وزارة التربية تخصص مساعدات لتلامذة المؤسسات التربوية التي تتعرض المناطق المتواجدة بها بولاية جندوبة الى موجة برد

Mardi 24 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-24 15:33:16

- تحصلت مؤسسات تربوية وعدد من التلاميذ بولاية جندوبة اليوم الثلاثاء على مساعدات لمقاومة موجة البرد التى ما زالت تعاني منها عديد المناطق، خاصة وان المئات من العائلات عاجزة عن توفير مستلزمات مقاومتها، وتمثلت المساعدات في أغطية صوفية وسخانات، وفق ما ذكره كاهية مدير، مكلف بمأمورية، بديوان وزير التربية توفيق الخميري لمراسل (وات) بالجهة.واضاف الخميري ان "الحملة التي خصصت لها اعتمادات من ميزانية وزارة التربية، تهدف الى توفير حاجيات نحو 150 تلميذا (بكل مؤسسة تربوية) من الاغطية والسخانات في مناطق معروفة بوضعها المناخي البارد، وخصاصة العديد من العائلات فيها على غرار ولايات جندوبة والكاف والقصرين وسليانة وباجة".وكانت مناطق من ولاية جندوبة قد شهدت خلال الاسبوع المنقضي موجة برد وتساقط كميات كبيرة من الثلوج ادت الى عزلة عدد من الاحياء الشعبية بمدينة عين دراهم، وعزلة عدد من المناطق الريفية في كل من معتمدية فرنانة وغار الدماء وعين دراهم وبلطة بوعوان جندوبة الشمالية، وكذلك الشأن لعدد من ولايات القصرين وسليانة والكاف وبشكل اقل بولاية باجة.