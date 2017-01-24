الموافقة على انتصاب مؤسستين جديدتين ستساهمان في توفير 150 موطن شغل بولاية سيدي بوزيد

Mardi 24 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-24 15:41:55

- تمت الموافقة امس الاثنين على انتصاب مؤسستين (مركز العمل عن بعد) بسيدي بوزيد، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية سيدي بوزيد، وفق ما ذكره المعتمد الاول بمركز الولاية سامي الغابي في تصريح لمراسل (وات) بالجهة.وبين الغابي انه "من المنتظر ان تساهم المؤسستان في توفير حوالي 150 موطن شغل لفائدة طالبي الشغل خاصة ممن يحسنون اللغة الفرنسية".يشار الى انه يوجد بالمركز الذي بعث بالجهة منذ سنة 2010 اربع مؤسسات مماثلة.