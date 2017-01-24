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Journaux Politique رئيس الجمهورية يستقبل أستاذ القانون الدستوري محمد أمين محفوظ Mardi 24 Janvier 2017

بــاب نــات - استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2017 بقصر قرطاج أستاذ القانون الدستوري محمد أمين محفوظ.



وتناول اللقاء مسار الانتقال الديمقراطي على المستوى الوطني والعقبات التي قد تعترضه، وقدّم محمد أمين محفوظ بالمناسبة لرئيس الدولة مؤلّفه الجديد "مساهمة في دراسة الانتقال الديمقراطي في تونس".









Publié le:2017-01-24 12:54:51

- استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2017 بقصر قرطاج أستاذ القانون الدستوري محمد أمين محفوظ.وتناول اللقاء مسار الانتقال الديمقراطي على المستوى الوطني والعقبات التي قد تعترضه، وقدّم محمد أمين محفوظ بالمناسبة لرئيس الدولة مؤلّفه الجديد "مساهمة في دراسة الانتقال الديمقراطي في تونس".

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Cartaginois2011 (Tunisia) | Mardi 24 Janvier 2017 à 19h 03m | Par