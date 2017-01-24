الموافقة على انتصاب مؤسستين جديدتين ستساهمان في توفير 150 موطن شغل بولاية سيدي بوزيد

وبين الغابي انه "من المنتظر ان تساهم المؤسستان في توفير حوالي 150 موطن شغل لفائدة طالبي الشغل خاصة ممن يحسنون اللغة الفرنسية".
يشار الى انه يوجد بالمركز الذي بعث بالجهة منذ سنة 2010 اربع مؤسسات مماثلة.
Publié le:2017-01-24 15:41:55
|Groupe A
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|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-3
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
|7
|3
|2
|2
|0
|4
|6
|3
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|2
|3
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|2
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|-1
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|0
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|2
|-4
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|6
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|4
|2
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|0
|1
|1
|2
|0
|1
|1
|-1
|0
|2
|0
|0
|2
|-2
|Quarts de Finale
|Burkina Faso
|-
|Tunisie
|Sénégal
|-
|Cameroun
|RD Congo
|-
|*
|-
|-
|*
|-
|Maroc
|Demi Finale
|-
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|-
|*
|-
|-
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|-
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|Finale
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Par:Mostapha Sg (Tunisia )
Sur:ما لم يقله بوجمعة الرميلي عن جبهة الانقاذ والصراع داخل النداء ..