترك وحوار عربي أوروبي" والتي يعتزم إطلاقها مع عدد من الشخصيات المرموقة في المنطقة الأورومتوسطية.



واستعرض موراتينوس خلال هذه المقابلة، أهداف هذه المبادرة.

وأفاد بأنها ترمي إلى "إرساء مقاربة جديدة للتعاون العربي الأوروبي المتوسطي، وفق رؤية مشتركة وشاملة تنخرط في بلورتها الجهات الحكومية وفعاليات المجتمع المدني من أجل إيجاد حلول لمختلف التحديات التي فرضتها التغيرات العميقة والمتسارعة التي تعيشها المنطقة"، حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وبعد أن أعرب عن "تقديره الكبير لنجاح تجربة الإنتقال الديمقراطي في تونس"، أبدى الضيف الإسباني رغبته في أن تشارك تونس بشكل فاعل في هذه المبادرة، "بحكم ما عُرفت به من مواقف مساندة لمثل هذه المبادرات التي من شأنها أن تعزّز قيم الحوار والتعايش والسلم في المنطقة"، وفق نص البلاغ ذاته.













Publié le:2017-01-24 14:46:45

- تحادث رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، صباح اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، مع ميغيل أنخيل موراتينوس، وزير خارجية إسبانيا السابق الذي يزور تونس في إطار التعريف بـما يعرف بـ "مبادرة من أجل مستقبل متوسطي مشترك وحوار عربي أوروبي" والتي يعتزم إطلاقها مع عدد من الشخصيات المرموقة في المنطقة الأورومتوسطية.واستعرض موراتينوس خلال هذه المقابلة، أهداف هذه المبادرة.وأفاد بأنها ترمي إلى "إرساء مقاربة جديدة للتعاون العربي الأوروبي المتوسطي، وفق رؤية مشتركة وشاملة تنخرط في بلورتها الجهات الحكومية وفعاليات المجتمع المدني من أجل إيجاد حلول لمختلف التحديات التي فرضتها التغيرات العميقة والمتسارعة التي تعيشها المنطقة"، حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.وبعد أن أعرب عن "تقديره الكبير لنجاح تجربة الإنتقال الديمقراطي في تونس"، أبدى الضيف الإسباني رغبته في أن تشارك تونس بشكل فاعل في هذه المبادرة، "بحكم ما عُرفت به من مواقف مساندة لمثل هذه المبادرات التي من شأنها أن تعزّز قيم الحوار والتعايش والسلم في المنطقة"، وفق نص البلاغ ذاته.

cadre-e13325b88ab66c0c9143b5990bc941b8-2017-01-24 14:46:45

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