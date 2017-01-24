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Régions

الموافقة على انتصاب مؤسستين جديدتين ستساهمان في توفير 150 موطن شغل بولاية سيدي بوزيد

Mardi 24 Janvier 2017
بــاب نــات - تمت الموافقة امس الاثنين على انتصاب مؤسستين (مركز العمل عن بعد) بسيدي بوزيد، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية سيدي بوزيد، وفق ما ذكره المعتمد الاول بمركز الولاية سامي الغابي في تصريح لمراسل (وات) بالجهة.

وبين الغابي انه "من المنتظر ان تساهم المؤسستان في توفير حوالي 150 موطن شغل لفائدة طالبي الشغل خاصة ممن يحسنون اللغة الفرنسية".
يشار الى انه يوجد بالمركز الذي بعث بالجهة منذ سنة 2010 اربع مؤسسات مماثلة.



Publié le:2017-01-24 15:41:55

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Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
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