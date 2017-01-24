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Politique

رئيس الجمهورية يستقبل أستاذ القانون الدستوري محمد أمين محفوظ

Mardi 24 Janvier 2017
بــاب نــات - استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2017 بقصر قرطاج أستاذ القانون الدستوري محمد أمين محفوظ.

وتناول اللقاء مسار الانتقال الديمقراطي على المستوى الوطني والعقبات التي قد تعترضه، وقدّم محمد أمين محفوظ بالمناسبة لرئيس الدولة مؤلّفه الجديد "مساهمة في دراسة الانتقال الديمقراطي في تونس".




Publié le:2017-01-24 12:54:51

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4 de 4 commentaires pour l'article 137361

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Mardi 24 Janvier 2017 à 19h 03m | Par           
Il faut se méfier de ce type

Addel  (Tunisia)  |Mardi 24 Janvier 2017 à 16h 54m |           
الله يستر وبرئ

Marzouki Hichem  (Tunisia)  |Mardi 24 Janvier 2017 à 16h 08m |           
تزوير في الافق...هذاالسيد يجب مراقبته، اقصد رجل القانون.....

Mandhouj  (France)  |Mardi 24 Janvier 2017 à 13h 11m |           
إستكمال المسارات هو الذي سيرسم طريق النمو و الخارطة الإيجابية للتنمية ...


إذا كانت الورقة القادمة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية و المالية خارجة عن المسار المتكامل للعدالة الانتقالي/المصالحة الوطنية فسيكون خرطوشة كبيرة في صدر الثورة و حق الشعب ، و سيكون يمثل سرقة ثانية لثروة الشعب .. ثم التجند الشبابي و الحقوقي سيكون قوي جدا .. الاشكال التونسي هو أن كل الأطراف تتحدث عن ايجابيات المصالحة عامة ، لكن لم يمكن لها أن تضع رؤية مكتملة و توافقية لهذا الجزء من المسار التاريخي ، المصالحة؛ خاصة و أن العقل لا يقبل التجزئة
المسار المتكامل ، للعدالة الانتقالية/ المصالحة ..
من أين يبدأ الحل ؟
- إستكمال المسار الدستوري (هيئات ، محكمة دستورية، قانون اللامركزية ، قانون الانتخابات البلدية و المحلية عامة )،
- وضع رؤية متكاملة ، تحمي الشعب من السرقة الثانية بإسم القانون ، ثم توظيف نتائج المصالحة الاقتصادية و المالية المنبثقة عن المسار المكتمل للعدالة الانتقالية في الاستثمار المحلي .. و هذا ما سيدفع كل الأطراف لتفعيل جدي و جيد للحق الدستوري للجهات المهمشة عبر نظرية التمييز الإيجابي على مستوى التنمية . و قد يدفع أيضا و يخلق مناخ للتأسيس لمنوال تنموي جديد بصفة شاملة أو في عدة قطاعات من النشاط الاستثماري.

كل ما أقوله هنا يظهر أنه سهل .. لكن كيف سيتفاعل السياسي مع هكذا ممكن ؟
يجب الخروج من الحسابات السياسية الرديئة .



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h : Egypte - Ghana
  20h : Ouganda - Mali
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - * -
- * - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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