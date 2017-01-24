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Régions

انقطاع في توزيع مياه الشرب بحمام الأنف وبئر الباي وحمام الشط وبرج السدرية وسليمان

Mardi 24 Janvier 2017
بــاب نــات - اعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، أن اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب سيسجل يوم الثلاثاء 24 جانفي 2017 بداية من الساعة التاسعة ليلا إلى حدود الساعة منتصف النهار من يوم الأربعاء 25 جانفي 2017 بكل من حمام الأنف وبئر الباي وحمام الشط والمنطقة الصناعية ببرج السدرية وسليمان الرياض وسليمان من ولاية بن عروس.

وبينت الشركة في بلاغ لها الثلاثاء، أن هذه الاضطرابات هي نتيجة أشغال صيانة وتهيئة الشبكة الرئيسية للتوزيع بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى برج السدرية.



Publié le:2017-01-24 12:25:10

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Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - * -
- * - Maroc Maroc
Demi Finale
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